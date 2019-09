تمام مشخصات هواوی میت ۳۰ پرو افشا شد

یک هفته دیگر خانواده هواوی میت ۳۰ رسما معرفی می‌شوند و به همین خاطر تصاویر و اطلاعات بیشتری در مورد این گوشی‌ها منتشر می‌شود. در این میان، یکی از اکانت‌های توییتر جزییات مربوط به مشخصات هواوی میت ۳۰ پرو را منتشر کرده است.

در این اطلاعات، برای اندازه نمایشگر ۶.۶-۶.۸ اینچ ذکر شده که کمی عجیب به نظر می‌رسد. به نظر می‌رسد مدل پرو هواوی میت ۳۰ از نمایشگر ۶.۶ اینچی بهره می‌برد ولی در این میان شاید مدتی دیگر شاهد معرفی هواوی میت ۳۰ ایکس هم باشیم که در رابطه با نسل قبلی چنین رویکردی عملی شده است.

از دیگر ویژگی‌های ذکر شده در این فهرست، می‌توانیم به وجود دو سنسور ۴۰ مگاپیکسلی و یک دوربین تله‌فوتو ۸ مگاپیکسلی با زوم ۳ برابری و یک دوربین ToF در پنل پشتی اشاره کنیم. در بالای نمایشگر هم می‌توانیم انتظار دوربین سه‌گانه حاوی سنسور ۳۲ مگاپیکسلی و یک سنسور نامشخص و سنسور ToF را داشته باشیم.

به نظر می‌رسد این گوشی از نسل جدید سیستم تشخیص چهره، دکمه لمسی برای تنظیم صدا، باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی (با سرعت شارژ ۴۰ وات)، تراشه کایرین ۹۹۰ و رابط کاربری EMUI 10 بهره می‌برد. اگرچه این رابط کاربری مبتنی بر اندروید ۱۰ است، ولی به دلیل تحریم‌های آمریکا فاقد اپلیکیشن‌ها و سرویس‌های گوگل خواهد بود. از دیگر ویژگی‌های مطرح شده در این فهرست می‌توانیم به بهره‌گیری از ۸ گیگابایت حافظه رم و ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی و حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر اشاره کنیم.

فردای انتشار این پست، اکانت مورد نظر فهرست جدیدی را منتشر کرد که در آن شاهد جزییات جدیدی هستیم. طبق این پست جدید، از دیگر قابلیت‌های این گوشی می‌توانیم به شارژ بی‌سیم معکوس، قابلیت زوم روی صدا، ارائه مدل مبتنی بر ۱۲ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی و استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر آب و گرد و غبار اشاره کنیم. البته در نهایت مانند دیگر گزارش‌های این چنینی، نمی‌توان آن را به صورت کامل تایید کرد و باید تا زمان معرفی خانواده هواوی میت ۳۰ منتظر بمانیم.

