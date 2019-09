سرانجام اپل باریک بودن بدنه آیفون ۱۱ پرو و ۱۱ پرو مکس را فدای باتری‌ بزرگتر کرد

آیفون ۱۱ پرو و ۱۱ پرو مکس به دلیل افزایش ضخامت و وزن نسبت به مدل‌های سال گذشته، نمایندگانی عجیب در میان پرچم‌داران امسال به شمار می‌آیند. این تغییر بر خلاف رویه همیشگی اپل بوده که سعی داشت در هر نسل ضخامت و وزن آیفون‌های جدید را نسبت به مدل‌های قبلی کاهش دهد.

اما این افزایش ضخامت و وزن سنگین‌تر تاوانی است که آیفون‌های جدید باید برای داشتن باتری‌های بزرگتر می‌پرداختند. آیفون ۱۱ پرو نسبت به آیفون XS حدود چهار ساعت عمر باتری بیشتری ارائه می‌کند و این زمان برای آیفون ۱۱ پرو مکس حدود ۵ ساعت بیشتر از آیفون XS مکس است.

برای سال‌ها، بسیاری از مردم تمایل داشتند گوشی‌ها کمی ضخیم‌تر و سنگین‌تر باشند، اما در ازای آن عمر باتری بیشتری ارائه کنند. اکنون اپل در سری آیفون ۱۱ پرو به این خواست کاربران احترام گذاشته است.

در مقام مقایسه، باید ذکر کنیم که آخرین به‌روز رسانی بزرگ اپل در زمینه عمر باتری به زمان معرفی آیفون ۷ بازمی‌گردد که نسبت به آیفون ۶ اس در حدود ۲ ساعت عمر باتری بیشتری ارائه می‌کرد و آیفون X که باتری آن ۲ ساعت بیشتر از آیفون ۷ دوام داشت. پس از این دو مدل، آیفون XS و ‌XS مکس را شاهد بودیم که عمر باتری آن‌ها به ترتیب ۳۰ دقیقه و یک ساعت و ۳۰ دقیقه بیشتر از عمر باتری آیفون X بود. البته بخشی از این پیشرفت به بهبودهای نرم‌افزاری نیز اختصاص داشت.

اما این بار اپل به‌جای تلاش‌های سخت که نتایج چندان مناسبی نداشتند، سعی کرد تا با افزایش ضخامت و وزن آیفون‌های جدید در عین حفظ ابعاد آن‌ها نسبت به نسل قبل، به نتیجه بهتری دست یابد. این اقدامی بود که پیش‌تر نیز مشاهده کرده بودیم: سال گذشته آیفون XS در خصوص ارائه عمر باتری بیشتر در مقایسه با آیفون XR (که بهترین عمر باتری را در تاریخ آیفون ارائه می‌کند) شکست خورد. اما چگونه آیفون XR به چنین موفقیتی رسید؟ اپل در سال قبل تصمیم گرفت تا برای افزایش ظرفیت باتری آیفون XR، این دستگاه را نسبت به آیفون XS در ابعادی بزرگتر و وزنی بیشتر تولید کند؛ روندی که سبب شد آیفون‌های ۱۱ پرو و ۱۱ پرو مکس نسبت به آیفون‌های XS و XS مکس عمر باتری بیشتری داشته باشند.

سال گذشته بهبود مصرف انرژی در کنار باتری بزرگتر به برگ برنده اپل برای ارائه عمر باتری بیشتر تبدیل شد، ولی ظاهرا این بار اپل از تصمیمی که برای سه مدل آیفون سال قبل گرفته بود پشیمان شده است. هر دو مدل آیفون ۱۱ پرو و آیفون ۱۱ پرو مکس تقرییا ضخامتی برابر با آیفون ۱۱ دارند. آیفون ۱۱ پرو در حدود ۶.۶۷ درصد نسبت به آیفون XS ضخیم‌تر و حدود ۲۸ گرم از آن سنگین‌تر شده است که دلیل آن مجهز شدن پرچم‌دار امسال به باتری بزرگتر است.

