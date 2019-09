طبق آخرین شایعاتی که در مورد لپ تاپ‌ها و تبلت‌های سرفیس مایکروسافت به گوشی می‌رسد، احتمالا به زودی باید شاهد معرفی چند دستگاه مختلف از این سری باشیم که یکی از آن‌ها به احتمال فراوان،‌ سرفیس لپ تاپ ۳ خواهد بود.

در بین محصولات سرفیس مایکروسافت، بدون شک تبلت‌های سرفیس پرو پیشتاز هستند. اما این بدان معنا نیست که دیگر محصولات این برند از کیفیت یا کاربران کمی برخوردارند. برای مثال، سرفیس لپ تاپ‌ها که تاکنون دو نسخه از آن‌ها روانه بازار شده، از طراحی بسیار باریک و چشم‌نواز، نمایشگر لمسی، بدنه بسیار با کیفیت و … برخوردار هستند و مسلما اگر علاقه‌مند به محصولات شرکت مایکروسافت باشید، این لپ تاپ‌ها برای شما یکی از بهترین و زیبا‌ترین محصولاتی خواهند بود که تاکنون معرفی شده‌اند.

مدتی پیش به بررسی رویداد پیش رو مایکروسافت پرداختیم و تمام آن‌چه را که انتظار رونمایی از آن‌ها می‌رفت، در آن مقاله ذکر کردیم. اما در اینجا قصد داریم نگاهی بیندازیم به یکی از محتمل‌ترین محصولات مورد انتظار، یعنی سرفیس لپ تاپ ۳ تا ببینیم مایکروسافت چه طرح و برنامه‌ای برای جانشین دو لپ تاپ پیشین خود دارد.

قیمت و تاریخ انتشار

طبق آخرین خبر‌ها، مایکروسافت قصد دارد در تاریخ ۲ اکتبر سال جاری (۱۰ مهر)، رویدادی را برگزار کرده و طی آن، احتمالا از محصولات جدید برند سرفیس که شامل نسخه‌های مختلف سرفیس پرو ۷ می‌شود رونمایی کند. علاوه‌بر این‌ها، پیش‌بینی می‌شود این شرکت سومین نسخه از لپ تاپ‌های خود را نیز تحت عنوان سرفیس لپ تاپ ۳ روانه بازار کند.

یکی از دلایلی که معرفی این لپ تاپ را محتمل‌تر می‌کند، زمان معرفی سرفیس لپ تاپ ۲ است. این لپ تاپ نیز در رویداد مشابهی در اکتبر سال ۲۰۱۸ رونمایی شد و بنابراین دلیل خاصی وجود ندارد سرفیس لپ تاپ ۳ در تاریخ دیگری معرفی شود.

در مورد قیمت این لپ تاپ هم باید نگاهی به نسل قبل انداخت. سرفیس لپ تاپ ۲ با قیمت ۱۰۰۰ دلار روانه بازار شد و در نهایت نیز با کاهش تنها ۱۰۰ دلار، در حال حاضر با قیمت ۹۰۰ دلار به فروش می رسد. انتظار می‌رود نسل سوم این لپ تاپ‌ها نیز با قیمت مشابه (۱۰۰۰ دلار) یا نهایتا ۱۱۰۰ دلار روانه بازار شود؛ چرا که مایکروسافت هم از لحاظ مقدار رم، هم از لحاظ پردازنده و هم از لحاظ حافظه داخلی، سرفیس لپ تاپ را ارتقا خواهد داد.

مدل ۱۵ اینچی در راه است…

وجود سرفیس لپ تاپ ۳ تا زمانی که خبر وجود یک مدل ۱۵ اینچی از سوی وب‌سایت WinFuture منتشر نشد، در حد یک شایعه بود. طبق گزارش این وب‌سایت، سرفیس لپ تاپ ۲ از یک نمایشگر ۱۳.۵ اینچی با نسبت تصویر ۳:۲ و وضوح تصویر ۲۲۵۶ × ۱۵۰۴ برخوردار است. در مورد مدل ۱۵ اینچی سرفیس پرو ۳ اما هیچ اطلاعات بیشتری منتشر نشد اما گفته می‌شود نسبت تصویر نمایشگر این لپ تاپ مشابه نسل قبل خواهد بود.

از نظر سخت‌افزار هم مایکروسافت باید این مدل از لپ تاپ‌های خود را با قوی‌ترین قطعات بازار مجهز کند. چرا که در حال حاضر نمونه‌های ۱۵ اینچی فعلی از قبیل XP 15 و مک بوک پرو ۱۵ اینچی با گرافیک مجزا، پردازنده‌هایی همانند Core i9 و نمایشگرهایی با وضوح تصویر بالا در دسترس قرار دارند و اگر مایکروسافت نتواند سرفیس لپ تاپ ۳ را با قدرت سخت‌افزاری مشابه یا بهتر روانه بازار کند، بعید به نظر می‌رسد بتواند در این بازار رقابت کند.

