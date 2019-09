چرا استفاده از شیشه مات در آیفون ۱۱ پرو ایده بدی است؟

اپل درحالی از آیفون‌های جدید خود رونمایی کرد که برخلاف نسل‌های گذشته، ترجیح داد در طراحی آیفون ۱۱ پرو از شیشه مات استفاده کند. بنابراین دیگر از آن شیشه‌های براق خبری نیست. اما آیا واقعا استفاده از شیشه مات ایده خوبی است؟

بعد از معرفی آیفون‌های سری ۱۱، بسیاری از کاربران از طراحی بد دوربین این گوشی‌ها ایراد گرفتند. اما به جز طراحی بد قالب دوربین که به گفته برخی‌ها از زیبایی بخش پشتی گوشی کاسته است، جنس بدنه آیفون ۱۱ پرو نیز می‌تواند دیگر نقطه ضعف آن باشد.

نمایشگر با کیفیت و پیشرفته، سخت‌افزار قدرتمند، دوربین سه‌گانه با قابلیت‌های منحصر بفرد و امکانات نرم‌افزاری متعدد و …، عواملی هستند که آیفون‌ ۱۱ پرو را به یکی از بهترین گوشی‌های تولید شده توسط اپل تبدیل می‌کنند. اما در کنار همه این قابلیت‌ها، جنس بدنه این گوشی آن را به یکی از لیزترین گوشی‌های تولید شده تبدیل می‌کند که امکان جذب خط و خش نیز در آن بالاست!

از طرفی، استفاده از شیشه مات دیگر مشکلات جذب اثر انگشت و کثیف شدن را نخواهد داشت. همچنین با تغییر جنس شیشه از براق به مات، آیفون ۱۱ پرو به یک گوشی متفاوت بدل شده که در بین گوشی‌های درخشان و براق، با بدنه‌ای مات و منحصر بفرد خودنمایی می‌کند. از طرفی دیگر اما شیشه مات می‌تواند بسیار لیز و آسیب‌پذیر در برابر خط و خش نیز باشد.

البته که در دست داشتن گوشی‌ها با جنس بدنه مات یا شیشه براق بسته به خشک یا خیس بودن دست می‌تواند حس متفاوتی داشته باشد و هر دو می‌توانند به نوعی لیز باشند، اما با بررسی‌های صورت گرفته، ظاهرا گوشی‌هایی با جنس بدنه مات در اکثر موارد لیزتر از شیشه‌های براق هستند.

دلیل آن هم شاید به خاطر سطح تماس باشد. به عبارتی وقتی گوشی با شیشه براق را در دست می‌گیرید، گوشی کاملا به دست شما می‌چسبد چون سطح تماس بیشتری با دستان شما دارد اما در رابطه با شیشه مات داستان کمی متفاوت است. به دلیل سطح ناهموار در مقایسه با شیشه براق، شاید سطح تماس دست با بدنه این نوع گوشی‌ها به دلیل وجود هوا بین آن‌ها کمتر باشد و لذا گوشی لیزتر به نظر برسد.

آسیب‌پذیری در برابر خط و خش

اما لیز بودن گوشی تنها نقطه ضعف احتمالی آیفون ۱۱ پرو نیست. وقتی از شیشه مات صحبت می‌کنیم، طراحی بدنه گوشی پیکسل ۳ به ذهنمان خطور می‌کند. گوگل در طراحی پنل پشتی این گوشی ایده عجیبی را در پیش گرفت. نتیجه آن، تقسیم شدن بدنه پشتی به دو قسمت شد که یکی از آن‌ها از جنس شیشه براق و دیگری از جنس شیشه مات بود. اما آن قسمتی که از جنس مات بود، آسیب‌پذیری بیشتری در برابر خط و خش و ضربه از خود نشان می‌داد. حتی کشیدن سکه، کلید و در برخی موارد ناخن هم روی بدنه دستگاه می‌تواند به سادگی باعث ایجاد خط و خش شود!

با این اوصاف امیدواریم اپل فکری اساسی در رابطه با بدنه این گوشی قدرتمند و جذاب کرده باشد. چراکه این شرکت در حالی از گوشی‌های جدید خود رونمایی کرد که امیدوار است بتواند کاهش فروش گوشی‌های هوشمند خود را جبران کند. اگر آیفون ۱۱، آیفون ۱۱ پرو و مدل بزرگ‌تر آن‌ها، آیفون ۱۱ پرو مکس نتوانند انتظارات را آنطور که باید برآورده کنند، اپل قطعا دوران سختی را در بازار گوشی‌های هوشمند پیش رو خواهد داشت. مخصوصا اینکه سامسونگ پرچم‌داران جذاب و قدرتمند خود یعنی سری گلکسی نوت ۱۰ را با قیمتی به مراتب کمتر روانه بازار کرده که می‌تواند خطری جدی برای محصولات اپل به حساب بیاید.

گوشی‌های آیفون ۱۱ هنوز رسما روانه بازار نشده‌اند و لذا هنوز کسی تجربه استفاده از آن‌ها را ندارد. بنابراین نقاط ضعف یاد شده ممکن است در گوشی‌های آیفون دیده نشوند و یا به حداقل رسیده باشند. اما آنچه که از شواهد بر می‌آید، استفاده از شیشه مات به نظر ایده خوبی نمی‌رسید!

در آخر نیز می‌توانید تست مقاومت گوشی گوگل پیکسل ۳ ایکس‌ال را تماشا کنید که در بخش پشی به شیشه مات و براق مجهز شده‌ است.

