باب ایگر، مدیر عامل دیزنی، به دلیل تصمیم اپل برای راه اندازی سرویس استریم ویدیو اختصاصی خود، از حضور در هیئت مدیره اپل انصراف داد.

استعفای ایگر از جایگاه خود در هیئت مدیره اپل، روز جمعه به‌طور عمومی توسط کمیسون امنیت و بازرگانی آمریکا منتشر شد. این استعفا نامه در روز سه‌شنبه نوشته شد، یعنی هم‌زمان با رویداد اختصاصی اپل برای معرفی محصولات و سرویس‌های جدید که در جریان آن از معرفی سرویس جدید استریم خود، اپل تی‌وی پلاس، رونمایی کرد.

مدیر عامل کمپانی دیزنی از سال ۲۰۱۱ در هیئت مدیره اپل حضور داشت. اما از زمانی که اپل تصمیم گرفت به‌ دلیل کساد بازار سخت افزاری‌اش، به سمت درآمد زایی از طریق جایگزین‌هایی مانند سرویس استریم ویدیو یا سرویس‌های خبری اشتراکی روی آورد، شرایط برای حضور ایگر در هیئت مدیر این شرکت سخت شد. حضور او در هیئت مدیره اپل به این دلیل با مشکل مواجه شده است که دیزنی که تحت رهبری ایگر است، در ماه آوریل از سرویس استریم ویدیو خود با نام دیزنی پلاس رونمایی کرد و حالا کوپرتینویی‌ها با اپل‌ تی‌وی‌پلاس خود یک رقیب جدید برای دیزنی و سرویس دیزنی پلاس محسوب می‌شوند.

نیویورک تایمز در گزارش خود به این موضوع اشاره کرده است که باب ایگر از مدتی قبل به خبرنگاران اعلام کرده بود زمانی که هیئت مدیره بحث درباره سرویس استریم اپل را آغاز کرده است، او تصمیم گرفته از سمتش به عنوان عضوی از هیئت مدیره این شرکت کناره‌گیری کند. اما ایگر می‌گوید به این دلیل که تا کنون کسب و کار اپل عمدتا بر سخت افزار متمرکز بوده است، او مجبور نبود از حضور در هیئت مدیره استعفا دهد. طبق آن‌چه در رویداد اخیر اپل اعلام شد، اپل تی‌وی‌ پلاس در روز اول نوامبر کار خود را آغاز خواهد کرد و هزینه اشتراک ماهانه آن ۵ دلار خواهد بود.

ایگر در بیانیه‌ای که در نشریه تایمز منتشر شد گفت:

من برای تیم کوک، گروهش و دوستانم در هیئت مدیره احترام زیادی قائل هستم. اپل یکی از تحسین شده‌ترین شرکت‌های دنیاست که به کیفیت و یک‌پارچگی محصولاتش و افرادش شناخته می‌شود و من همیشه از این که به عنوان عضوی از هیئت مدیره شرکت خدمت کرده‌ام سپاس‌گذار هستم.

اپل نیز در بیانیه‌ای که توسط تایمز منتشر کرد، در پاسخ به جدایی ایگر از هیئت مدیره این شرکت گفته است:

بیش از هر چیز، باب دوست ماست. او با قلبش رهبری می‌کند و همیشه با صرف زمان و توصیه‌هایش (نسبت به ما) سخاوت‌مند بوده است. در‌ حالی‌که بسیار دل‌تنگ حضور او به عنوان عضوی از هیئت مدیره خواهیم بود، به تصمیمش احترام می‌گذاریم و امید داریم که رابطه‌مان با باب و دیزنی در آینده ادامه خواهد داشت.

اما ایگر اولین مدیر رده بالایی نیست که به‌خاطر تضاد فعالیت‌های اپل با شرکت تحت رهبری‌اش از عضویت در هیئت مدیره اپل کناره‌گیری می‌کند. اریک اشمیت، مدیر عامل پیشین گوگل نیز در دوران مدیریت استیو جابز در اپل، به همراه او در هیئت مدیره این شرکت حضور داشت. اما با توجه به این که کسب و کار دو شرکت به سمت رقابت گرایش پیدا کرد -به‌ویژه با رقابت شدیدی که بین اندروید و iOS به‌وجود آمد- اشمیت اعلام کرد که اوضاع به شدت عجیب شده است و در نهایت تصمیم گرفت تا استعفا دهد.

منبع: Business Insider

