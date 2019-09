پوشش زنده ویدیویی مراسم رونمایی هواوی سری میت ۳۰

تا رونمایی از پرچمدار جدید هواوی چیزی نمانده و هرچه به شروع مراسم نزدیک‌تر می‌شویم، اطلاعات بیشتری در مورد محصولات جدید شرکت چینی درز می‌کنند. مراسم هواوی راس ساعت ۱۷:۳۰ روز پنجشنبه ۲۸ شهریور با عنوان «بازنگری در توانایی‌ها» در شهر مونیخ آغاز می‌شود و اگر شایعات فعلی حقیقت داشته باشند در این مراسم شاهد رونمایی از ۴ گوشی جدید خواهیم بود.

پرچمدار اصلی که میت ۳۰ پرو نام دارد به یک صفحه نمایش احتمالا ۹۰ هرتزی مجهز است و دوربین چهارگانه دارد که پشت بدنه داخل یک ساختار دایره شکل قرار گرفته‌اند. نسخه ارزان قیمت‌تر میت ۳۰ نامیده می‌شود و احتمالا نرخ تازه سازی صفحه نمایش، رزولوشن، حافظه و دوربین‌های کمتری دارد.

ارزان قیمت‌ترین عضو خانواده میت ۳۰ لایت نامیده می‌شود و احتمالا طراحی ساده‌تری داشته باشد. میت ۳۰ نسخه پورشه دیزاین هم طراحی کاملا متفاوتی دارد با این تفاوت که با بدنه چرمی عرضه می‌شود و لوکس‌ترین محصول از سری جدید به حساب می‌آید و برچسب قیمت بسیار بالایی خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: تصاویر رندر خانواده هواوی میت ۳۰ طراحی این گوشی‌ها را نشان می‌دهد

تا جایی که می‌دانیم همه‌ی پرچمداران جدید غیر از نسخه لایت به کایرین ۹۹۰ مجهز هستند که در نمایشگاه IFA امسال رونمایی شد و جدیدترین چیپست ساخت هواوی به حساب می‌آید.

احتمالا در این مراسم شاهد محصولات جدیدی دیگری نیز خواهیم بود، از جمله نسخه جدید ساعت هوشمند هواوی Watch GT که با نام GT2 عرضه می‌شود و نسخه‌های ۵G از پرچمداران جدید این شرکت.

اما یک تفاوت مهم با مراسم سال گذشته وجود دارد. هواوی در طول ماه‌های اخیر با مشکل تحریم توسط دولت آمریکا مواجه شد و از همکاری با شرکت‌های آمریکایی از جمله گوگل بازماند. در نتیجه این شرکت نمی‌تواند از خدمات گوگل مثل فروشگاه گوگل پلی و بقیه سرویس‌های آمریکایی روی گوشی‌های جدید خود استفاده کند. هواوی برای مقابله با این موضوع یک سیستم عامل جدید به نام هارمونی OS طراحی کرده که البته بر اساس شنیده‌ها در مقطع فعلی از آن استفاده نمی‌کند و روی پرچمداران تازه شاهد EMUI 10 خواهیم بود، یعنی نسخه جدید از همان رابط کاربری همیشگی که روی اندروید سوار شده است.

برای روشن شدن موضوع راس ساعت ۱۷:۳۰ روز پنجشنبه ۲۸ شهریور با پوشش زنده تصویری از مراسم رونمایی پرچمداران جدید هواوی در کنار شما خواهیم بود.

