درآمد HTC در ماه آگوست ۶۷ درصد افزایش داشت و حالا این شرکت قصد دارد بار دیگر با قدرت به بازار گوشی‌های هوشمند برگردد و برای این کار می‌خواهد از فناوری‌های واقعیت مجازی و ۵G کمک بگیرد.

رییس HTC اعلام کرده که دو سوم بازار محلی گوشی‌های هوشمند از گوشی‌هایی با قیمت پایین‌تر از ۳۲۰ دلار تشکیل شده و به همین خاطر آن‌ها قصد دارند گوشی‌های میان‌رده بیشتری را روانه‌ی بازار کنند. در سال آینده هم این شرکت فناوری و قابلیت‌های واقعیت مجازی را با گوشی‌های خود تلفیق می‌کند.

از دیگر برنامه‌های HTC برای سال آینده می‌توانیم به ارائه‌ی گوشی‌های ۵G اشاره کنیم که این فناوری میزان تاخیر بسیار پایین‌تری نسبت به ۴G دارد و به همین خاطر گوشی‌های ۵G می‌توانند تا حد زیادی امکانات واقعیت مجازی را عملی کنند. شرکت اچ‌تی‌سی همچنین به بهبود گوشی مختص به ارز دیجیتالی خود موسوم به Exodus 1 ادامه می‌دهد و حالا از طریق شراکت با سایت Bitcoin.com می‌خواهد اپلیکیشن مربوط به کیف پول این سایت را برای گوشی مذکور ارائه کند؛ این سایت میزبان حدود ۴.۵ میلیون کیف پول ارزهای مجازی فعال است که آمار قابل توجهی محسوب می‌شود.

در هر صورت باید ببینیم که آیا اتخاذ چنین رویکردهایی می‌تواند فروش گوشی‌های HTC را افزایش دهد یا نه.

