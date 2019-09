احتمال ادغام دو برند گلکسی نوت و گلکسی اس سامسونگ تا سال آینده

مدت‌هاست سامسونگ گوشی‌های پرچم‌دار خود را در قالب دو خانواده متفاوت تولید می‌کند؛ سری گلکسی اس که در ماه فوریه یا مارس رونمایی می‌شود و سری گلکسی نوت که در ماه اوت معرفی می‌شود. از ما‌ه‌ها پیش، شایعات درباره ادغام این دو برند قدرت گرفت، تا حدی که مدیر بخش موبایل در واکنش به این خبر، وقوع آن را در آینده‌ای نزدیک تکذیب کرد.

اما به تازگی شایعه دیگری با همین مضمون نقل می‌شود و احتمال ادغام این دو خانواده در قالب یک برند را بسیار نزدیک عنوان می‌کند.

در جریان کنفرانس خبری سامسونگ برای معرفی خانواده گلکسی اس ۱۰، این شرکت به وضوح اعلام کرد که با توجه به طولانی شدن شماره مدل‌های خانواده گلکسی اس که طبق رویه فعلی، پرچم‌دار بعدی باید گلکسی اس ۱۱ نامیده شود، بعید است پرچم‌دار سال بعد با این نام معرفی شود. همچنین کره‌ای‌ها اظهار داشتند که اکنون زمان مناسبی برای یکپارچه کردن برند پرچم‌دار این شرکت به نظر می‌رسد. این سخن هفت ماه پس از این بیان شد که در خبرها عنوان شد مسئولین سامسونگ در حال بررسی احتمال ادغام دو برند گلکسی نوت و گلکسی اس هستند.

حال، ایوان بلس، افشاگر معروف دنیای فناوری، اطلاعات جدیدی را به اشتراک گذاشته که مدعی است مستقیما از یک منبع قابل اعتماد به دست او رسیده است. شایعه جدید عنوان می‌کند مذاکرات برای ادغام این دو برند همچنان در درون شرکت در جریان است و اگر برنامه سامسونگ به درستی پیش برود، ممکن است این اتفاق در سال آینده رخ دهد.

در سال‌های آغازین فعالیت برند‌های گلکسی اس و گلکسی نوت، تفاوت بین این دو خانواده کاملا مشهود بود. اما از زمان معرفی گلکسی اس ۶ و گلکسی نوت ۵ در سال ۲۰۱۶، این تفاوت‌ها در هر نسل کم‌رنگ‌تر شد و پرچم‌داران سامسونگ به دستگاه‌هایی مشابه تبدیل شدند. این شباهت به حدی رسیده است که برخی معتقدند گوشی‌های سری نوت در واقع همان پرچم‌داران سری اس هستند که با قلم S Pen همراه شده‌اند. حال و با وجود ادعای ایوان بلس، به‌نظر می‌رسد سامسونگ نیز به همین نتیجه رسیده است.

در حال حاضر هیچ تضمینی وجود ندارد که سامسونگ موافقت خود را با این طرح نهایی کند. در واقع، این ایده هنوز به کمال نرسیده و همه چیز در مراحل ابتدایی قرار دارد. اما ممکن است در نتیجه ادغام این دو برند با یک‌دیگر، در ابتدای سال ۲۰۲۰ و به‌جای معرفی گلکسی اس ۱۱، از یک دستگاه جدید با نام گلکسی One رونمایی شود. البته با توجه به این که تا فرا رسیدن سال ۲۰۲۰ چند ماه بیشتر زمان باقی نمانده است، اگر کره‌ای‌ها احساس کنند که هنوز برای انجام این کار آماده نیستند، می‌توانند ادغام سری گلکسی نوت و گلکسی اس را تا یک سال دیگر به تعویق بیاندازند.

اگر همه‌چیز به درستی اجرا شود، برند پرچم‌دار جدید سامسونگ می‌تواند ترکیبی از یک دستگاه گلکسی اس به همراه قلم سری نوت باشد. ممکن است این پرچم‌دار در مدل‌های مختف عرضه شود و قلم استایلوس مختص مدل گران‌قیمت‌تر یا بزرگ‌تر باشد. اما اگر پرچم‌داران سامسونگ از دو خانواده در سال به یک خانواده کاهش یابد، فاصله میان معرفی پرچم‌داران این شرکت به یک سال می‌رسد و این در حالی است که سایر رقبا در سال بیش از یک پرچم‌دار معرفی می‌کنند، مانند هواوی که دو برند میت و پی و همچنین پرچم‌داران اقتصادی آنر را در اختیار دارد.

این امید وجود دارد که سامسونگ بتواند جای خالی گلکسی نوت در نیمه دوم سال را با خانواده گلکسی فولد پر کند. اما این ایده تا حد زیادی به موفقیت نسل فعلی گلکسی فولد در حوزه عملکرد و فروش وابسته است.

بر اساس آخرین اطلاعات، نسل بعدی گلکسی فولد به نمایشگر ۶.۷ اینچی از نوع OLED مجهز خواهد بود که با تعبیه حفره‌ای برای دوربین سلفی، حاشیه‌های اطراف صفحه نمایش را کاهش خواهد داد. این محصول ممکن است مانند موتورولا Razr جدید، به‌ صورت عمودی باز و بسته شود و از نسل فعلی گلکسی فولد باریک‌تر، کوچک‌تر و ارزان‌تر باشد. با توجه به اینکه کاربرد گوشی‌های تاشونده این بوده است که در صورت لزوم، نمایشگری بزرگ‌تر را برای کاربر فراهم کنند؛ به‌نظر می‌رسد معرفی یک گوشی تاشونده که نمایشگر آن به جای حالت کتابی، به حالت افقی باز و بسته شود تنها برای جذب کاربرانی باشد که طرفدار مد‌های عجیب هستند و نه فناوری‌های جدید.

معرفی نسل‌های بعدی گلکسی فولد می‌تواند به سامسونگ کمک کند تا با معرفی دو خانواده پرچم‌دار در سال، دو طیف متفاوت از مشتریان را پوشش دهد: آن‌ دسته از کاربران که به دنبال امکانات جدید یک پرچم‌دار هستند و دسته‌ دیگر که علاوه بر امکانات پرچم‌دارها به دنبال تجربه یک تبلت هستند که به لطف بهره‌مندی از نمایشگر منعطف، به راحتی تبدیل به یک گوشی هوشمند شود و در جیب قرار بگیرد.

منبع: Phone Arena

The post احتمال ادغام دو برند گلکسی نوت و گلکسی اس سامسونگ تا سال آینده appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala