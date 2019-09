گوشی‌های وان پلاس ۷T در تاریخ ۲۶ سپتامبر (۴ مهر) در آمریکا و هند رسما معرفی می‌شوند. در ضمن در تاریخ ۱۰ اکتبر هم یک مراسم معرفی جداگانه در لندن برگزار خواهد شد.

در پنل پشتی مدل استاندارد این گوشی یک ماژول دایره‌ای شکل توجهات را جلب می‌کند.

در این مراسم باید انتظار معرفی مدل استاندارد و مدل پرو وان پلاس ۷T را داشته باشیم که طبق شایعات منتشر شده، از اسنپ‌دراگون ۸۵۵ پلاس، دوربین سه‌گانه در پنل پشتی و نمایشگر اولد ۹۰ هرتز بهره می‌برند. اگرچه طبق رندرهای منتشر شده، مدل پرو این گوشی شباهت زیادی به وان‌پلاس ۷ پرو دارد و مانند آن از دوربین سلفی پاپ‌آپ بهره می‌برد، ولی ظاهرا در پنل پشتی مدل استاندارد این گوشی یک ماژول دایره‌ای شکل مختص دوربین‌های اصلی تعبیه شده که می‌تواند توجهات زیادی را جلب می‌کند.

هنوز در مورد قیمت این گوشی‌ها گزارش موثقی منتشر نشده ولی شرکت وان‌پلاس به عرضه گوشی‌های همه‌فن‌حریف با قیمت مناسب شهرت دارد. علاوه بر موارد ذکر شده، طبق شایعات منتشر شده، ظاهرا وان‌پلاس بار دیگر از طریق همکاری با شرکت مک‌لارن قصد دارد مدل مخصوص موسوم به مک‌لارن را روانه‌ی بازار کند که از پنل پشتی از جنس فیبر کربن بهره می‌برد. احتمالا این مدل مک‌لارن از اینترنت ۵G هم پشتیبانی می‌کند.

منبع: GSM Arena

The post گوشی‌های وان‌پلاس ۷T در تاریخ ۴ مهر رسما معرفی می‌شوند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala