تقاضای اولیه برای آیفون ۱۱ بیش از حد انتظار بوده است

«مینگ چی کو» که مشهورترین تحلیلگر محصولات اپل محسوب می‌شود، در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده که تقاضا برای آیفون ۱۱ و مدل‌های پرو بیش از حد انتظار بوده است. «کو» خاطرنشان کرده که مدل سبز تیره آیفون ۱۱ پرو و سبز و ارغوانی آیفون ۱۱ بیشترین تقاضا را از جانب مشتریان داشته‌اند. او همچنین اعلام کرده به دلیل مشکلات مربوط به تولد مدل مبتنی بر سبز تیره، این دو گوشی در حال حاضر در تعداد محدودی روانه‌ی بازار می‌شوند.

آمریکایی‌ها به مدل‌های گران‌قیمت آیفون ۱۱ پرو بیشترین علاقه را نشان داده‌اند.

طبق اعلام این تحلیلگر، آمریکایی‌ها به مدل‌های گران‌قیمت آیفون ۱۱ پرو بیشترین علاقه را نشان داده‌اند ولی در چین آیفون ۱۱ بیشترین آمار پیش‌فروش را از آن خود کرده است. با توجه به نشانه‌های اولیه، این شرکت تخمین خود را در رابطه با میزان فروش آیفون‌های جدید در سال ۲۰۱۹ از ۶۵ تا ۷۰ میلیون به ۷۰ تا ۷۵ میلیون تغییر داده است.

به غیر از عرضه آیفون‌های تازه‌نفس در رنگ‌های جدید، باید به قیمت ۶۹۹ دلاری آیفون‌ ۱۱ هم اشاره کنیم که ۵۰ دلار ارزان‌تر از نسل قبلی به حساب می‌آید و در عین حال از دوربین جدید اولترا واید، باتری بهتر و امکان ضبط ویدیوهای ۴K بهره می‌برد. طبق این گزارش، قیمت آیفون‌ ۱۱ باعث شده که کاربران آیفون ۶، آیفون ۶ اس و آیفون ۷ گزینه ایدئالی برای خرید آیفون جدید پیدا کنند.

پیش‌فروش نسل جدید آیفون‌ها در روز جمعه آغاز شده و چهار روز دیگر در تاریخ ۲۰ سپتامبر روانه‌ی بازار می‌شوند.

