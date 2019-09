ظاهرا با وجود معرفی آیفون ۱۱، آیفون ۱۱ پرو و آیفون ۱۱ پرو مکس، هنوز هم شایعات درباره این محصولات به پایان نرسیده است. از جمله این شایعات می‌توان به وجود سخت افزار مورد نیاز برای سیستم شارژ بی‌سیم معکوس اشاره کرد که امکان استفاده از آیفون به عنوان شارژر بی‌سیم برای ابزارهایی مانند اپل واچ و ایرپادها را فراهم می‌کند.

این ویژگی نخستین بار در سری میت هواوی و سپس پرچم‌داران خانواده پی این شرکت دیده شد. سامسونگ نیز در پرچم‌داران امسال خود از شارژ بی‌سیم معکوس بهره گرفته است و به نظر می‌رسد اکنون نوبت به اپل رسیده است.

سانی دیکسون، بلاگر حوزه فناوری که سابقه درخشانی از افشاگری علیه محصولات و رازهای اپل را در کارنامه دارد، در روز پنج‌شنبه در توییتی اعلام کرد:

منابع موثق می‌گویند آیفون ۱۱ و آیفون ۱۱ پرو از سخت افزار شارژ مضاعف بهره می‌برند، اما اپل آن را به‌صورت نرم افزاری غیر فعال کرده است.

شارژ مضاعف یکی از ویژگی‌هایی است که از ماه‌ها پیش از معرفی خانواده آیفون ۱۱ در شایعات از آن یاد می‌شد، اما اپل در رویداد معرفی آیفون‌های جدیدش حرفی از آن به میان نیاورد. به لحاظ تئوری، شارژ مضاعف مانند شارژ بی‌سیم معکوس است و امکان شارژ دستگاه‌هایی مانند ساعت هوشمند و ایرپاد را از طریق آیفون ممکن می‌سازد. برای این کار نیاز است که ابزار مورد نظر خود را روی قاب پشتی گوشی قرار دهید تا به‌صورت بی‌سیم شارژ شود.

اگر آیفون توان سخت افزاری مورد نیاز برای شارژ مضاعف را دارند که به‌صورت نرم افزاری غیر فعال است؛ می‌توان انتظار داشت اپل با به‌روز رسانی بعدی iOS، این ویژگی جدید را به صورت عمومی در دسترس کاربران آیفون ۱۱ و آیفون ۱۱ پرو قرار دهد.

در ماه اوریل، مینگ چی کو، تحلیل‌گر با سابقه محصولات اپل که اغلب پیش‌بینی‌هایش به واقعیت می‌پیوندد، در گزارشی اعلام کرده بود که آیفون‌های جدید به باتری‌های بزرگ‌تری مجهز می‌شوند که شارژ مضاعف را ممکن می‌کند. با این حال، در مراسم روز سه‌شنبه هفته گذشته، اپل از قدرت باتری‌های جدید بسیار سخن گفت؛ اما به ویژگی شارژ مضاعف اشاره‌ای نکرد.

یکی از دلایل دیگری که باعث شده تا شایعه وجود قابلیت شارژ مضاعف مجددا قدرت بگیرد، این است که در طراحی سه آیفون جدید مکان لوگو اپل به مرکز قاب پشتی منتقل شده است و این در حالی است که در نسل‌های قبل لوگو اپل در نیمه بالایی قاب پشتی قرار داشت. برخی بر این باورند که مکان جدید کاربران را راهنمایی می‌کند تا لوازم جانبی خود را برای شارژ شدن در کدام محل قرار دهند.

منبع: Business Insider

The post به نظر می‌رسد اپل به عمد شارژ بی‌سیم معکوس خانواده آیفون ۱۱ را غیر فعال کرده است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala