روز گذشته و با افشای مشخصات گوشی‌های جدید پیکسل ۴ و پیسکل ۴ ایکس ال، خبرهای خوشی برای طرفداران پیکسل‌های گوگل از راه رسید که معرفی گوشی‌هایی با رم ۸ گیگابایتی را نوید می‌داد. این میزان دو برابر آن چیزی است که تا کنون در گوشی‌های پیکسل دیده بودیم؛ گوشی‌هایی که بر خلاف سایر رقبا، یک عقب‌گرد نه چندان خوشایند را تجربه می‌کردند و پیرو ترند رم‌های ۴ گیگابایتی در سال ۲۰۱۶ بودند که اکنون حتی برخی میان‌رده‌ها نیز استفاده از آن را کنار گذاشته‌اند.

پیش از این در شایعات اعلام شده بود که پیکسل‌ ۴ و پیکسل ۴ ایکس ال از رم ۶ گیگابایتی بهره می‌گیرند، اما حال به نظر می‌رسد که فقط پیکسل ۴ ایکس ال از نسخه‌های مجهز به رم ۶ و ۸ گیگابایتی استفاده می‌کند. اما نماینده بزرگ‌تر گوگل، امسال یک نسخه دیگر هم دارد.

در تستی از بنچ‌مارک Geekbench به مشخصات یک دستگاه پیکسل ۴ ایکس ال اشاره شده است که از ۵G پشتیبانی می‌کند. ظاهرا پیکسل ۴ ایکس ال ۵G به رم ۸ گیگابایتی مجهز است و از چیپست اسنپ دراگون ۸۵۵ بهره می‌گیرد که ممکن است در نهایت گوگل تصمیم بگیرد برای این گوشی از نسخه پلاس چیپ پرچم‌دار کوالکام استفاده کند. این گوشی در تست انجام شده در Geekbench 5 در بخش تک هسته‌ای امتیاز ۷۶۱ و در بخش چند هسته‌ای امتیاز ۲۳۲۶ را کسب کرد.

امسال زمان خودنمایی گوشی‌های ۵G است و باید دید آیا گوگل نیز تصمیم خود را برای عرضه یک دستگاه پیکسل پشتیبانی کننده از شبکه نسل ۵ عملی خواهد کرد؟ در حال حاضر شرکت‌های سامسونگ، ال‌جی و وان‌پلاس پرچم‌داران ۵G خود را در وطن گوگل عرضه کرده‌اند و هر ۵ اپراتور بزرگ آمریکایی نیز از نسل پنجم پشتیبانی می‌کنند، بنابراین اگر گوگل دست بجنباند می‌تواند از این بازار نوپا سهمی در اختیار بگیرد. اما با وجود تمام این تفاسیر، ۵G هنوز فراگیر نشده و شاید به همین دلیل است که اپل امسال عجله‌ای برای معرفی آیفون ۵G نداشت.

به لطف شبکه‌های ۵G، سرعت دانلود محتوا حدودا ۱۰ تا ۱۵ برابر شبکه‌های ۴G فعلی خواهد بود، برای مثال فایل‌هایی که دانلود آن‌ها ۲۰ دقیقه زمان می‌برد تنها در چند ثانیه دانلود خواهند شد. علاوه بر سرعت انتقال داده، این شبکه می‌تواند از لحاظ اقتصادی نیز تحول ایجاد کند و به ایجاد خدمات و صنایع جدید وابسته منجر شود. البته فراگیر شدن این تحولات یک شبه ممکن نیست و پیش‌بینی می‌شود ۳ تا ۵ سال به‌طول بیانجامد. بنابراین اگر پیکسل ۵G امسال معرفی نشود، گوگل ضرر سنگینی را متحمل نخواهد شد.

پیکسل‌های جدید گوگل به غیر از پشتیبانی (احتمالی) از نسل ۵، ظاهرا به امکانات جالب دیگری نیز مجهز می‌شوند. یکی از این ویژگی‌های جدید Motion Sense نام داد که با بهره‌گیری از چیپ اختصاصی Soli گوگل، امکان استفاده از ژست‌های حرکتی کنترل موسیقی، رد تماس تلفنی، خاموش کردن هشدارها، نمایش اعلان‌ها و … را فراهم می‌کند. البته کاربر در صورت تمایل می‌تواند این ویژگی را غیر فعال کند. گفته می‌شود ویژگی Motion Sense در همه مناطق فعال نخواهد بود و تنها از در دسترس بودن آن برای کاربران ساکن آمریکا مطمئن هستیم.

یکی از ویژگی‌هایی اکثر پرچم‌داران امسال از آن برخوردار شده‌اند، تجهیز به اسکنر اثر انگشت درون نمایشگر است، اما در حال حاضر مشخص نیست که آیا پیکسل ۴ و پیسکل ۴ ایکس ال نیز از این سنسور بهره‌مند هستند یا خیر. طبق خبری که مدتی پیش منتشر کردیم، گوگل در این گوشی‌ها از سیستم تشخیص چهره سه‌بعدی مشابه با Face ID اپل استفاده می‌کند.

ویژگی دیگر این گوشی بهبود در قابلیت Night Sight دوربین دستگاه است که امکان ثبت تصاویر واضح در شرایط نوری نامناسب را در اختیار کاربر قرار می‌دهد. این به‌روز رسانی به اضافه شدن تنظیمات نجومی کمک می‌‌کند و به کاربران پیکسل ۴ و پیکسل ۴ ایکس ال امکان می‌دهد عکس‌های مناسبی از آسمان شب ثبت کنند.

پرچم‌داران جدید گوگل در رویدادی اختصاصی در روز ۱۵ اکتبر رونمایی و از روز ۲۵ اکتبر به‌صورت رسمی عرضه خواهند شد، البته ممکن است نسخه ۵G با فاصله بیشتری راهی بازار شود.

