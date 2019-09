ساعاتی قبل گوشی‌های هواوی میت ۳۰ معرفی شدند ولی این گوشی‌ها برای فروش در بازار کشورهای خارج از چین به‌خصوص در کشورهای غربی، راه سختی در پیش دارد. به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه هواوی، این گوشی‌ها نمی‌توانند همراه با سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های گوگل عرضه شوند.

«ریچارد یو» مدیرعامل بخش محصولات مصرفی هواوی در مراسم معرفی هواوی میت ۳۰ این موضوع را تایید کرد و گفت که آن‌ها برای این گوشی‌ها نمی‌توانند از سرویس‌های موبایل گوگل (GMS) بهره ببرند و در عوض از «سرویس‌های موبایل هواوی» (HMS) استفاده خواهند کرد. در بین سرویس‌های گوگل، پلی استور نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند و اکثریت کاربران اندروید در سرتاسر جهان (غیر از چین) از این طریق به اپلیکیشن‌های اندروید دسترسی دارند. با توجه به این محدودیت، هواوی مجبور شده که گزینه جایگزین پلی استور و سرویس‌های گوگل را توسعه دهد و برای سرویس‌های موبایل هواوی بودجه ۱ میلیارد دلاری در نظر گرفته شده است.

در حال حاضر، حدود ۴۵ هزار اپلیکیشن از سرویس‌های موبایل هواوی پشتیبانی می‌کنند ولی هزاران اپلیکیشن دیگر هم باید تا حدی تغییر کنند تا بتوانند در App Gallery هواوی قرار بگیرند. مراسم معرفی این گوشی‌ها حدود ۲ ساعت طول کشید ولی کمتر از یک دقیقه آن صرف ارائه توضیحات در مورد فقدان سرویس‌های گوگل شد. کاملا مشخص است که هواوی‌ برای متقاعد کردن کاربران و توسعه‌دهندگان به منظور کنار آمدن با این محدودیت، کار بسیار سختی در پیش دارد.

اگرچه همچنان می‌توانیم نسبت به لغو این تحریم‌ها امیدوار باشیم یا اینکه شاید هواوی‌ بتواند راهی برای دور زدن این محدودیت‌ها پیدا کند. خبرگزاری رویترز به نقل از یکی از مدیران هواوی نوشته که این شرکت قصد دارد راهی برای دسترسی به برخی از اپلیکیشن‌های گوگل ارائه کند که معلوم نیست چه تعداد اپلیکیشن گوگل از این روش بهره‌مند می‌شوند و آیا اصلا هواوی‌ می‌تواند چنین کاری را انجام دهد یا نه.

شرکت چینی «میزو» (Meizu) قبلا گوشی‌هایی را در بازار اروپا همراه با اپ استور اختصاصی خود عرضه کرده که در این اپ استور، اپلیکیشن Google Installer قرار داشت و می‌توانست سرویس‌های گوگل و پلی استور را در گجت مربوطه نصب کند. اما از آن زمان، سخت‌گیری‌های گوگل برای این دور زدن‌ها بیشتر شده و حتی مسدود کردن سرویس‌های خود در گوشی‌های غیرمجاز را مورد آزمایش قرار داده است.

این محدودیت‌ها، گوشی‌های هواوی میت ۳۰ را در موقعیت بسیار ناخوشایندی قرار می‌دهد. در هر صورت باید ببینیم که کاربران کشورهای مختلف آیا حاضر هستند برای گوشی‌های گران‌قیمت فاقد سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های بسیار مهم گوگل هزینه کنند یا نه.

