هواوی میت ۳۰ پورشه دیزاین معرفی شد

دقایقی قبل هواوی از خانواده پرچم‌داران میت ۳۰، با شغار Rethink رونمایی کرد که نشان از بازنگری این شرکت در نوآوری‌های موجود در محصولاتش داشت. از سال ۲۰۱۵ تا کنون، هواوی در همکاری با برند پورشه دیزاین از گوشی‌های پریمیوم سری میت با پسوند RS Porsche Design رونمایی می‌کند و امسال نیز شاهد معرفی میت ۳۰ آر اس پورشه دیزاین بودیم که با مشخصات سخت افزاری قدرتمند و ظاهری که شایسته برند پورشه دیزاین است، پا به میدان گذاشت.

در هنگام معرفی هواوی میت ۳۰ پورشه دیزاین، علاوه بر مدیر عامل بخش موبایل هواوی، آقای جان بکر که ریاست پورشه دیزاین را بر عهده دارد نیز روی صحنه حاضر شد. بکر در معرفی این دستگاه اعلام کرد که قاب پشتی میت ۳۰ پورشه دیزاین از چرم بافت‌دار که به‌صورت دستی برای این گوشی آماده شده است استفاده کرده‌ایم که دوام آن نشبت به نسل قبل بهتر شده است. سپس ریچارد یو، مدیر بخش موبایل هواوی به معرفی سایر مشخصات این دستگاه پرداخت و گفت که پورشه دیزاین یادآور سرعت و به همین دلیل ما نیز سرعت عملکرد و شارژ دستگاه را به بالاترین سطح رسانده‌ایم.

این محصول در دو رنگ مشکی و قرمز عرضه می‌شود و علاوه بر بدنه چرمی، یک قاب چرمی نیز دارد که بندی با قابلیت تغییر سایر به آن متصل است. این بند می‌تواند علاوه کمک به نگه داشتن گوشی در هنگام کار با آن، به عنوان پایه نگه‌دارنده برای قرار دادن آن روی سطوحی مانند میز هم مناسب باشد. در قسمت مشکی میانه قاب پشتی علاوه بر لوگو پورشه دیزاین که در مرکز قرار دارد، در قسمت بالایی شاهد ساختار مربعی دوربین هستیم که از سنسورهای مشابه میت ۳۰ و میت ۳۰ پرو بهره گرفته است. رابط کاربری این محصول نیز متناسب با طراحی خاص قاب پشتی طراحی شده است. مانند میت ۳۰ پرو، در پنل جلویی میت ۳۰ پورشه دیزاین نیز شاهد حضور نمایشگری با لبه‌های خمیده هستیم که جایگزین کلیدهای فیزیکی تنظیم صدا نیز شده‌اند.

سایر مشخصات هواوی میت ۳۰ پورشه دیزاین نیز مشابه با میت ۳۰ پرو است، با این تفاوت که کمپانی چینی به دلیل تعهدش به سرعت و قدرت محصولات تحت برند پورشه دیزاین، از رم ۱۲ گیگابایتی و حافظه داخلی ۵۱۲ گیگابایتی برای این محصول استفاده کرده است. هواوی برای این محصول قیمت سرسام آور ۲۰۹۵ یورو را انتخاب کرده است.

