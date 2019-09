بعد از انتشار گزارش‌ها و تصاویر مختلف، سامسونگ بالاخره در کشور هند از گوشی گلکسی M30s رونمایی کرد. مانند دیگری گوشی‌های سامسونگ که از پسوند S بهره می‌برند، این مدل هم نسخه ارتقا یافته گلکسی M30 محسوب می‌شود ولی برخلاف دیگر گوشی‌های این سری، گلکسی M30s نسبت به نسل قبلی خود حرف بسیار زیادی برای گفتن دارد. در حقیقت، این ارتقاها آنقدر قابل توجه هستند که سامسونگ به راحتی می‌توانست نام کاملا جدیدی را برای این گوشی انتخاب کند.

در مقایسه با نسل قبلی، گلکسی M30s از دوربین‌های اصلی بهتر، باتری ۶۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی، تراشه بهتر اگزینوس ۹۶۱۱ و دیگر ویژگی‌های جذاب‌تر بهره می‌برد. از لحاظ دیگر مشخصه‌های تغییر نیافته می‌توانیم به نمایشگر ۶.۴ اینچی سوپر AMOLED با رزولوشن FHD+، ۴ یا ۶ گیگابایت حافظه رم، ۶۴ یا ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی و پشتیبانی از شارژ سریع ۱۵ وات اشاره کنیم. از لحاظ نرم‌افزاری هم این گوشی از نسخه ۱.۵ رابط کاربری One UI مبتنی بر اندروید پای بهره می‌برد.

به غیر از افزایش قابل توجه ظرفیت باتری، دوربین‌های گلکسی M30s به راحتی می‌توانند توجهات زیادی را جلب کنند. اگرچه در پنل پشتی همچنان شاهد تعبیه سه دوربین اصلی هستیم و در بالای نمایشگر هم کماکان یک دوربین سلفی تعبیه شده، ولی قابلیت‌ها و رزولوشن دوربین‌های اصلی به طور قابل توجهی بهبود یافته است. این دوربین سه‌گانه، از دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، دوربین اولترا واید ۸ مگاپیکسلی و دوربین تشخیص عمق ۵ مگاپیکسلی تشکیل شده است.

علاوه بر این، دوربین‌های گلکسی M30s از قابلیت‌هایی مانند پشتیبانی از فیلمبرداری سوپر اسلوموشن، هایپرلپس، ضبط ویدیو ۴K، حالت شب و دیگر موارد پشتیبانی می‌کنند. در ضمن دوربین سلفی هم مانند نسل قبلی همچنان از سنسور ۱۶ مگاپیکسلی استفاده می‌کند و ویژگی جدیدی ندارد.







مدل مجهز به ۴ گیگابایت حافظه رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی این گوشی با قیمت ۱۳۹۹۹ روپیه (حدود ۱۹۶ دلار) و مدل مبتنی بر ۶ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی با قیمت ۱۶۹۹۹ روپیه (حدود ۲۳۸ دلار) از تاریخ ۲۹ سپتامبر روانه‌ی بازار می‌شوند.

