در رابطه با ویژگی‌های خانواده وان پلاس ۷T گزارش‌های زیادی منتشر شده ولی حالا اکانت توییتری OnLeaks که در زمینه‌ی افشای اطلاعات گوشی‌ها سابقه‌ی خوبی دارد، مشخصات کامل این دو گوشی را منتشر کرده است.

بر اساس این اطلاعات، هر دو گوشی مبتنی بر تراشه اسنپ‌دراگون ۸۵۵ پلاس، ۸ گیگابایت حافظه رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی هستند و البته مدل استاندارد وان پلاس ۷T با حافظه ۱۲۸ گیگابایتی هم عرضه می‌شود. از دیگر ویژگی‌های آن‌ها می‌توانیم به تعبیه حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر و رابط کاربری OxygenOS مبتنی بر اندروید ۱۰ اشاره کنیم.

از لحاظ دوربین هم این دو گوشی شباهت بسیار زیادی به یکدیگر دارند و مثلا هر دو از دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی بهره می‌برند. در پنل پشتی هر دو آن‌ها شاهد دوربین سه‌گانه متشکل از دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، دوربین تله‌فوتو و دوربین اولترا واید ۱۶ مگاپیگسلی هستیم.

دوربین تله‌فوتو در گوشی وان پلاس ۷T از نوع ۱۲ مگاپیکسلی است که زوم ۲ برابری اپتیکال را به ارمغان می‌آورد. اما در مدل پرو، دوربین ۸ مگاپیکسلی با قابلیت زوم ۳ برابری به‌عنوان یک دوربین تله‌فوتو انجام وظیفه می‌کند. علاوه بر این، هر دو گوشی از قابلیت عکاسی ماکرو پشتیبانی می‌کنند که با بهره‌گیری از دوربین اولترا واید امکان‌پذیر می‌شود.

وان‌پلاس ۷T از باتری ۳۸۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ ۳۰ واتی بهره می‌برد و مدل پرو مبتنی بر باتری ۴۰۸۵ میلی‌آمپر ساعتی و سرعت شارژ یکسان است. شرکت وان‌پلاس برای مدل استاندارد این گوشی نمایشگر اولد ۶.۵۵ اینچی با رزولوشن FHD+ و رفرش ریت ۹۰ هرتز در نظر گرفته و مدل پرو مبتنی بر نمایشگر اولد ۶.۶۵ اینچی با رزولوشن QHD+ و رفرش ریت ۹۰ هرتز است.

