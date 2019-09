از زمانی که دولت ترامپ شرکت هواوی را در لیست سیاه خود قرار داده، آینده‌ی محصولات این شرکت در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته‌اند. این شرکت همواره به خودکفایی گسترده خود در زمینه سخت‌افزاری می‌بالد ولی بخش نرم‌افزار، به‌خصوص در زمینه‌ی موبایل، موضوع دیگری است. این کمپانی برای مقابله با این موضوع، مشغول بررسی سیستم‌عامل‌های جایگزین برای گجت‌های خود است و به نظر می‌رسد برای فروش برخی از مدل‌های لپ‌تاپ‌های خود در چین، قصد دارد از سیستم‌عامل لینوکس استفاده کند.

برخلاف بخش موبایل که هواوی می‌تواند از اندروید بدون گوگل یا سیستم‌عامل اختصاصی خود استفاده کند، در زمینه‌ی لپ‌تاپ‌ها دست هواوی چندان باز نیست. این شرکت می‌تواند برای لپ‌تاپ‌های خود سیستم‌عامل اختصاصی توسعه دهد که اصلا کار منطقی محسوب نمی‌شود یا اینکه به ناچار از یکی از صدها توزیع لینوکس موجود بهره ببرد.

به نظر می‌رسد هواوی حداقل تا اطلاع ثانوی، تصمیم گرفته برای برخی از مدل‌های لپ‌تاپ‌های سری میت‌بوک از توزیع Deepin سیستم‌عامل لینوکس استفاده کند. در بین توزیع‌های موجود، Deepin به‌عنوان یکی از موارد دارای جذابیت بصری زیاد در نظر گرفته می‌شود. اگرچه این توزیع توسط یکی از شرکت‌های چینی خلق شده و در گذشته حاشیه‌هایی برای آن به وجود آمده است، ولی در هر صورت کاربران می‌توانند کدهای این توزیع را مشاهده و بررسی کنند.

همانطور که گفتیم، فعلا هواوی برای کشور چین این تصمیم را اتخاذ کرده و مدل‌هایی مانند میت‌بوک ایکس پرو، میت‌بوک ۱۳ و میت‌بوک ۱۴ همراه با توزیع لینوکس Deepin روانه‌ی بازار می‌شوند. در نهایت اگر تحریم‌های آمریکا علیه هواوی بلندمدت باشد، این شرکت برای دیگر کشورها هم احتمالا همین رویکرد را عملی می‌کند.

