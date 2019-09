اپل ظرفیت واقعی باتری آیفون ۱۱ پرو مکس را مشخص کرد

طبق ادعای اپل، باتری بکار رفته درون آیفون ۱۱ پرو مکس، بهترین باتری بوده که این شرکت تا کنون در محصولات خود استفاده کرده و شایعاتی که به وجود یک باتری ۳۵۰۰ یا حتی ۳۶۵۰ میلی‌آمپر ساعتی درون این گوشی اشاره داشتند، به نظر درست نمی‌آمدند!

درحالیکه نمایشگر اولد و چیپست بسیار بهینه A13 در ذخیره انرژی تأثیر بسزایی دارند، اما همچنان نمی‌توانند ۵ ساعت عمر بیشتر باتری آیفون ۱۱ پرو مکس را که اپل در جدول مشخصات باتری محصولات خود به آن اشاره کرده توجیه کنند. ۵ ساعت عمر بیشتر یعنی باتری آیفون ۱۱ پرو مکس تقریبا ۳۰ درصد بیشتر از باتری بکار رفته در آیفون XS مکس قادر به پخش ویدیو است (آیفون XS مکس می‌توانست تا ۱۵ ساعت ویدیو پخش کند) و ۱۰ یا ۱۵ درصد ارتقا حجم حتی با پردازنده و نمایشگر بهینه هم چنین تاثیری را نخواهد داشت.

پاسخ همه این ابهامات این است که ظرفیت واقعی باتری آیفون ۱۱ پرو بیشتر از چیزی است که انتظارش را داشتیم! و جالب اینجاست از بین دو منبعی که از بالا بودن ظرفیت باتری آیفون ۱۱ پرو مکس خبر داده‌اند، یکی از آن‌ها خود اپل است.

طبق جدولی که اپل از مشخصات باتری محصولات خود منتشر کرده، این شرکت ظرفیت باتری آیفون ۱۱ پرو مکس را ۱۵.۰۴ وات بر ساعت اعلام کرده، که در مقایسه با ۱۲.۰۸ وات ساعت آیفون XS مکس تفاوت قابل توجهی دارد.

با تفاوت حدودا ۲.۹۶ ولت، افزایش ظرفیت باتری به حدود ۲۴.۵ درصد می‌رسد و از آن‌جایی هم که ظرفیت باتری آیفون XS مکس ۳۱۷۴ میلی‌آمپر ساعت بوده، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت ظرفیت واقعی باتری آیفون ۱۱ پرو مکس حدودا ۳۹۶۹ میلی‌آمپر ساعت است! این مقداری بود که در وب‌سایت چینی TENNA نیز به آن اشاره شد و تصویر آن را می‌توانید در زیر مشاهده کنید.

با این اوصاف می‌توان گفت باتری آیفون ۱۱ پرو مکس حدودا ۳۳ درصد بهتر از باتری آیفون XS مکس است، چرا که حدودا ۲۵ درصد بزرگ‌تر از باتری قبلی بوده و همچنین نمایشگر و چیپست بکار رفته در مدل جدیدتر، حدودا ۱۰ درصد بهینه‌تر نیز هستند.

در زیر می‌توانید مقدار تفاوت باتری دیگر مدل‌ها را نیز مشاهده کنید.

(iPhone XR (11.16 Whr

(%7 = iPhone 11 (11.91 Whr

(iPhone XS (10.13 Whr

(%15 = iPhone 11 Pro (11.67 Whr

(iPhone XS Max (12.08 Whr

(iPhone 11 Pro Max (15.04 Whr = %25

