دو روز دیگر گوشی‌های خانواده هواوی میت ۳۰ رسما معرفی می‌شوند اما تا حالا خبرها و تصاویر متعددی در مورد این گوشی‌ها منتشر شده است. اما حالا علاوه بر ویژگی‌های افشا شده، به نظر می‌رسد دوربین هواوی میت ۳۰ پرو از یک ویژگی بسیار جذاب در زمینه‌ی فیلمبرداری بهره می‌برد.

سایت چینی ITHome تصویری از استند مربوط به هواوی میت ۳۰ پرو منتشر کرده و در بخشی از آن به ویژگی‌های مهم این گوشی اشاره شده است. طبق این تصویر، گوشی مذکور از فیلمبرداری اسلوموشن با سرعت ۷۶۸۰ فریم بر ثانیه پشتیبانی می‌کند که ۸ برابر سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه موجود در گوشی‌های پرچم‌دار سونی و سامسونگ محسوب می‌شود.

چگونه این قابلیت عملی می‌شود؟

در حال حاضر، گوشی‌ها برای اینکه بتوانند فیلمبرداری اسلوموشن ۹۶۰ فریم بر ثانیه حقیقی ارائه کنند، سنسور دوربین آن‌ها باید مجهز به حافظه اختصاصی بسیار سریع باشد. اما شرکت‌هایی مانند شیائومی، Realme و هواوی اگرچه مدعی ارائه این سرعت در فیلمبرداری هستند، ولی برای عملی کردن آن از تکنیک کپی‌برداری فریم‌های فیلم استفاده می‌کنند.

به همین خاطر اگرچه در نهایت ویدیوهایی با سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه نمایش داده می‌شود، ولی حدود نیمی از فریم‌ها یا حتی بیشتر از آن تکراری هستند. به همین خاطر، چنین ویدیوهایی نسبت به ویدیوهایی که به‌صورت حقیقی مبتنی بر ۹۶۰ فریم بر ثانیه هستند، کیفیت پایین‌تری دارند.

هنوز معلوم نیست که در صورت صحت داشتن این خبر، آیا هواوی از حافظه قابل توجهی برای سنسور دوربین هواوی میت ۳۰ پرو استفاده می‌کند یا اینکه می‌خواهد از همان تکنیک فریم‌های تکراری بهره ببرد. ولی به احتمال زیاد، دوربین این گوشی می‌تواند فیلمبرداری ۹۶۰ فریم بر ثانیه حقیقی را عملی کند و با تکنیک‌های نرم‌افزاری شمار این فریم‌ها به ۷۶۸۰ خواهد رسید.

دیگر اطلاعات مربوط به این تصویر

طبق تصویری که از استند هواوی میت ۳۰ پرو منتشر شده، این گوشی از دو دوربین ۴۰ مگاپیکسلی، دوربین تله‌فوتو ۸ مگاپیکسلی و سنسور سه‌بعدی بهره می‌برد. در ضمن بر اساس این تصویر، هواوی میت ۳۰ پرو از باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی استفاده می‌کند که از شارژ سیمی ۴۰ وات و شارژ بی‌سیم ۲۷ وات پشتیبانی می‌کند.

منبع: Android Authority

The post احتمال پشتیبانی هواوی میت ۳۰ پرو از فیلمبرداری با سرعت ۷۶۸۰ فریم بر ثانیه appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala