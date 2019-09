کایرین ۹۹۰ و هرآنچه که باید در مورد پردازنده قدرتمند هواوی سری میت ۳۰ بدانید

پردازنده کایرین ۹۹۰ اولین پردازنده موبایل به حساب می‌آید که به همراه مودم ۵G داخلی، از سوی هواوی معرفی شد و قرار است در گوشی‌های سری میت ۳۰ این شرکت مورد استفاده قرار گیرد.

با تأیید هواوی، گوشی‌های جدید این شرکت که به عنوان سری میت ۳۰ شناخته می‌شوند قرار است در تاریخ ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۹ (۲۸ شهریور ۱۳۹۸)، در شهر مونیخ رونمایی شوند. اطلاعات زیادی از خود این گوشی‌ها در دست نیست اما در رابطه با قدرت و کیفیت پردازنده‌ بکار رفته در این گوشی‌ها خبرهای زیادی منتشر شده.

هواوی جز محدود شرکت‌هایی است که گوشی‌های اندرویدی را به همراه پردازنده‌های اختصاصی روانه بازار می‌کند. پردازنده‌های بالارده این شرکت به لطف فناوری ساخت پیشرفته، بسیار قدرتمند هستند و ثابت کرده‌اند می‌توانند پرچم‌داران هواوی را در نبرد با پرچم‌داران قدرتمند بازار سربلند نگه دارند. پردازنده کایرین ۹۹۰ در حال حاضر قدرتمندترین پردازنده بالارده این شرکت محسوب می‌شود که از ویژگی‌های جذاب آن می‌توان به سرعت بیشتر، قدرت پردازشی و گرافیکی بهتر، پشتیبانی بهتر از هوش مصنوعی، مودم ۵G داخلی و … اشاره کرد که کاملا برازنده یک پردازنده بالارده است.

مودم ۵G داخلی

یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های پردازنده کایرین ۹۹۰ این است که به صورت پیش‌فرض مودم ۵G را درون خود جای داده است. به عبارتی این مودم پر سرعت بخشی از پردازنده خواهد بود و نه یک قطعه جداگانه!

تاکنون همه شرکت‌ها مودم ۵G را جدا از پردازنده اصلی نصب می‌کردند. حتی در پردازنده کایرین ۹۸۰ بکار رفته در هواوی میت ۲۰ ایکس ۵G نیز شاهد چنین طراحی هستیم. اما قرار دادن آن به همراه پردازنده در یک تراشه باعث شده هم فضای کمتری اشغال شود و هم دفع دمای سیستم بهتر صورت گیرد. گفتنی است این پردازنده در مدل ۴G نیز در دسترس خواهد بود. بنابراین هم میت ۳۰ و هم میت ۳۰ پرو در دو مدل ۴G و ۵G، بسته به بازارهای مختلف، در دسترس قرار خواهند گرفت.

طبق ادعای شرکت هواوی، این مودم قادر است فایل‌ها را با سرعتی معادل ۲.۳ گیگابیت بر ثانیه دانلود و ۱.۲۵ گیگابیت بر ثانیه آپلود کند. اگرچه رسیدن به چنین سرعتی در واقعیت کمی دور از انتظار است اما مسلما از آن‌چه که تاکنون تجربه کرده‌اید بیشتر خواهد بود.

معماری ساخت کایرین ۹۹۰

همانند همه پردازنده‌های موبایل، کایرین ۹۹۰ نیز بر اساس معماری ARM ساخته شده. همانند اسنپدراگون ۸۵۵، هسته‌های قدرتمند این پردازنده نیز بر اساس معماری ARM Cortex-A67 (لیتوگرافی ۷ نانومتری) ساخته شده‌اند. کایرین ۹۹۰ ۵G به طور کلی از ۸ هسته بهره می‌برد که دو هسته قدرتمند آن با فرکانس ۲.۸۶ گیگاهرتز، دو هسته میانی با فرکانس ۲.۳۶ گیگاهرتز و ۴ هسته کوچک دیگر که بر اساس معماری Cortex-A55 ساخته شده‌اند، با فرکانس ۱.۹۵ گیگاهرتز فعالیت می‌کنند. لازم به ذکر است که ۲ هسته قدرتمند و میانی این پردازنده بر اساس معماری Cortex-A67 ساخته شده‌اند.

برای مدل ۴G اما اوضاع کمی متفاوت است. این پردازنده که از ۲ میلیارد ترانزیستور کمتر به نسبت مدل ۵G بهره می‌برد، همچنان از ۴ هسته قدرتمند با معماری Cortex-A67 و با لیتوگرافی ۷ نانومتری بهره می‌برد اما دو هسته میانی آن در محدوده ۲.۰۹ گیگاهرتز و ۴ هسته کوچک آن، با فرکانس ۱.۸۶ گیگاهرتز فعالیت می‌کنند.

