بنچمارک گوشی اسرارآمیز هواوی با پردازنده کایرین ۹۹۰ دیده شد

پردازنده قدرتمند کایرین ۹۹۰ که اخیرا نیز رونمایی شد، از قابلیت‌های بسیار زیادی برخوردار است که از جمله بهترین آن‌ها می‌توان به مودم ۵G داخلی اشاره کرد که به ذخیره بیشتر انرژی کمک شایانی می‌کند.

طراحی این پردازنده را واحد HiSilicon شرکت هواوی و ساخت آن را شرکت تایوانی TSMC، با استفاده از فرایند ۷nm+ EUV بر عهده داشت که سازنده چیپ‌ست‌های اپل نیز هست. اساسا فرایند EUV یا همان extreme ultraviolet به معنای فوق فرابنفش، روشی دقیق‌تر و بهتر برای پیاده سازی الگو‌های مختلف روی یک چیپ به حساب می‌آید. شرکت‌های سازنده با استفاده از این روش قادر خواهند بود مقدار ترانزیستور بکار رفته در مدار مجتمع را افزایش داده و بدین ترتیب محصول نهایی را بسیار کم مصرف‌تر و قدرتمندتر روانه بازار کنند.

اگرچه هر دو پردازنده کایرین ۹۹۰ ۵G و کایرین ۹۹۰ ۴G با استفاده از یک فرایند تولید شده‌اند، اما در مدل ۵G، تعداد ۱۰.۳ میلیارد ترانزیستور و در مدل ۴G، تنها ۸ میلیارد ترانزیستور بکار رفته که به علت استفاده از مودم ۵G، این افزایش مقدار ترانزیستور طبیعی‌ است. پردازنده کایرین ۹۹۰ قرار است در گوشی‌های سری میت ۳۰، گوشی تاشو میت ایکس و سری P40 مورد استفاده قرار گیرد.

سه‌شنبه گذشته، یک دستگاه ناشناس هواوی با پردازنده کایرین ۹۹۰، اندروید ۱۰ و شماره مدل NLE-AL00 در بنچمارک Geekbench دیده شد. به گزارش GizmoChina، دستگاه دیده شده در بنچمارک ۸ گیگابایت رم دارد اما میت ۳۰ یا میت ۳۰ پرو نبود. شاید این بنچمارک توسط گوشی میت ۳۰ ایکس یا پرچم‌داری کاملا جدید از برند آنر به ثبت رسیده باشد. به علاوه این دستگاه اندروید ۱۰ را به عنوان سیستم‌عامل خود در اختیار داشت و از آن‌جایی که تمام گوشی‌های آینده هواوی تحت تحریم آمریکا قرار گرفته‌اند، کمی سوال برانگیز است که این گوشی اسرارآمیز دقیقا از چه خانواده‌ای است.

بیشتر بخوانید: کایرین ۹۹۰ و هرآنچه که باید در مورد پردازنده قدرتمند هواوی سری میت ۳۰ بدانید

کایرین ۹۹۰، قدرتمند اما همچنان زیر سلطه A13 Bionic

این گوشی از هر مدلی که باشد، نکته حائز اهمیت درباره آن استفاده از پردازنده کایرین ۹۹۰ بود که حالا این امکان را به ما می‌دهد آن را با قدرتمندترین پردازنده موجود در بازار مقایسه کنیم. با مشاهده بنچمارک پردازنده‌ جدید A13 Bionic، می‌بینیم که اپل در رابطه با قدرت پردازنده خود کاملا جدی بوده است. این شرکت ادعا کرد پردازنده آیفون‌های سری ۱۱، قدرتمندترین پردازنده موجود در بین پردازنده‌های گوشی‌های هوشمند است که نتایج بنچمارک هم کاملا این گفته‌ها را تایید می‌کنند. نتایج بنچمارک کایرین ۹۹۰ را در دو بخش تک و چند هسته‌ای می‌توانید در زیر مشاهده کنید.

در تصویر بعدی نیز بنچمارک پردازنده A13 Bionic را شاهد هستیم.

با نگاهی به سرعت کلاک پردازنده کایرین ۹۹۰ در تصویر اول، می‌توان دریافت این پردازنده نسخه ضعیف‌تر کایرین ۹۹۰ یعنی ۹۹۰ ۴G است. چرا که در طراحی نسخه ۴G، چهار هسته کم مصرف بر اساس فناوری Cortex-A55 و با سرعت ۱.۸۶ گیگاهرتز در نظر گرفته شده‌اند. این در حالی است که در مدل ۵G این مقدار به ۱.۹۵ گیگاهرتز افزایش می‌یابد.

لازم به ذکر است که پردازنده‌های A13 Bionic، توسط اپل و در کالیفرنیا طراحی و توسط شرکت TSMC و با فرایند ۷nm+ EUV تحت عنوان N7 Pro ساخته می‌شوند. شرکت تایوانی می‌گوید قصد دارد در سال‌های آتی، به فناوری ساخت ۵ و ۳ نانومتری نیز دست پیدا کند که در مورد لیتوگرافی ۳ نانومتری حداقل باید تا سال ۲۰۲۲ منتظر ماند. در حال حاضر، پردازنده کایرین ۹۹۰ ۵G بیشترین مقدار ترانزیستور را با ۱۰.۳ میلیارد در اختیار دارد اما جالب است بدانید یک چیپ که با لیتوگرافی ۵ نانومتری ساخته می‌شود، تعداد ۱۷۱.۳ میلیون ترانزیستور را در هر میلی‌متر مربع خود جای می‌دهد!

اگرچه عده‌ای معتقدند شرکت‌های سازنده پردازنده‌های موبایل نهایتا تا لیتوگرافی ۳ نانومتری پیش می‌روند، یا حداقل حالا حالاها چنین امری محقق نخواهد شد،‌ شرکت TSMC باور دارد می‌تواند به این مهم دست پیدا کند. با این اوصاف اگر قرار باشد چنین فناوری دست یافتنی باشد، یا باید ترانزیستورها به جای حالت قرارگیری پهلو به پهلو، به صورت عمودی در یک تراشه قرار گیرند، یا اینکه جنس تراشه‌ها از سیلیکون به ماده‌ای دیگر تغییر پیدا کند که ماه قبل خبری منتشر شد مبنی براینکه TSMC در حال انجام تحقیقاتی در زمینه جایگزینی سیلیکون با ماده‌ای دیگر است!

بیشتر بخوانید: تصاویر رندر خانواده هواوی میت ۳۰ طراحی این گوشی‌ها را نشان می‌دهد

منبع: phonearena

The post بنچمارک گوشی اسرارآمیز هواوی با پردازنده کایرین ۹۹۰ دیده شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala