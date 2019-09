با اینکه سال ۲۰۱۹ برای سامسونگ سالی پر از میان‌رده‌های گوناگون از خانواده‌های سری A و M بوده، اما به نظر نمی‌رسد این شرکت قصد توقف در ساخت این گوشی‌ها را داشته باشد. چرا که روز گذشته مشخصات یک میان‌رده دیگر تحت عنوان گلکسی M10s لو رفت!

طبق آخرین گزارشاتی که منتشر شده، گلکسی M10s به یک نمایشگر ۶.۴ اینچی سوپر امولد با وضوح تصویر ۱۵۶۰ × ۷۲۰، دوربین اصلی ۱۳ مگاپیکسلی با اندازه دیافراگم f/1.9، دوربین فوق عریض ۵ مگاپیکسلی با اندازه دیافراگم f/2.2، دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی با اندازه دیافراگم f/2.0 و باتری نسبتا حجیم ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی مجهز خواهد شد.

به لطف مشخص شدن نتایج بنچمارک این گوشی، از مدل پردازنده‌ آن نیز مطلع هستیم. سامسونگ برای گلکسی M10s از یک پردازنده نسبتا قدیمی اگزینوس ۷۸۸۵ استفاده کرده که به همراه ۳ گیگابایت رم و ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی روانه بازار خواهد شد. به عبارتی می‌توان این گوشی را نسخه بروز شده گلکسی j7 Pro دانست که از نمایشگر و باتری بزرگ‌تر، دوربین بیشتر و سیستم‌عامل بروزتر بهره می‌برد. اما از طرفی از پردازنده ضعیف‌تر و حافظه داخلی کمتر نیز در مقایسه با j7 Pro برخوردار است.

همچنین به نظر می‌رسد سامسونگ، میان‌رده خود را به درگاه USB-C و قابلیت شارژ سریع مجهز کرده که می‌تواند نکته مثبتی باشد. این گوشی به هنگام عرضه به اندروید ۹ مجهز خواهد شد و کمتر از ۱۵۰ دلار قیمت خواهد داشت.

