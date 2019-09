چندی پیش حساب کاربری اپلیکیشن AnTuTu نتایج بنچمارک سه آیفون جدید را در Weibo منتشر کرد که علاوه بر امتیاز این گوشی‌ها، یک مورد مهم را هم فاش ساخته است. آنطور که از این بنچمارک‌ها مشخص شده، هر سه مدل آیفون ۱۱ دارای رم چهار گیگابایتی هستند.

همانطور که در سه اسکرین شات بالا قابل مشاهده است، تفاوت زیادی در امتیاز بنچمارک آیفون ۱۱، آیفون ۱۱ پرو و iPhone 11 Pro Max وجود ندارد. هر سه این گوشی‌ها از پردازنده اختصاصی اپل A13 Bionic استفاده می‌کنند. همچنین حافظه رم هر سه گوشی هم ۴ گیگابایتی است و به این ترتیب، شایعاتی که می‌گفتند آیفون جدید دارای رم ۶ گیگابایتی است، رد می‌شود.

در این نتایج همچنین مشخص شده حتی گران‌ترین آیفون امسال یعنی آیفون ۱۱ پرو مکس که دارای حافظه داخلی ۵۱۲ گیگابایتی است نیز به رم چهار گیگابایتی مجهز شده است. از ابتدا هم می‌شد گفت که شایعه رم شش گیگابایتی نمی‌تواند درست باشد. در حال حاضر تنها محصول مبتنی بر iOS که حافظه رم بالای چهار گیگابایت دارد، آیپد پرو مدل یک ترابایتی است. دلیل آن‌هم نه برای سرعت بیشتر، بلکه برای سازگاری با حافظه داخلی یک ترابایتی این آیپد‌ها است. دیگر مدل‌های آیپد پرو که حافظه کمتری دارند، دارای رم ۴ گیگابایتی هستند.

جدا از این مورد، امتیاز بنچمارک این گوشی‌ها نیز پیشرفت آیفون ۱۱ را نسبت به نسل قبلی یعنی آیفون XS و آیفون XR نشان می‌دهند. این اعداد، حاکی از آن است که هر سه مدل آیفون ۱۱ تا ۲۸ درصد سریع‌تر از آیفون‌های سال گذشته هستند. در بخش پردازشگر گرافیکی نیز شاهد بهبود هستیم و امتیاز کسب شده برای GPU آیفون ۱۱ هم بیشتر از نسل قبلی است. شما درباره این موضوع چه فکر می‌کنید؟ آیا رم چهار گیگابایتی برای هر سه مدل آیفون ۱۱ کافی است یا بهتر بود اپل از رم بیشتر در این گوشی‌ها استفاده کند؟

