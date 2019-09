گوگل تاریخ معرفی پیکسل ۴ را اعلام کرد

شب گذشته شرکت گوگل دعوتنامه مربوط به مراسم معرفی پیکسل ۴ را برای رسانه‌ها ارسال کرد که طبق آن، خانواده پیکسل ۴ در تاریخ ۱۵ اکتبر (۲۳ مهر) رسما معرفی می‌شود. در این مراسم، به غیر از پیکسل ۴ و پیکسل ۴ ایکس‌ال، از گجت‌های دیگری مانند پیکسل‌بوک ۲ و نسل جدید اسپیکرهای گوگل هوم رونمایی می‌شود.

گوگل در ماه ژوئن در یک اقدام عجیب، تصویری از پنل پشتی پیکسل ۴ را منتشر کرد که در این تصویر ماژول مربع شکل مربوط به دوربین توجهات زیادی را جلب کرد. گوگل همچنین وجود سنسورهای مختلف مربوط به سیستم تشخیص چهره را تایید کرده و در ضمن باید به پشتیبانی از تعامل بدون لمس به لطف تکنولوژی پروژه سولی هم اشاره کنیم.

لازم به ذکر است که در چند هفته گذشته، شاهد حجم عظیمی از اخبار و تصاویر مربوط به گوشی‌های پیکسل‌ ۴ و پیکسل‌ ۴ ایکس‌ال بوده‌ایم و مانند نسل قبلی آن‌ها، نکته‌ی ناگفته‌ای در مورد این گوشی‌ها باقی نمانده است.

در رابطه با دیگر گجت‌هایی که قرار است در این مراسم معرفی شوند، گوگل قبلا اعلام کرده که مشغول توسعه نسل جدید لپ‌تاپ پیکسل‌بوک است. باید خاطرنشان کنیم که در سال گذشته، تبلت پیکسل اسلیت نتوانست مورد توجه زیادی قرار بگیرد و در نهایت گوگل تصمیم گرفت که ساخت تبلت‌ها را به‌طور کامل کنار بگذارد.

