شما بگویید: آیا آیفون‌ ۱۱، آیفون ۱۱ پرو و آیفون ۱۱ پرو مکس ارزش خرید دارند؟

تقریبا یک هفته پیش، اپل از آیفون‌های سری ۱۱ در کنار دیگر محصولات خود رونمایی کرد. گوشی‌هایی که قرار است کاهش فروش آیفون‌های سری X را با نوآوری‌ها و ویژگی‌های جدید خود جبران کنند. اما به نظر شما آیفون ۱۱ و برادرانش تا چه حد می‌توانند در این راه موفق باشند؟

حتی اگر از طرفداران محصولات اپل هم نباشید، باز هم نمی‌توان پیگیر اخبار مربوط به این شرکت بزرگ و محصولات با کیفیت آن نبود. مخصوصا آیفون‌های سری ۱۱ که عنوان بهترین گوشی‌‌ تولید شده توسط اپل را یدک می‌کشند و اگرچه طراحی جالب و نوآورانه‌ای ندارند، اما یقینا می‌توانند تأثیر مثبتی در زندگی کاربران و عاشقان دنیای فناوری داشته باشند.

از آنجایی که آیفون ۱۱، آیفون ۱۱ پرو و آیفون ۱۱ پرو مکس در حال حاضر بهترین محصولات شرکت محبوبی چون اپل هستند، بنابراین سطح انتظارات کاربران نیز از آن‌ها بسیار بالا است. البته ویژگی‌هایی که اپل در این گوشی‌ها قرار داده عمدتا جذاب هستند. برای مثال دوربین دو و سه‌گانه با امکانات نرم‌افزاری متعدد، پردازنده A13 Bionic، نمایشگر‌های اولد با کیفیت و …، که می‌توانند به اپل در ثبت یک فروش خوب کمک شایانی کنند.

گوشی آیفون ۱۱ به عنوان کوچک‌ترین عضو این مجموعه، به یک نمایشگر ۶.۱ اینچی از نوع LCD با فناوری رتینا مایع با وضوح ۸۲۸ × ۱۷۹۲، پردازنده A13، دوربین ۱۲ مگاپیکسلی اصلی و یک دوربین ۱۲ مگاپیکسلی فوق عریض، دوربین سلفی ۱۲ مگاپیکسلی با قابلیت ضبط ویدیوی ۴K و ۶۴ تا ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی مجهز شده‌اند و با قیمت ۶۹۹ تا ۸۴۹ دلار به فروش خواهد رسید.

آیفون ۱۱ پرو اما با نمایشگری ۵.۸ اینچی از نوع اولد با فناوری سوپر رتینا XDR با وضوح ۱۱۲۵‌ × ۲۴۳۶، دوربین ۱۲ مگاپیکسلی اصلی، دوربین ۱۲ مگاپیکسلی فوق عریض، دوربین ۱۲ مگاپیکسلی تله‌فوتو و دوربین ۱۲ مگاپیکسلی سلفی با قابلیت ضبط ویدیوی ۴K روانه بازار خواهد شد. از نظر تنوع حافظه، اپل در این مدل و مدل پرو مکس نسخه ۱۲۸ گیگابایتی را حذف کرده و کاربر در صورت تمایل به خرید نسخه‌ای با حافظه بیشتر از ۶۴ گیگابایت، باید مدل ۲۵۶ یا ۵۱۲ گیگابایتی را خریداری کند! این گوشی با قیمت‌های ۹۹۹، ۱۱۴۹ و ۱۳۴۹ دلار به فروش می‌رسد.

آیفون ۱۱ پرو مکس اما تمام ویژگی‌های آیفون ۱۱ پرو را در خود جای داده به غیر از نمایشگر و باتری. در بخش نمایشگر این گوشی با ۰.۴ اینچ بیشتر نسبت به آیفون ۱۱ و ۰.۷ اینچ بیشتر از آیفون ۱۱ پرو، با ۶.۵ اینچ، در کنار آیفون XS مکس، بزرگ‌ترین گوشی تولید شده توسط اپل است که به نمایشگری از نوع اولد با فناوری سوپر رتینا XDR، وضوح خیره کننده ۱۲۴۲ × ۲۶۸۸ و تراکم پیکسلی ۴۵۸ پیکسل بر هر اینچ برخوردار است. آیفون ۱۱ پرو مکس با قیمت‌های ۱۰۹۹، ۱۲۴۹ و ۱۴۴۹ به فروش می‌رسد.

حال با همه این تفاسیر، به نظر شما آیا گوشی‌های جدید اپل نسبت به گوشی‌های پرچم‌دار و ارزان قیمت‌تری چون گلکسی نوت ۱۰، گلکسی اس ۱۰، هواوی پی ۳۰ پرو و حتی محصولاتی بالارده از شرکت‌های شیائومی ارزش خرید دارند؟ آیا اپل موفق می‌شود کاهش فروش ۱۲ درصدی گوشی‌های هوشمند خود در سال گذشته را با آیفون‌های ۱۱ جبران کند؟

