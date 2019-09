در ماه‌های گذشته تصاویر رندر زیادی در ارتباط با هواوی میت ۳۰ پرو منتشر شده است اما در مورد کلیت این خانواده شاهد چنین روندی نبوده‌ایم. حالا خوشبختانه Evan Blass که یکی از مشهورترین افشاگران حوزه تکنولوژی محسوب می‌شود، تصاویر رندر زیادی از خانواده هواوی میت ۳۰ منتشر کرده است. در این تصاویر نه‌تنها شاهد مدل پرو هستیم، بلکه می‌توانیم به طراحی مدل استاندارد و لایت حتی مدل پورشه هم بپردازیم.

اول از همه به مدل پرو (تصویر بالا) نگاه می‌اندازیم که این رندر مطابق با دیگر تصاویری است که تا حالا از این گوشی منتشر شده. این یعنی، شاهد بریدگی نمایشگر عزیضی هستیم که چند دوربین سلفی و سنسورهای سیستم تشخیص چهره را در خود جای داده و در ضمن نباید ماژول دایره‌ای شکل دوربین‌های اصلی را از قلم بیندازیم.

دیگر مدل‌ها

مدل استاندارد هواوی میت ۳۰ (تصویر بالا) از بریدگی نمایشگر بسیار کوچک‌تری بهره می‌برد که در آن دو دوربین و یک سنسور کوچک تعبیه شده است. در پشت آن هم بار دیگر شاهد ماژول دایره‌ای شکل برای دوربین‌های اصلی هستیم و با توجه به فقدان حسگر اثر انگشت در پنل پشتی، پس این گوشی از حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر بهره می‌برد.

در ادامه باید به مدل لایت هواوی میت ۳۰ (تصویر پایین) اشاره کنیم که شباهت زیادی به مدل استاندارد میت ۲۰ دارد و البته به جای بریدگی نمایشگر، از نمایشگر حفره‌دار بهره می‌برد. در پنل پشتی این گوشی، یک ماژول مربعی شکل قرار دارد که ظاهر ۴ دوربین را در خود جای داده است و زیر این ماژول حسگر اثر انگشت هم دیده می‌شود.

خاص‌ترین طراحی این خانواده از آن مدل پورشه است که طبق این رندر، از پنل پشتی چرمی بهره می‌برد و بر روی آن برند پورشه دیده می‌شود. در وسط این پنل یک نوار عمودی بلند قرار داد که در بخشی از آن دوربین‌های اصلی تعبیه شده‌اند. در پنل جلویی هم می‌توانیم سه دوربین سلفی را مشاهده کنیم که نشان می‌دهد این گوشی هم از بریدگی نمایشگر بهره می‌برد. در ضمن باید به لبه‌های نمایشگر این مدل هم اشاره کنیم که ظاهرا نسبت به مدل پرو مبتنی بر خمیدگی بیشتری است.

باید خاطرنشان کنیم که در تمام این رندرها به غیر از مدل لایت هواوی میت ۳۰، شاهد لوگوی ۵G در بخش مربوط به سیم‌کارت هستیم. شاید این لوگو صرفا برای رندرها تعبیه شده ولی باید بگوییم که تراشه کایرین ۹۹۰ در مدل‌های ۵G و ۴G عرضه می‌شود و شاید این مدل‌ها از اینترنت ۵G بهره ببرند و احتمالا دیگر شاهد ارائه‌ی مدل جداگانه برای بهره‌گیری از این تکنولوژی نخواهیم بود.

خانواده هواوی میت ۳۰ سه روز دیگر در تاریخ ۱۹ سپتامبر رسما معرفی می‌شوند. در ضمن طبق اخبار و گزارش‌های منتشر شده، به دلیل تحریم‌های آمریکا این گوشی‌ها بدون سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های گوگل مانند پلی استور و جیمیل روانه‌ی بازار می‌شوند. البته مقامات هواوی چندی قبل اعلام کردند که آن‌ها مشغول بررسی امکان نصب این سرویس‌ها و اپلیکیشن‌ها توسط کاربران هستند.

منبع: Android Authority

The post تصاویر رندر خانواده هواوی میت ۳۰ طراحی این گوشی‌ها را نشان می‌دهد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala