مطابق اعلام رسمی شرکت هواوی، فردا عصر در تاریخ ۱۹ سپتامبر (۲۸ شهریور) خانواده هواوی میت ۳۰ رسما معرفی می‌شوند. اما به غیر از این گوشی‌ها، این شرکت از محصولات دیگری هم رونمایی می‌کند.

به گزارش Android Headlines در این مراسم شاهد معرفی ساعت هوشمند هواوی واچ GT2، یک مچ‌بند هوشمند جدید و احتمالا تبلت‌های تازه‌نفس خواهیم بود. اول از همه به واچ GT2 (تصویر زیر) می‌پردازیم که ظاهرا در دو اندازه ۴۲ و ۴۶ میلی‌متری و ۴ مدل مختلف روانه‌ی بازار می‌شود. گفته می‌شود مدل کوچک‌تر از نمایشگر ۴.۲ اینچی AMOLED با رزولوشن ۳۹۰ در ۳۹۰ بهره می‌برد ولی مدل بزرگ‌تر مجهز به نمایشگر ۱.۳۹ اینچی AMOLED با رزولوشن ۴۵۴ در ۴۵۴ است.

هواوی برای این ساعت هوشمند از تراشه کایرین A1 استفاده کرده و از دیگر ویژگی‌های آن می‌توانیم به GPS، ژیروسکوپ، سنسور تشخیص فشار هوا، قابلیت پایش ضربان قلب و مقاومت در برابر نفوذ آب تا فشار ۵ اتمسفر اشاره کنیم. بر اساس گزارش Android Headlines، مدل کوچک‌تر فاقد میکروفون است.

در این گزارش به مچ‌بند هوشمند (تصویر زیر) اشاره‌ی چندانی نشده و فعلا می‌توانیم بر اساس تصاویر منتشر شده از آن اظهارنظر کنیم. در این تصاویر رندر، شاهد مچ‌بند هوشمند مجهز به نمایشگر رنگی هستیم که از سنسور تشخیص ضربان قلب بهره می‌برد.

علاوه بر موارد ذکر شده، در گزارش Android Headlines آمده که هواوی در این مراسم تبلت‌های سری مدیاپد M6 را برای کشورهای غربی معرفی می‌کند که در ماه ژوئن برای بازار چین از آن‌ها پرده‌برداری شده است. با توجه به بهره‌گیری این تبلت‌ها از تراشه کایرین ۹۸۰، نسبت به دیگر تبلت‌های اندرویدی از لحاظ عملکردی حرف بیشتری برای گفتن دارند. البته به احتمال زیاد این تبلت‌ها هم بدون سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های گوگل عرضه می‌شوند.

در نهایت، در این مراسم می‌توانیم انتظار معرفی تلویزیون هواوی را هم داشته باشیم که گفته می‌شود مانند آنر ویژن از دوربین پاپ‌آپ بهره می‌برد و مبتنی بر سیستم‌عامل اختصاص هارمونی است. اگرچه هنوز در مورد اندازه نمایشگر مدل‌های مختلف این تلویزیون نمی‌توانیم اظهارنظر کنیم، ولی به نظر می‌رسد از رزولوشن ۴K پشتیبانی می‌کنند.

در نهایت، گل سرسبد این مراسم خانواده گوشی‌های هواوی میت ۳۰ هستند که تا حالا خبرها و تصاویر بسیار زیادی در مورد آن‌ها منتشر شده است. در این مراسم، این شرکت از مدل‌های استاندارد و پرو هواوی میت ۳۰ رونمایی می‌کند و در کنار آن شاهد معرفی مدل پورشه دیزاین و لایت خواهیم بود. تمام این مدل‌ها به غیر از مدل لایت، از تراشه قدرتمند و تازه‌نفس کایرین ۹۹۰ بهره می‌برند. در هر صورت فردا این گوشی‌ها و گجت‌ها رسما معرفی می‌شوند و با خیال راحت می‌توانیم به آن‌ها بپردازیم.

منبع: Android Authority

The post در مراسم رونمایی از خانواده هواوی میت ۳۰ چه محصولاتی معرفی می‌شوند؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala