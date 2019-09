عرضه ساعت هوشمند گوگل در دقیقه ۹۰ لغو شده است

طبق گزارشی که سایت Business Insider منتشر کرده و برای تهیه آن با ۶ کارمند سابق گوگل مصاحبه شده، ساعت هوشمند پیکسل در یک قدمی عرضه قرار داشته که در نهایت این پروژه توسط رییس بخش سخت‌افزار گوگل «ریک اوسترلوه» (Rick Osterloh) در سال ۲۰۱۶ کنار گذاشته شده. به گفته یکی از کارمندان فعال در این پروژه، تصمیم موردنظر ظاهرا به این دلیل بوده که مدیران ارشد به این نتیجه رسیدند چنین ساعت هوشمندی با دیگر خانواده گجت‌های پیکسل همخوانی ندارد.

در آن دوران، گوگل سخت مشغول خلق اکوسیستم گجت‌های خود بود و یکی از کارمندان سابق گوگل گفته که مدیران این نگرانی را داشتند که چنین ساعتی می‌تواند برند سخت‌افزاری گوگل را خدشه‌دار کند. همچنین یکی دیگر از کارکنان خاطرنشان کرده که فرایند سینک بین گوشی پیکسل و این ساعت هوشمند آنچنان هم عالی نبوده است.

اما این مشکلات دلایل اصلی عدم عرضه این ساعت هوشمند نبودند بلکه گوگل در نهایت تصمیم گرفته نام خود را بر ساعت هوشمند ساخت ال‌جی قرار ندهد. چند ماه بعد از این تصمیم گوگل، ساعت ال‌جی واچ اسپورت و مدل باریک‌تر و ارزان‌تر آن موسوم به ال‌جی واچ استایل در سال ۲۰۱۷ معرفی شدند. هر دو ساعت برای اولین بار از نسخه دوم سیستم‌عامل Android Wear و تراشه اسنپ‌دراگون ۲۱۰۰ بهره می‌بردند.

این دو ساعت هوشمند نتوانستند توجه زیادی را جلب کنند و مانند دیگر ساعت‌های هوشمند مبتنی بر WearOS که بعد از آن عرضه شدند، نتوانستند در برابر اپل واچ و ساعت‌های هوشمند سامسونگ قد علم کنند. در حال حاضر، ساعت‌های هوشمند مجهز به سیستم‌عامل WearOS فقط ۶ درصد از کل این بازار را تشکیل می‌دهند.

گوگل در سال ۲۰۱۸ بار دیگر شایعات مربوط به توسعه ساعت هوشمند پیکسل را تکذیب کرد اما با خرید تکنولوژی ۴۰ میلیون دلاری از شرکت «فسیل» (Fossil) امیدواری‌هایی در رابطه با توسعه ساعت هوشمند گوگل پدید آمد. بر اساس جدیدترین اطلاعات منتشر شده، به‌زودی ساعت هوشمند هیبریدی معرفی می‌شود که تکنولوژی آنالوگ و دیجیتال را ترکیب کرده است. ولی هیچ مدرکی مبنی بر وجود برند پیکسل برای این گوشی‌ها وجود ندارد و ظاهرا به‌عنوان گوشی فسیل معرفی خواهد شد.

طی سال‌های گذشته، چندین شرکت مختلف ساخت ساعت‌های هوشمند مبتنی بر WearOS را متوقف کرده‌اند و برخی از اپلیکیشن‌های مشهور این پلتفرم هم ناپدید شده است. با توجه به شواهد موجود، گوگل توجه زیادی به این پلتفرم نشان می‌دهد و علی‌رغم تمام این مشکلات‌، شرکت‌های فسیل و Ticwatch به ساخت ساعت‌های هوشمند مجهز به WearOS ادامه می‌دهند و در کمال تعجب، این گجت‌ها ساعت‌های جذابی هستند.

