تصاویر رسمی گوشی شیائومی می ۹ پرو ۵G منتشر شد

شیائومی در تاریخ ۲۴ سپتامبر (۲ مهر) قرار است از گوشی Mi 9 Pro 5G رونمایی کند. این گوشی به‌نوعی نسخه بهبود یافته می ۹ است که در ماه فوریه در نمایشگاه MWC معرفی شد و همانطور که از نام آن پیداست، از فناوری ۵G هم پشتیبانی می‌کند. از دیگر مشخصات آن می‌توانیم به تراشه اسنپ‌دراگون ۸۵۵ پلاس، پشتیبانی از شارژ سریع سیمی ۴۰ وات، شارژ بی‌سیم ۳۰ وات و شارژ بی‌سیم معکوس ۱۰ وات اشاره کنیم.

شیائومی مدتی قبل این فناوری‌های شارژ را رسما معرفی و وجود آن‌ها در می ۹ پرو را تایید کرد. در همین رابطه، این شرکت ۲ عکس از این گوشی را منتشر کرده که جزییات طراحی این گوشی را نشان می‌دهند.

سایت JD.com که یکی از بزرگترین فروشگاه‌های اینترنتی چین است، پیش‌فروش این گوشی را آغاز کرده. مطابق گزارش‌های منتشر شده، نمایشگر این محصول دقیقا مشابه گوشی می ۹ است و در پنل پشتی آن هم شاهد دوربین سه‌گانه هستیم که دوربین اصلی از سنسور ۴۸ مگاپیکسلی بهره می‌برد ولی هنوز معلوم نیست که آیا این دوربین‌ها دقیقا مشابه دوربین‌های می ۹ هستند یا نه.

طبق اعلام مدیرعامل شیائومی، باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی این گوشی از طریق شارژ بی‌سیم ۳۰ وات در عرض ۶۹ دقیقه به طور کامل شارژ می‌شود و اگر هم از شارژ سیمی ۴۰ وات استفاده کنید، شارژ باتری در عرض ۴۸ دقیقه از ۰ به ۱۰۰ درصد می‌رسد.

