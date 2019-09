طبق جدیدترین اخباری که در رابطه با گوشی‌ پیکسل ۴ و پیکسل ۴ ایکس ال شرکت گوگل منتشر شده، شاهد انتشار یک سری تصاویر از مدل بزرگ‌تر و همچنین مقایسه تصاویر ثبت شده توسط آن با گوشی پیکسل ۳ ایکس ال هستیم.

از آن‌جایی که گوگل در بین شرکت‌های قدرتمند تنها شرکتی است که هنوز از گوشی‌های خود رونمایی نکرده، (البته به زمان معرفی آن نزدیک هستیم) طبیعی‌ است که همه روزه در رابطه با مشخصات فنی و ویژگی‌های ظاهری و باطنی آن خبرهای زیادی منتشر شود.

البته از مدت‌ها پیش شاهد انتشار تصاویر در دست این گوشی بودیم که به نظر می‌رسد در بین گوشی‌های پیکسل، انتشار تصاویر حتی چندین ماه قبل از رونمایی امری عادی است. تقریبا روزی نیست که یک کاربر با انتشار ویدیو یا تصاویر مختلف، از تجربه خود با گوشی پیکسل ۴ نگوید. اخیرا حتی نمونه‌هایی از کیفیت دوربین این گوشی و مقایسه آن با نسل قبلی گوشی‌های گوگل یعنی پیکسل ۳ ایکس‌ ال منتشر شده که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت.

گوشی‌های گوگل معمولا از کیفیت ساخت بسیار بالایی برخوردارند و همیشه هم به جدیدترین و قدرتمندترین پردازنده‌های موجود، با مقدار رم متوسط روانه بازار می‌شوند و عملکرد بسیار خوبی از خود نشان می‌دهند. یکی از بخش‌های دیگری که گوگل همیشه توجه ویژه‌ای به آن داشته، دوربین است. کیفیت تصاویر ثبت شده با گوشی‌های گوگل از کیفیت فوق‌العاده بالایی برخوردار است و پیکسل‌ها همیشه در این بخش حرف‌های زیادی برای گفتن دارند.

در پیکسل ۴ ایکس‌ ال اما ظاهرا گوگل قصد دارد تجربه عکاسی را لذت‌بخش‌تر از گذشته کند. اینکه تعداد دوربین‌ها در این گوشی افزایش یافته بدیهی‌ است، اما اینکه دقیقا دوربین‌های دوم یا احتمالا سوم برای چه کاری طراحی شده‌اند هنوز خبر موثقی آن را پوشش نداده. اما یکی از محتمل‌ترین خبرها پیرامون این گوشی‌ها، مجهز شدن مدل بزرگ‌تر یعنی پیکسل ۴ ایکس‌ ال به سه دوربین بود که گفته می‌شد یکی از آن‌ها لنز تله‌فوتو و دیگری لنز زمان پرواز یا ToF خواهد بود.

با این حال بسیار جالب خواهد بود بدانیم گوگل برای پیکسل کوچکتر، یعنی پیکسل ۴ چه برنامه‌هایی خواهد داشت. کاربران تاکنون به دوربین‌های فوق عریض تمایل بیشتری نشان‌داده‌اند تا لنز‌های تله‌فوتو. به همین دلیل است که اپل ترجیح داده آیفون ۱۱ را به این دوربین مجهز کند. از طرفی تا کنون گوگل گوشی‌های پیکسل را با تنها دو فرق، یعنی باتری و اندازه نمایشگر روانه بازار می‌کرد. اما از آن‌جایی که گوشی‌های نسل جدید با دوربین‌های بیشتری روانه بازار می‌شوند، می‌توان احتمال داد پیکسل ۴ به دوربین دوم فوق عریض مجهز می‌شود و پیکسل ۴ ایکس‌ال نیز به سه دوربین، که هیچ‌ یک از آن‌ها فوق عریض نخواهد بود.

در ادامه می‌توانید تعدادی تصاویر واقعی از پیکسل ۴ ایکس‌ ال را تماشا کنید.

































با توجه به این تصاویر می‌بینیم که طراحی گوشی پیکسل ۴ ایکس‌ ال دقیقا همان چیزی است که مدت‌ها قبل شاهد بودیم. البته اخیرا این گوشی در یک رنگ نارنجی نیز دیده شده که می‌تواند به نوعی این گوشی را در میان دیگر گوشی‌های بازار متفاوت کند.

ظاهرا تنها رنگ مشکی پیکسل ۴ ایکس‌ ال از جنس شیشه شفاف است و دیگر رنگ بندی‌ها از شیشه مات استفاده می‌کنند. سایز نمایشگر پیکسل ۴ ایکس‌ ال به نسبت پرچم‌داران موجود در بازار کمی کوچک‌تر است. این گوشی قرار است به یک نمایشگر ۶.۲۳ اینچی ۱۴۴۰p با نرخ تازه سازی ۹۰ هرتز،‌ ۶ گیگابایت رم، پردازنده اسنپدراگون ۸۵۵، ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی و یک باتری ۳۷۰۰ میلی‌آمپر ساعتی مجهز شود!

مشخصات دوربین اصلی این گوشی اما مشابه آنچه که در پیکسل ۳ ایکس‌ ال مشاهده کردیم است. بنابراین باید انتظار ثبت تصاویر بسیار با کیفیتی را داشته باشیم. اگرچه این لنز نیز ساخت سونی است، اما همچنان مشخص نیست کیفیت آن تا چه حد بهبود داشته. آنچه که مسلم است، حضور دوربین تله‌فوتو در این گوشی است که در ثبت تصاویر پرتره نیز بکار رفته و می‌بینیم که کیفیت تصاویر در عکس‌های ثبت شده توسط پیکسل ۳ ایکس‌ ال و پیکسل ۴ ایکس‌ ال تا حدودی با یکدیگر متفاوت است.

با این اوصاف تا ماه اکتبر که زمان رونمایی از این گوشی‌ها است فرصت زیادی باقی نمانده و امیدواریم هرچه زودتر در مورد دوربین این گوشی اطلاعات دقیق‌تری منتشر شود. شما عزیزان می‌توانید نمونه‌هایی از تصاویر ثبت شده توسط دوربین پیکسل ۳ ایکسل‌ ال و پیکسل ۴ ایکس‌ ال را در زیر مشاهده کنید.















