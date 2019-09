اینطور که به نظر می‌رسد، فروش گوشی‌های سری گلکسی نوت ۱۰ فراتر از انتظار سامسونگ بوده و این گوشی علاوه بر آمار فروش بسیار خوب، رکورد جدیدی را نیز از خود به جای گذاشت.

برای اولین بار از سال ۲۰۱۴، سامسونگ پرچم‌دار سری نوت خود را در دو مدل راهی بازار کرد. اگرچه اگر مدل ۵G را هم حساب کنیم، باید گفت گوشی‌های این سری از سه مدل با نام‌های گلکسی نوت ۱۰،‌ گلکسی نوت ۱۰ پلاس و گلکسی نوت ۱۰ پلاس ۵G تشکیل می‌شوند که از قابلیت‌های نرم‌افزاری بی‌شماری برخوردارند.

سامسونگ بعد از عرضه نوت ۱۰ به بازار، سیاست‌های جالبی برای فروش آن‌ها در نظر گرفت. برای مثال نسخه استاندارد گلکسی نوت ۱۰ را در آمریکا عرضه نکرد و یا امکان تعویض گوشی‌های نسل قبل سامسونگ با سری جدید نوت ۱۰ را فراهم کرد تا کاربران با سهولت بیشتری بهترین گوشی حال حاضر این شرکت را خریداری کنند.

بیشتر بخوانید:‌ بررسی ویدیویی سامسونگ گلکسی نوت ۱۰ پلاس

ثبت رکورد جدید برای سامسونگ در فروش گوشی هوشمند

۴۸ ساعت بعد از رونمایی رسمی از گوشی‌های سری گلکسی نوت ۱۰،‌ سامسونگ آن‌ها را برای پیش خرید در کشورهای آمریکا و کره جنوبی در دسترس قرار داد و کمتر از یک ماه بعد، این گوشی‌ها رسما برای فروش راهی فروشگاه‌ها شدند. از تاریخ ۲۳ آگوست (۱ شهریور)، سامسونگ موفق شد یک میلیون نسخه از این گوشی‌ها را تنها در کشور کره به فروش برساند که در نوع خود رکورد بی‌نظیری است. به عبارتی گلکسی نوت ۱۰ و نوت ۱۰ پلاس تنها به ۲۵ روز زمان برای ثبت چنین آمار فوق‌العاده‌ای نیاز داشتند.

برای درک بهتر عملکرد بی‌نظیر گلکسی نوت ۱۰ و برادر بزرگ‌ترش، کافی است نگاهی بیندازیم به آمار فروش گلکسی نوت ۹ و سری گلکسی اس ۱۰، جایی که نوت ۹ برای رسیدن به آمار مشابه به ۵۴ و سری گلکسی اس ۱۰ به ۴۶ روز زمان نیاز داشتند! نزدیک‌ترین گوشی به سری گلکسی نوت ۱۰ از لحاظ رسیدن به فروش میلیونی، سری گلکسی اس ۸ سامسونگ بود که در مدت زمان ۳۷ روز چنین رکوردی را به ثبت رساندند.

بدین ترتیب می‌توان گفت سری گلکسی نوت ۱۰، تنها گوشی‌های شرکت سامسونگ بوده‌اند که در مدت زمان کمتر از یک ماه به تعداد فروش بالغ بر ۱ میلیون نسخه تنها در کشور کره دست یافته‌اند. این آمار زمانی جالب‌تر می‌شود که بدانیم معمولا سری اس سامسونگ هستند که به عنوان پرچم‌داران اصلی این شرکت به فروش می‌رسند. به علاوه سامسونگ در کشور کره، هم گلکسی نوت ۱۰ و هم گلکسی نوت ۱۰ پلاس را تنها با قابلیت پشتیبانی از اینترنت ۵G روانه بازار کرد. بنابراین با فروش ۱ میلیون نسخه، این شرکت سود بیشتری نیز به دست آورده!

بیشتر بخوانید: تست سرعت گلکسی نوت ۱۰ پلاس و آیفون XS مکس؛ کدام یک سریع تر است؟

خبر خوب برای سامسونگ بعد از سال مالی ناامید کننده!

بین ماه‌های آوریل تا ژوئن ۲۰۱۹،‌ سامسونگ توانست ۵.۴ میلیارد دلار سود عملیاتی داشته باشد که فوق‌العاده به نظر می‌رسد! مسلما دریافت این مقدار سود عملیاتی برای هر شرکتی بسیار خوب خواهد بود، اما برای سامسونگ، ۵.۶ میلیارد به معنای حقیقی کلمه یک فاجعه به حساب می‌آمد! به عبارتی این شرکت افت ۵۶ درصدی را در میزان سود دهی خود تجربه می‌کرد که بخشی از آن به خاطر عملکرد ضعیف گوشی‌های سری گلکسی اس ۱۰ و به طور کلی گوشی‌های بالارده بود! چرا که سامسونگ در بخش گوشی‌های میان‌رده فروش خوبی داشت.

اگرچه فعلا کمی زود است تا با توجه به عملکرد فوق‌العاده گلکسی نوت ۱۰ و نوت ۱۰ پلاس در تنها یک کشور، رشد مالی قابل توجهی را برای سامسونگ پیش‌بینی کنیم، اما به نظر می‌رسد این دو گوشی بتوانند آمار فروش کلی گلکسی نوت ۹ را به راحتی پشت سر بگذارند. چرا که همین حالا نیز توانسته‌اند تقریبا در نصف مدت زمانی که نوت ۹ برای رسیدن به یک میلیون فروش نیاز داشت، به این آمار دست یابند.

اگر از لحاظ فروش نیز همین نسبت حفظ شود، شاهد فروش عجیب سری گلکسی نوت ۱۰ به تعداد تقریبا ۲۰ میلیون دستگاه تا پایان سال ۲۰۱۹ خواهیم بود‍! البته رسیدن به چنین تعدادی شاید بسیار سخت باشد، اما فروش بیش از ۱۰ میلیون را تا پایان سال جاری می‌توان قطعی دانست. خبر خوب دیگر برای سامسونگ، تمایل مردم کره به خرید نسخه پلاس این گوشی‌هاست. گلکسی نوت ۱۰ پلاس ۶۳ درصد از فروش سری نوت را در اختیار که می‌تواند سود بیشتری برای سامسونگ داشته باشد.

بیشتر بخوانید: احتمال ادغام دو برند گلکسی نوت و گلکسی اس سامسونگ تا سال آینده

منبع: phonearena

The post گلکسی نوت ۱۰ رکورد فروش گوشی‌های سری اس و نوت سامسونگ را شکست appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala