مدیرعامل شرکت HTC تغییر کرد

ساعاتی قبل شرکت HTC اعلام کرد که «ایو مت» (Yves Maitre) که پیش از این یکی از مدیران ارشد اپراتور مخابراتی فرانسوی Orange بود، به عنوان مدیرعامل این شرکت انتخاب شده است. طبق این بیانیه، مدیرعامل فعلی HTC به‌عنوان رییس هیئت مدیره به کار خود ادامه می‌دهد. لازم به ذکر است که «شر ونگ» (Cher Wang) در سال ۲۰۱۵ به‌عنوان مدیرعامل این شرکت انتخاب شد.

با رهبری «مت»، این شرکت به تمرکز بر واقعیت مجازی، اینترنت ۵G و هوش مصنوعی ادامه خواهد داد. در این بیانیه خبری، مدیرعامل جدید HTC گفته که این شرکت در کنار ساخت بهترین سخت‌افزارهای مصرفی، توسعه سرویس‌های مختلف حول محور این محصولات را آغاز می‌کند.

با توجه به این بیانیه، احتمالا این شرکت به توسعه سرویس‌های تجاری مربوط به هدست واقعیت مجازی Vive VR ادامه می‌دهد. شرکت HTC همچنین اخیرا از یک هاب ۵G رونمایی کرد که به کاربران اجازه می‌دهد بدون خریدن گوشی ۵G بتوانند از سرعت بالای این تکنولوژی برای گجت‌های مختلف خود بهره ببرند.

در چند سال اخیر، وضعیت مالی HTC روزبه‌روز وخیم‌تر شده است و «مت» برای هدایت این شرکت کار بسیار سختی در پیش دارد. از دیگر اقدامات این شرکت می‌توانیم به فروش بخش بزرگی از قسمت توسعه گوشی‌ها به گوگل اشاره کنیم. اگرچه در چند سال اخیر HTC بودجه و منابع زیادی را به واقعیت مجازی اختصاص داده، ولی گجت‌های مربوط به این تکنولوژی هنوز نتوانسته‌اند توجه زیادی را جلب کنند و به همین خاطر درآمد قابل توجهی برای این شرکت نداشته‌اند. اگر اوضاع HTC به این زودی‌ها بهبود پیدا نکند, «مت» آخرین مدیرعامل این شرکت خواهد بود.

