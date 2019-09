مقایسه قیمت آیفون ۱۱ در کشورهای مختلف

میانگین قیمت مدل‌های مختلف آیفون در سال ۲۰۱۷ به رقم بی‌سابقه ۶۵۲ دلار رسید و در سال ۲۰۱۸ هم شاهد میانگین قیمت بسیار بالای ۷۹۳ دلار بودیم. با توجه به اینکه کاربران به جای دو سال حدود ۳ سال از گوشی‌های خود استفاده می‌کنند، اپل با این کار به نوعی موضوع کاهش آمار فروش را با افزایش قیمت جبران می‌کند. اپل در مورد خانواده آیفون ۱۱ هم چنین رویکردی را در قبال قیمت‌گذاری ادامه داده و در ضمن تمام آن‌ها به‌صورت همزمان روانه‌ی بازار می‌شوند.

البته لازم به ذکر است که مدل پایه آیفون ۱۱ با قیمت ۶۹۹ دلاری عرضه می‌شود که نسبت به قیمت ۷۴۹ دلاری آیفون XR شاهد کاهش ۵۰ دلاری در قیمت آن هستیم. آیفون ۱۱ پرو و آیفون ۱۱ پرو مکس هم مانند نسل قبلی خود با قیمت‌های ۹۹۹ دلاری و ۱۰۹۹ در قفسه فروشگاه‌ها قرار می‌گیرند که با توجه به حافظه ۶۴ گیگابایتی مدل پایه آن‌ها، در هر صورت اپل سود بسیار زیادی را از فروش آن‌ها کسب می‌کند.

مقایسه قیمت آیفون ۱۱ و پرو مکس در کشورهای مختلف

مطابق معمول، قیمت آیفون‌های جدید در برخی کشورها با چند روز تاخیر اعلام می‌شود که در مورد قیمت‌گذاری آن‌ها، عواملی مانند مالیات بر واردات و دیگر موارد این چنینی تاثیر بسزایی دارند. در هر صورت، در ادامه می‌توانید قیمت ارزان‌ترین مدل آیفون ۱۱ و گران‌ترین مدل آیفون ۱۱ پرو مکس را در برخی از کشورها و همچنین معادل دلاری این قیمت را مشاهده کنید.

مدل ۶۴ گیگابایتی آیفون ۱۱ مدل ۵۱۲ گیگابایتی آیفون ۱۱ پرو مکس آمریکا ۶۹۹ دلار ۱۴۴۹ دلار کانادا ۷۴۰ دلار (۹۷۹ دلار کانادا) ۱۵۰۹ دلار (۱۹۹۹ دلار کانادا) بریتانیا ۹۰۸ دلار (۷۲۹ پوند) ۱۸۶۷ دلار (۱۴۹۹ پوند) فرانسه ۸۹۶ دلار (۸۰۹ یورو) ۱۸۳۹ دلار (۱۶۵۹ یورو) ایتالیا ۹۳۰ دلار (۸۳۹ یورو) ۱۸۷۲ دلار (۱۶۸۹ یورو) روسیه ۹۳۳ دلار (۵۹۹۹۰ روبل) ۲۰۵۳ دلار (۱۳۱۹۹۰ روبل) نروژ ۹۴۷ دلار (۸۴۹۰ کرون) ۱۹۱۷ دلار (۱۷۱۹۰ کرون) چین ۷۷۶ دلار (۵۴۹۹ یوان) ۱۷۹۴ دلار (۱۲۶۹۹ یوان) هند ۹۱۳ دلار (۶۴۹۰۰ روپیه) ۱۸۹۹ دلار (۱۳۴۹۰۰ روپیه) ژاپن ۶۹۲ دلار (۷۴۸۰۰ ین) ۱۴۶۰ دلار (۱۵۷۸۰۰ ین) استرالیا ۸۲۵ دلار (۱۱۹۹ دلار استرالیا) ۱۷۱۹ دلار (۲۴۹۹ دلار استرالیا)

همانطور که می‌بینید، کشوری مانند نروژ که مالیات سنگینی از شهروندان خود دریافت می‌کند، آیفون‌ ۱۱ با قیمت پایه ۹۴۷ دلاری به فروش می‌رسد و برای خرید مدل ۵۱۲ گیگابایتی آیفون ۱۱ پرو مکس در روسیه هم باید مبلغ هنگفت ۲۰۵۳ دلار بپردازید. از طرفی دیگر، در کشوری مانند ژاپن که سهم بازار آیفون به شدت در حال کم شدن است، اپل با ارائه‌ی تخفیف مدل پایه آیفون ۱۱ را با قیمت ۶۹۲ دلاری روانه‌ی بازار می‌کند.

منبع: Phone Arena

