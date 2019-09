کاربرانی که از گوشی‌های پیکسل، وان‌پلاس یا نوکیا استفاده نمی‌کنند، در رابطه با دریافت جدیدترین نسخه اندروید با اما و اگرهای زیادی روبرو می‌شوند. در این میان، سامسونگ هم از جمله شرکت‌هایی است که برای پرچم‌داران خود و دیگر گوشی‌های واجد شرایط بعد از چندین ماه جدیدترین نسخه اندروید را ارائه می‌دهد. دلیل این تاخیر به رابط کاربری One UI برمی‌گردد که سامسونگ علاوه بر تغییرات گسترده بر اندروید خالص، باید سازگاری این رابط کاربری با صدها اپراتور مخابراتی در سرتاسر جهان را مورد آزمایش قرار دهد.

به همین خاطر، اگرچه گوگل جدیدترین نسخه اندروید را در اواخر تابستان معرفی می‌کند، ولی گوشی‌های گلکسی که واجد شرایط دریافت این نسخه هستند، در بهترین حالت بعد از چند ماه این نسخه را دریافت می‌کنند. خوشبختانه، گوگل اخیرا با اعمال تغییرات بر اندروید‌ و جدا کردن هسته اصلی و بخش ظاهری اندروید، کار توسعه رابط‌های کاربری را برای شرکت‌های مختلف راحت‌تر کرده است و به همین خاطر گوشی‌های بیشتری می‌توانند اندروید‌ ۱۰ را دریافت کنند.

در همین رابطه، سایت AndroidPure فهرستی از گوشی‌ها و تبلت‌های سامسونگ واجد شرایط دریافت اندروید‌ ۱۰ را منتشر کرده که در آن شاهد تعداد زیادی از گجت‌های این شرکت هستیم. آیا گوشی یا تبلت سامسونگ شما هم در این فهرست قرار دارد؟

