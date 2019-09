حدودا یک هفته تا معرفی پرچم‌دار جدید وان پلاس برای نیمه دوم سال جاری فاصله داریم و بازار شایعات درباره وان پلاس ۷T پرو همچنان داغ است. پس از فاش شدن طراحی این گوشی که در بخش دوربین اصلی ظاهری متفاوت با وان پلاس ۷ پرو دارد، حال رندر جدیدی منتشر شده است که پرچم‌دار جدید را در ترکیب رنگی جدیدی نشان می‌دهد که طیفی از رنگ آبی است و آبی مه آلود نام گرفته است.

وان پلاس ۷T پرو تقریبا به نسل فعلی پرچم‌داران این شرکت شباهت دارد. پنل جلویی این گوشی یک نمایشگر بدون حاشیه ۶.۷ اینچی از نوع Fluid AMOLED و با نرخ تازه‌سازی ۹۰ هرتز را در خود جای داده است. این نمایشگر مانند وان پلاس ۷ پرو هیچ‌گونه حاشیه یا حفره‌ای در خود ندارد. دوربین سلفی آن به بخشی چداگانه منتقل شده است که از ساختار بیرون جهنده بهره‌ می‌گیرد و بلندگو نیز در امتداد حاشیه‌های خمیده فریم قرار گرفته است. پنل پشتی اما با آن‌چه در گذشته از این گوشی دیده بودیم متفاوت است. در این رندر قاب پشتی میزبان چینش عمودی سنسورهای دوربین است و در میانه آن نشان وان پلاس دیده می‌شود. پیش از این تصور می‌شد دوربین‌های وان پلاس ۷T پرو با وان پلاس ۷ پرو تفاوت خاصی نداشته باشد، اما در این رندر به فوکوس خودکار لیزری اشاره شده است.

انتظار نداریم در بخش سخت افزاری با به‌روز رسانی عمده‌ای نسبت به وان پلاس ۷ پرو مواجه شویم. با توجه به اطلاعات فاش شده، پرچم‌دار جدید چینی‌ها از اسنپ دراگون ۸۵۵ به همراه ۸ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی استفاده خواهد کرد. ظاهرا ظرفیت‌های دیگری نیز برای حافظه داخلی وجود خواهد داشت، اما تا به این لحظه اطلاعات دقیقی از آن‌ها منتشر نشده است.

از سایر مشخصات وان پلاس ۷T پرو می‌توان به باتری ۴۰۸۵ میلی‌ آمپر ساعتی و پشتیبانی از فناوری شارژ سریع اختصاصی Wrap Charge 30T اشاره کرد. این فناوری نسخه بهبود یافته سیستم شارژ سریع Wrap Charge 30 است که در وان پلاس ۷ پرو استفاده شده بود و اکنون ۲۰ درصد سریع‌تر شده است. گفته می‌شود این گوشی از ۴G LTE پشتیبانی می‌کند و اندروید ۱۰ به همراه Oxygen OS به عنوان سیستم عامل پیش‌فرض آن حضور خواهد داشت.

