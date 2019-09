شیائومی می‌خواهد مراسمی را در تاریخ دوم مهر ماه سال جاری برگزار کند که انتظار می‌رود در این مراسم، شاهد جدیدترین گوشی‌های ۵G این شرکت باشیم. این گوشی‌ها شامل دو پرچمدار شیائومی Mi 9 Pro و شیائومی Mi Mix 4 می‌شوند. در کنار این دو گوشی، قرار است رابط کاربری جدید این شرکت یعنی MIUI 11 در کنار تلویزیون جدید Mi TV نیز معرفی شود.

گوشی شیائومی Mi 9 Pro قرار است نسخه‌ای بروز شده از گوشی شیائومی Mi 9 باشد. این یعنی همان نمایشگر ۶.۳۹ اینچی Super AMOLED و همان طراحی را همچنان شاهد خواهیم بود. در زیر این نمایشگر اما پردازنده جدید اسنپدراگن ۸۵۵ پلاس قرار خواهد گرفت و باتری گوشی نیز ۴۰۰۰ میلی‌آمپری خواهد بود. این گوشی قرار است اولین محصول شیائومی باشد که از شارژر بی‌سیم ۳۰ واتی جدید شیائومی یعنی Mi Charge Turbo پشتیبانی می‌کند.

در مورد شیائومی Mi Mix 4 نیز شنیده شده که این گوشی قرار است با همان پردازنده اسنپدراگن ۸۵۵ پلاس عرضه شود. نمایشگر این گوشی نیز رزولوشن QHD خواهد داشت و دارای لبه‌های خمیده خواهد بود. در بخش پشتی این گوشی قرار است دوربینی با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسلی قرار بگیرد که سنسور آن ساخت سامسونگ خواهد بود. نام دقیق این سنسور ISOCELL Bright HMX است و در کنار آن، دو دوربین دیگر با لنزهای تله فوتو و اولترا واید قرار خواهد گرفت. همچنین با توجه به برخی گمانه‌زنی‌ها، شیائومی Mi Mix 4 قرار است با نام Mi Mix Alpha رونمایی شود اما در هر صورت باید صبر کنیم ببینیم آیا چنین اتفاقی خواهد افتاد یا خیر.

این اطلاعاتی که تا به حال داده‌ایم، از منابع مختلف به گوشی رسیده‌اند و هیچ کدام تایید شده نیستند. اما انتظار داریم که شیائومی اطلاعات بیشتری از دو پرچمدار شیائومی Mi 9 Pro و گوشی جدید خانواده Mi Mix را در روزهای پیش رو منتشر کند. این رویه است که اخیرا شرکت‌های چینی پیش گرفته‌اند و زودتر از معرفی، اطلاعات محصولات خود را منتشر می‌کنند. شما درباره این دو گوشی جدید شیائومی چه فکر می‌کنید؟