AMD یا اینتل؛ مسئله این است!

یکی از مهم‌ترین خبرهایی که اخیرا مورد توجه قرار گرفته این است که لپ تاپ‌ جدید مایکروسافت از پردازنده‌های AMD بهره‌مند خواهد شد. مسلما این خبر بسیار بدی برای اینتل و در عوض خبری بسیار خوب برای AMD خواهد بود. اگرچه AMD در بخش پردازنده‌های بالارده نتوانست اینتل را پشت سر بگذارد، اما اخیرا خیلی از تولیدکننده‌ها به دلیل فناوری‌های پیشرفته AMD، تمایل به استفاده از این پردازنده در محصولات خود دارند. مسلما تغییر پردازنده از اینتل به AMD آن‌ هم در برندی همچون سرفیس، اتفاق بسیار بدی را برای اینتل رقم خواهد شد.

طبق گزارشات اخیر، پردازنده بکار رفته در مدل میانی، Ryzen 5 3550H و پردازنده بکار رفته در مدل پیشرفته، Ryzen 7 3750H خواهد بود. این محصولات رقیب خوبی برای پردازنده‌های نسل هشتم Core i5 و Core i7 به حساب می‌آیند. این پردازنده‌ها به چهار هسته مجهز و گرافیک رادئون RX Vega مجهز شده‌اند که می‌توانند بسیار برای سرفیس لپ تاپ ۳ مناسب باشند. البته انتظار می‌رود مایکروسافت در مدل ۱۵ اینچی از گرافیک قدرتمندتر با حافظه اختصاصی استفاده کند.

USB-C

اگرچه در مورد این بخش صحبتی به میان نیامده، اما امیدواریم سرفیس لپ تاپ ۳ با USB-C روانه بازار شود. موردی که در نسل قبل شاهد آن نبودیم و یکی از بزرگ‌ترین نقاط ضعف سرفیس لپ تاپ ۲ به حساب می‌آمد. این لپ تاپ در سال گذشته از محدود محصولاتی به حساب می‌آمد که از چنین قابلیت پیشرفته‌ای استفاده نکرده و به یک پورت USB-A، یک پورت مینی دیسپلی و یک پورت سرفیس کانکت برای قابلیت داک اکتفا کرد.

خوشبختانه تمام پتنت‌هایی که از این محصول به ثبت رسیده، وجود USB-C را تایید می‌کنند و با توجه به همه‌گیر شدن این فناوری، بسیار بعید به نظر می‌رسد مایکروسافت از آن استفاده نکند. جالب اینجاست که سرفیس گو و سرفیس بوک ۲ در حال حاضر با پورت USB-C در دسترس قرار دارند.

حاشیه‌های کمتر

سرفیس لپ تاپ ۲ در حال حاضر یکی از لپ تاپ‌های لوکس بازار به حساب می‌آید که هم از حاشیه‌های کم و هم از وزن مناسبی برخوردار است. بدنه این لپ تاپ از آلومینیوم بسیار با کیفیت ساخته شده و در دست داشتن آن حس بسیار خوبی به کاربر می‌دهد. با این اوصاف انتظار می‌رود همچنان مایکروسافت حاشیه‌های سرفیس پرو ۳ را کمتر از قبل کند. نسبت تصویر ۳:۲ همچنان از بسیاری از لپ تاپ‌های کنونی بالاتر است اما حاشیه‌های کناری و بالایی سرفیس لپ تاپ ۲ آن را کمی بزرگ‌ جلوه می‌دهد.

اگر مایکروسافت بتواند سرفیس لپ تاپ ۳ را از نظر حاشیه، به لپ تاپ Dell XPS 13 نزدیک کند، شاهد محصول لوکس و بسیار جالبی خواهیم بود. با این اوصاف مایکروسافت و اپل هنوز به این مقدار از حذف حاشیه نرسیده‌اند، اما گفته می‌شود اپل در اکتبر سال جاری، لپ تاپ ۱۶ اینچی مک بوک پرو را با حاشیه‌های بسیار کمی روانه بازار خواهد کرد. برای محصول مایکروسافت هم انتظار چنین طراحی را داریم.

همانطور که گفته شد، مایکروسافت در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۹۸،‌ از محصولات جدید برند سرفیس رونمایی خواهد کرد و انتظار می‌رود در کنار این محصولات، شاهد رونمایی از سرفیس لپ تاپ ۳ نیز باشیم.