نحوه کار این پردازنده نیز به این صورت است که در موارد غیر ضروری، ۴ هسته کوچک فعال هستند تا انرژی کمتر و در نتیجه باتری کم‌تری مصرف شود. در مواردی که گوشی تحت فشار زیاد قرار می‌گیرد، ۴ هسته قدرتمند شروع به فعالیت می‌کنند که احتمالا در انجام هیچ کاری کاربر را ناامید نخواهند کرد.

هواوی در پاسخ به این سوال که چرا از معماری جدید A77 استفاده نکرده گفته‌ است فعلا دلیلی برای این کار وجود ندارد تا زمانی که بتواند به فناوری ساخت ۵ نانومتری دست یابد.

بهبود کیفیت دوربین

یکی از بهبودی‌های فراوانی که کایرین ۹۹۰ با خود به همراه آورده، بهبود کیفیت دوربین است. هواوی علاوه بر بهبود سیستم پردازش سیگنال تصویر (ISP)، پیشرفت بسیار خوبی در زمینه واحد پردازش عصبی نیز داشته تا کیفیت تصاویر و ویدئو‌های ضبط شده توسط گوشی‌های خود را از آن‌چه که شاهد آن هستیم بهتر کند.

همچنین کایرین ۹۹۰ سیستم حذف نویز DSLR را نیز به گوشی‌های هواوی خواهد آورد که در شرایط نوری نامساعد نیز تصاویر ثبت شده توسط دوربین این گوشی‌ها، شفاف و با کیفیت بوده و با کمترین نویز همراه خواهد بود.

چند سالی هست که هواوی از الگوریتم هوش مصنوعی در دوربین‌های خود استفاده می‌کند و بیشترین کاربرد آن هم در حالت اتوماتیک و شناخت منظره‌ای بوده که در آن عکاسی می‌کردید. روز آفتابی، دم غروب، تصاویر سبزیجات یا غذا، عبارتی در بالای گوشی ظاهر می‌شود که اعلام می‌کرد تصویر در چه شرایطی ثبت می‌شود. سپس به صورت خودکار به تنظیم رنگ، کنتراست، روشنایی، عمق میدان و تمام آنچه که نیاز است اقدام می‌کند تا تصویر با بهترین کیفیت ممکن به ثبت برسد. همچنین می‌تواند فرد را از زمینه پشت تصویر جدا کرده و به شما این امکان را بدهد پس زمینه دیگری را برای آن انتخاب کنید.

از دیگر ویژگی‌های کایرین ۹۹۰ ۵G که قدرت پردازش شبکه عصبی بیشتری از نسخه ۴G دارد می‌توان به تشخیص اشیا و افراد اشاره کرد. به این صورت که اگر اشیایی درون تصویر باشد، می‌توانید آن را از آدم‌های درون تصویر جدا کنید، یا آدم‌ها را از تصویر به یک تصویر دیگر منتقل کنید.

البته به نظر می‌رسد در تشخیص اشیا محدودیتی وجود دارد. به عبارتی فقط می‌توان ۱۰ شی را شناسایی کرد که درواقع این محدودیت از سوی نرم‌افزار اعمال می‌شود و پردازنده توانایی پردازش اشیا بیشتر را هم دارد. البته هواوی در این زمینه در حال کار است تا بتواند محدودیت‌ها را کاملا از میان بردارد. متاسفانه تنها نقطه ضعفی که می‌توان به این پردازنده گرفت، در دسترس بودن این ویژگی‌ها در یک سری مناطق خاص است. درحالیکه پردازنده به طور کلی از این قابلیت پشتیبانی می‌کند.

سریع‌تر و قدرتمندتر

مسلما این نکته که کایرین ۹۹۰ از قدرت و سرعت بیشتری برخوردار است بدیهی است. با ترکیب رابط کاربری EMUI 10 هواوی و پردازنده کایرین ۹۹۰، گوشی‌های جدید هواوی از یک مجموعه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بسیار قدرتمند برخوردار خواهند بود که می‌توانند بهترین و روان‌ترین تجربه کار با یک گوشی هوشمند را برای کاربران به ارمغان بیاورند. همچنین هواوی برای افزایش هرچه بیشتر قدرت پردازشگر گرافیکی خود، سیستمی را تحت عنوان Smart Cache در نظر گرفته که در شرایط فعالیت‌های سنگین گرافیکی، قدرت گرافیک را تا حدودی افزایش می‌دهد تا با بارگذاری سریع‌تر داده‌ها، حتی در سنگین‌ترین بازی‌ها نیز لگ یا لرزش احساس نکنید.

منبع: pocket-lint

