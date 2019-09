مایکروساف سرفیس لپتاپ ۳ نسخه ۱۵ اینچی خواهد داشت

مایکروسافت قصد دارد تا ماه آینده میلادی، کامپیوترهای خانواده سرفیس را شامل بروزرسانی سخت‌افزاری کند. در کنار بهبود پردازنده و موارد این چنینی، شنیده شده که خانواده مایکروسافت سرفیس لپتاپ قرار است یک عضو جدید داشته باشد و آن لپ‌تاپ ۱۵ اینچی است. این خبر را winFuture در گزارشی اعلام کرده و گفته که امسال مایکروسافت سرفیس لپتاپ ۳ در یک نسخه ۱۵ اینچی هم عرضه می‌شود که این مدل قرار است نمایشگری با همان نسبت ۳:۲ داشته باشد.

همچنین گفته شده که مایکروسافت سرفیس لپتاپ ۳ قرار است یک نسخه با پردازنده AMD نیز داشته باشد که ممکن است نسخه ۱۵ اینچ، همین مدل باشد. اگر این اطلاعات صحیح باشند، این یعنی خانواده سرفیس لپتاپ حالا با خانواده سرفیس بوک می‌تواند رقابت بیشتری داشته باشد. در مورد سرفیس بوک ۳ هم پیش‌تر در مطلبی جداگانه اشاره کرده بودیم که قرار است ماه آینده در شهر نیویورک معرفی شود.

جدا از این دو لپتاپ، انتظار می‌رود مایکروسافت نسل هفتم کامپیوترهای سرفیس پرو ۷ را هم معرفی کند. گفته شده که این محصول نیز بالاخره به پورت USB-C مجهز خواهد شد. همچنین یک تبلت سرفیس که مجهز به پردازنده کوالکام خواهد بود نیز معرفی خواهد شد. محصولات جدید مایکروسافت به همین‌ها خطم نمی‌شود و حتی گفته شده که مایکروسافت تیزر سرفیس جدید که دارای دو نمایشگر خواهد بود را نیز شاهد خواهیم بود.

این مراسم دهم مهرماه در شهر نیویورک برگزار می‌شود و اخبار و حواشی مربوط به محصولات جدید مایکروسافت را، می‌توانید پس از مراسم در دیجی‌کالا مگ بخوانید. شما درباره کامپیوترهای جدید مایکروسافت چه فکر می‌کنید؟

