دقایقی پیش شرکت هواوی رسما از دو گوشی پرچمدار جدید خود در خانواده میت رونمایی کرد. بهترین گوشی هواوی میت ۳۰ پرو نام دارد و محصول دیگر، هواوی میت ۳۰ که در برخی ویژگی‌ها، ضعیف‌تر از نسخه پرو خواهد بود. اگرچه هیچ کدام از این گوشی‌ها به دلیل جنگ تجاری آمریکا و چین، به سرویس‌های گوگل مجهز نیستند، اما همچنان هواوی با دست پر به میدان آمده و بگذارید بدون هیچ مقدمه دیگری، سراغ هواوی میت ۳۰ پرو برویم.

هواوی میت ۳۰ پرو

هواوی میت ۳۰ پرو هیجان انگیز‌ترین مشخصات دوربینی در بین تمام گوشی‌هایی که تا به امروز معرفی شده‌اند را دارد. علاوه بر سنسور اصلی ۴۰ مگاپیکسلی که هواوی آن را Super Sensing Camera می‌نامد و آن را پیش‌تر در هواوی P30 پرو دیده بودیم، هواوی یک سنسور ۴۰ مگاپیکسلی دیگر هم به این گوشی اضافه کرده است. دوربین ۴۰ مگاپیکسلی دوم درواقع قرار است دوربین اولترا واید این گوشی باشد و هواوی آن را Cine Camera یا دوربین سینمایی می‌نامد. هردوی این دوربین‌ها، از دوربین چهارم این گوشی که از نوع ToF است استفاده می‌کنند تا افکت بوکه را در فیلم‌برداری ایجاد کنند.

دوربین سومی که در پشت این گوشی قرار دارد نیز یک سنسور ۸ مگاپیکسلی دارد و لنزی با قابلیت زوم سه برابری اپتیکال در جلوی آن قرار می‌گیرد و فاصله کانونی ۸۰ میلی‌متر را به وجود می‌آورد. این دوربین سوم در کنار دوربین اصلی ۴۰ مگاپیکسلی، به لرزشگیر اپتیکال مجهز هستند. همچنین دوربین سوم امکان ۵ برابر زوم هایبرید را هم برای کاربران فراهم می‌کند. برای مقایسه با هواوی P30 پرو باید بگوییم که آن گوشی دارای زوم ۵ برابری اپتیکال و ۱۰ برابری هایبرید بود، اما هواوی میت ۳۰ پرو دارای زوم ۳ برابری اپتیکال و ۵ برابری هایبرید است.

برگردیم سراغ دو دوربین ۴۰ مگاپیکسلی که هر دو سنسورهایی بزرگ‌تر از رقبا دارند و لنزهایی با دیافراگم باز جلوی آنها قرار گرفته است. دوربین اصلی لنزی با دیافراگم f/1.6 دارد و دوربین اولترا واید هم با سنسور ۱/۱.۵۴ اینچی خود، لنزی با دیافراگم f/1.8 خواهد داشت. همچنین نسبت تصویر سنسور ۴۰ مگاپیکسلی دوربین اولترا واید، ۳:۲ خواهد بود.

در بخش فیلم‌برداری نیز این گوشی فوق العاده است. در ابتدا بگذارید بگوییم که هواوی میت ۳۰ پرو می‌تواند با رزولوشن ۴K و سرعت ۶۰ فریم در ثانیه فیلم‌برداری کند که از این حیث، اولین گوشی هواوی در این زمینه به حساب می‌آید. سرعت فریم‌های فیلم‌برداری در این گوشی حتی می‌هواند تا ۷۶۸۰ فریم در ثانیه در فیلم‌برداری با رزولوشن ۷۲۰P برسد تا بتوان اسلوموشن‌هایی فوق العاده با این گوشی ثبت کرد! جدا از این موارد، یک حالت فیلم‌برداری TimeLapse هم در این گوشی وجود دارد که با رزولوشن ۴K و رنگ‌های HDR+ این کار را انجام می‌دهد تا نتیجه نهایی خوش رنگ و لعاب باشد. همچنین فیلم‌برداری با این گوشی در نور کم نیز می‌تواند با ایزو ۵۲۰۰۰ انجام شود که در بین تمام گوشی‌ها، بی‌نظیر است.

دوربین سلفی این گوشی نیز ۳۲ مگاپیکسلی است و در کنار آن، سخت‌افزار مربوط به تشخیص چهره سه بعدی، در داخل یک ناچ یا بریدگی قرار گرفته است. در ناچ این گوشی حتی یک سنسور اختصاصی برای تشخیص ژست‌های حرکتی دست کاربر وجود دارد که با کمک واحد پردازش عصبی پردازنده این گوشی یعنی Da Vinci NPU کار می‌کند. در این زمینه احتمالا هواوی اولین رقیب پیکسل ۴ برای تشخیص حرکات دست کاربر خواهد بود.

صحبت از پردازنده شد و باید بگوییم همانطور که انتظار داشتیم، در این گوشی پردازنده پرچمدار Kirin 990 استفاده شده است. این پردازنده بر مبنای لیتوگرافی ۷ نانومتری ساخته شده است. در کنار این پردازنده نیز پردازشگر گرافیکی Mali-G76 MP16 قرار گرفته و نسخه جدید GPU Turbo هم برای این پردازشگر گرافیکی استفاده خواهد شد. همچنین یک صفحه ساخته شده از گرافین هم در داخل این گوشی قرار دارد تا گرمای پردازنده را گرفته و گوشی را خنک نگه دارد.

مشخصات هواوی میت ۳۰ پرو هنوز تمام نشده‌اند. این گوشی به یک نمایشگر ۶.۵۳ اینچی OLED مجهز است. رزولوشن این نمایشگر هم ۲۴۰۰ در ۱۱۷۶ پیکسل است و HDR و پوشش کامل رنگ‌های DCI-P3 هم در این نمایشگر حاضر خواهند بود. نکته هیجان انگیز اما میزان خمیدگی این نمایشگر است. هواوی اسم این نمایشگر و خمیدگی ۸۸ درجه‌ای در کناره‌های آن را Horizon Display نامیده است.

این نمایشگر آنقدر خمیدگی دارد که هواوی تصمیم گرفته دکمه‌های سخت‌افزاری کم و زیاد کردن صدا را از این گوشی حذف کند و آن‌را تبدیل به یک دکمه نرم‌افزاری کند. همچنین علاوه بر این، هواوی یک دکمه شاتر نرم‌افزاری هم در لبه‌های هواوی میت ۳۰ پرو در اپلیکیشن دوربین قرار داده تا با آن بتوانید با گوشی عکس بگیرید. دکمه پاور اما همچنان در لبه سمت راست این گوشی حاضر و آماده است.

