جدیدترین عضو از تبلت‌های مایکروسافت هنوز معرفی نشده اما به نظر می‌رسد جزئیاتی از مشخصات سخت‌افزاری آن به بیرون درز پیدا کرده باشد که طبق آن‌ها، تبلت سرفیس پرو ۷ در ۵ مدل و با ویژگی‌های سخت‌افزاری متفاوت روانه بازار خواهد شد.

به نقل از وب‌سایت Winfuture، مدت زمان زیادی از معرفی تبلت جدید مایکروسافت باقی نمانده و در همین راستا این وب‌سایت مشخصات سخت‌افزاری مدل‌های مختلف این تبلت را به نمایش گذاشت. البته شایعات در مورد این تبلت از مدت‌ها پیش تاکنون منتشر شده و انتظار می‌رود در رویداد ماه اکتبر مایکروسافت، شاهد انتشار جزئیات بیشتری از آن‌ها باشیم.

مشخصات سخت‌افزاری تبلت سرفیس پرو ۷ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

حافظه داخلی رم پردازنده مدل ۱۲۸GB SSD 4GB Intel Core i3 Microsoft Surface Pro 7 128GB SSD 8GB Intel Core i5 Microsoft Surface Pro 7 256GB SSD 8GB Intel Core i5 Microsoft Surface Pro 7 256GB SSD 16GB Intel Core i7 Microsoft Surface Pro 7 512GB SSD 16GB Intel Core i7 Microsoft Surface Pro 7

نکته جالب اینجاست که نسخه ۱ ترابایتی سرفیس پرو ۶ نیز برای خرید در دسترس قرار داشت اما در سرفیس پرو ۷ شاهد چنین نسخه‌ای نیستیم. با این اوصاف شاهد افزایش میزان رم هستیم و همچنین امکان دارد نسخه ۱ ترابایتی بعدا به جمع این ۵ نسخه اضافه شود.

همچنین کاربران با بودجه محدودتر نیز قادر به خرید سرفیس پرو ۷ با پردازنده i3 خواهند بود. مدلی که در نسل قبل وجود نداشت. پیش‌بینی وب‌سایت Winfuture این است که مایکروسافت از پردازنده جدید کامت لیک i3-10110Y در مدل ضعیف‌تر سرفیس پرو ۷ استفاده خواهد کرد. پردازنده‌ای دو هسته‌ای با فرکانس ۲.۴ گیگاهرتز و کش ۴ مگابایت، که بسیار کم مصرف است و احتمالا در لپ‌تاپ‌ها و تبلت‌های نه چندان قدرتمند بیشترین رنج استفاده را خواهد داشت.

