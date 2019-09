گوشی مقرون به صرفه Honor Play 3e با قیمت تنها ۱۰۰ دلار معرفی شد

گوشی هوشمند Honor Play 3e (آنر پلی ۳e)، یکی از جدیدترین و مقرون به صرفه‌ترین گوشی‌هایی هست که با قابلیت سخت‌افزاری مناسب معرفی شده و در میان گوشی‌های اقتصادی، از گزینه‌های بسیار خوب بازار به حساب می‌آید.

درحالیکه پرچم‌داران بزرگ شرکت‌های سازنده گوشی‌های هوشمند به راحتی و اغلب با مبلغی بالغ بر ۱۰۰۰ دلار به فروش می‌رسند، یافتن گوشی‌های مقرون به صرفه و در عین حال قدرتمند و با کیفیت بسیار مشکل است. اما برند خوش نام آنر، که به عنوان زیر مجموعه شرکت هواوی مشغول به فعالیت است، گوشی جدیدی را تحت عنوان Honor Play 3e روانه بازار کرد تا معنای متفاوتی از کیفیت را این بار تنها با ۱۰۰ دلار ارائه دهد.

گوشی Honor Play 3e به یک چیپست MT6762R ساخت شرکت مدیاتک مجهز شده و در دو مدل ۲/۳۲ گیگابایت و ۳/۶۴ گیگابایت روانه بازار می‌شود. در بخش پشتی این گوشی برخلاف گوشی‌های میان‌رده بازار، شاهد تنها یک دوربین هستیم که سنسوری به بزرگی ۱۳ مگاپیکسل دارد و در قسمت بالا و چپ گوشی تعبیه شده. غیر از فلش LED در زیر دوربین، هیچ چیز دیگری در پشت گوشی دیده نمی‌شود و طراحی آن بسیار دل‌نشین و ساده است.

بیشتر بخوانید: گوشی مقرون به صرفه آنر پلی ۳ با دوربین ۴۸ مگاپیکسلی معرفی شد

در بخش جلویی دستگاه شاهد یک نمایشگر LCD 5.71 اینچی هستیم که از حاشیه‌های بسیار کمی نیز برخوردار است. وضوح تصویر این نمایشگر +HD بوده و در محدوده قیمتی که این گوشی عرضه می‌شود، بسیار مناسب است. دوربین سلفی اما طراحی کاملا آشنایی دارد و به صورت قطره‌ای، در قسمت بالای نمایشگر قرار دارد و از سنسوری به بزرگی ۵ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم با اندازه f/2.2 بهره می‌برد. یک باتری نسبتا مناسب ۳۰۲۰ میلی‌آمپر ساعتی وظیفه تامین انرژی Honor Play 3e را برعهده دارد که برای چنین نمایشگری کافی به نظر می‌رسد. همچنین این گوشی به اندروید Pie (اندروید ۹) و رابط کاربری EMUI 9.1 مجهز شده است.

گوشی Honor Play 3e هم اکنون برای پیش فروش در دسترس قرار دارد. بهترین نکته در مورد این گوشی، قیمت آن است. جایی که برای خرید مدل ۲/۳۲ گیگابایتی آن، باید بهای ناچیز ۱۰۰ دلار را بپردازید. این مقدار برای مدل ۳/۶۴ گیگابایتی به ۱۲۵ دلار افزایش می‌یابد که باز هم مقدار بسیار اندکی است. این گوشی در سه رنگ پلاتینیوم طلایی، آبی آئورورا، و مشکی به فروش می‌رسد. جالب اینجاست به دو نفر از کسانی که این گوشی را پیش‌خرید کرده‌اند، به قید قرعه، بلیت سفر ۳ روزه به دبی داده خواهد شد!







منبع: gsmarena

The post گوشی مقرون به صرفه Honor Play 3e با قیمت تنها ۱۰۰ دلار معرفی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala