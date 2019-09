دقایقی قبل در مراسم معرفی خانواده گوشی‌های میت ۳۰، ساعت هوشمند هواوی واچ GT 2 هم رسما معرفی شد که از سیستم‌عامل اختصاصی این شرکت موسوم به LiteOS بهره می‌برد.

مدل بزرگ‌تر که مبتنی بر اندازه ۴۶ میلی‌متری است، تقریبا مشابه و هم‌اندازه نسل قبلی است ولی مدل ۴۲ میلی‌متری ظاهر مدرن‌تری دارد و حاشیه‌های نمایشگر آن هم کاهش یافته است. در رابطه با مشخصه‌های آن‌ها هم باید بگوییم که مدل کوچک‌تر هواوی واچ GT 2 از نمایشگر ۱.۲ اینچی با رزولوشن ۳۹۰ در ۳۹۰ بهره می‌برد ولی مدل بزرگ‌تر مجهز به نمایشگر ۱.۳۹ اینچی با رزولوشن ۴۵۴ در ۴۵۴ است که هر دو آن‌ها مبتنی بر فناوری AMOLED هستند.

طبق اعلام هواوی، برای استفاده معمولی عمر باتری این گوشی می‌تواند به راحتی تا ۱۴ روز دوام بیاورد و در صورت استفاده از GPS دوام باتری ۳۰ ساعت و هنگام پخش موسیقی هم ۲۴ ساعت خواهد بود.

هواوی برای اولین بار، امکان تماس مبتنی بر بلوتوث را به ساعت هوشمند خود اضافه کرده است. همچنین این شرکت مدعی شده که از فاصله ۱۵۰ متری با گوشی، می‌توان از طریق این ساعت هوشمند تماس گرفت که البته این ادعا باید مورد بررسی قرار بگیرد. با توجه به حافظه داخلی ۲ گیگابایتی، می‌توان حدود ۵۰۰ آهنگ را در حافظه آن ذخیره کرد. در ضمن به‌لطف تعبیه اسپیکر داخلی، به‌راحتی می‌توانید از طریق آن به موسیقی گوش دهید.

هواوی واچ GT 2 می‌تواند ۱۵ ورزش مختلف را زیرنظر قرار دهد و شناگران هم برای استفاده از این ساعت مشکل خاصی نخواهند داشت زیرا این ساعت تا عمق ۵۰ متری به مدت ۱۰ دقیقه می‌تواند در برابر فشار آب مقاومت کند. در ضمن نباید بهره‌گیری این ساعت از تراشه کایرین A1 را از قلم بیندازیم که از امکانات آن می‌توانیم به پردازش پیشرفته بلوتوث اشاره کنیم که منجر به کاهش مصرف انرژی و بهبود ارتباط بلوتوثی می‌شود.





در نهایت باید بگوییم که هواوی در مورد تاریخ عرضه و قیمت این گوشی هنوز اظهارنظر نکرده است و بعد از ارائه‌ی اطلاعات بیشتر، این مطلب را به‌روزرسانی می‌کنیم.

