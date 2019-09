گوشی شیائومی Mi 9 Pro 5G در اولین تیزر تبلیغاتی دیده شد

Cici Wei، مدیر برند CC شرکت شیائومی، روز گذشته تیزری از یک گوشی جدید تحت عنوان شیائومی Mi 9 Pro 5G به نمایش گذاشت.

طبق اعلام شیائومی، این شرکت قصد دارد کمتر از یک هفته دیگر و در تاریخ ۲۴ سپتامبر سال جاری (۲ مهر)، طی رویدادی، از دو پرچم‌دار خود از سری Mi 9 و Mi Mix رونمایی کند. در همین راستا، Cici Wei تیزری از گوشی Mi 9 Pro به نمایش گذاشت تا دو خبر مهم را تایید کند. اول اینکه گوشی پرچم‌دار از سری Mi 9، تحت عنوان Mi 9 Pro شناخته می‌شود و دوم اینکه این گوشی از اینترنت پر سرعت ۵G نیز پشتیبانی ‌می‌کند. مسلما این خبر بسیار خوبی برای کاربران و علاقه‌مندان به محصولات شیائومی خواهد بود؛ چرا که این شرکت به دلیل عرضه گوشی‌های پر قدرت، با کیفیت و ارزان‌قیمت شهره است و لذا کاربران می‌توانند با پرداخت هزینه‌ای کمتر از قیمت پرچم‌داران ۵G بازار از قبیل گلکسی نوت ۱۰ ۵G و گلکسی اس ۱۰ ۵G، صاحب یک گوشی پرچم‌دار با قابلیت پشتیبانی از نسل پنجم اینترنت داده شوند.

متاسفانه اطلاعات زیادی از طریق این پوستر به نمایش گذاشته نشد، اما از آن‌جایی که اکثر پرچم‌داران بزرگ فعلی از پردازنده اسنپدراگون ۸۵۵ بهره می‌برند، انتظار می‌رود شیائومی، گوشی Mi 9 Pro 5G را به احتمال زیاد به اسنپدراگون ۸۵۵ و یا در بهترین حالت ممکن به اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس مجهز کند که البته در هر دو صورت این گوشی حرف‌های زیادی برای گفتن خواهد داشت.

همچنین به دلیل پشتیبانی از شبکه ۵G، انتظار یک باتری قدرتمند را نیز خواهیم داشت که با نگاهی به گذشته، بعید به نظر می‌رسد شیائومی باتری با ظرفیت کمتر از ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت را در نظر داشته باشد. علاوه‌بر این، انتظار می‌رود شاهد شارژر بی‌سیم ۳۰ واتی جدید شیائومی تحت عنوان Mi Charge Turbo نیز باشیم.

اگرچه از کیفیت، تعداد و نوع دوربین بکار رفته در این گوشی هیچ اطلاعی منتشر نشده، اما انتظار می‌رود Mi 9 Pro 5G برای رقابت بین پرچم‌داران فعلی بازار، با دوربین(های) با کیفیت‌تری نسبت به قبل راهی بازار شود. با این اوصاف اگر تا ۶ روز آتی تیزر جدید یا اطلاعات بیشتری از این گوشی یا پرچم‌دار دیگر شیائومی منتشر نشود، می‌توان تمام آنچه که نیاز است را در رویداد ۲۴ سپتامبر این شرکت تماشا کرد.

منبع: gsmarena

