تلویزیون جدید هواوی با وضوح تصویر ۴K معرفی شد

شرکت هواوی ساعتی قبل به همراه گوشی‌های سری میت ۳۰، از تلویزیون جدید خود با نام هواوی ویژن (Huawei Vision) رونمایی کرد. تلویزیون هوشمند جدید شرکت هواوی همانند تلویزیون‌های آنر ویژن و ویژن پرو که در ماه آگوست سال جاری معرفی شدند، از سیستم‌عامل اختصاصی و جدید هواوی یعنی Harmony OS استفاده می‌کند.

هواوی ویژن در دو اندازه اولیه ۶۵ و ۷۵ اینچ با رفرش ریت ۱۲۰ هرتز معرفی شد و مدل‌های ۵۵ و ۸۵ اینچی آن بعدا روانه بازار می‌شوند. این تلویزیون از فناوری کوانتوم دات نیز بهره می‌برد. به طور خلاصه باید گفت نحوه عملکرد این فناوری همانند QLED هاست اما تصاویر ارائه شده توسط نمایشگرهایی که از این فناوری استفاده می‌کنند بسیار با کیفیت‌تر است و همچنین گفته می‌شود این نمایشگرها هیچگاه دچار پیکسل سوختگی نمی‌شوند و لذا می‌توان گفت یکی از مزیت‌های این فناوری، عمر بالای آن است.

از دیگر ویژگی‌های جذابی که هواوی در تلویزیون خود قرار داده می‌توان به حاشیه‌های فلزی باریک، دوربین پاپ آپ (که در مواردی که مورد استفاده قرار نمی‌گیرد به درون نمایشگر می‌رود) و سیستم‌عامل هارمونی اشاره کرد که با قابلیت پشتیبانی از پلتفرم هایلینک، همانند یک هاب عمل کرده و از ده‌ها میلیون تجهیزات خانه هوشمند پشتیبانی می‌کند.

به گفته هواوی، هواوی ویژن به مانند یک اسپیکر هوشمند با نمایشگر بزرگ است که از هوش مصنوعی بهره می‌برد. این تلویزیون از دستورات صوتی و تشخیص چهره نیز پشتیبانی می‌کند و با فیلتر نور آبی به کمک هوش مصنوعی، از میزان صدمات آن بر چشم انسان می‌کاهد. همچنین از طریق سیستم اشتراک گذاری Huawei Share، کاربر می‌تواند به راحتی فایل‌های خود را از گوشی به تلویزیون ارسال کند. هواوی ویژن از یک ریموت کنترل مجهز به پد لمسی نیز بهره می‌برد که از طریق درگاه USB-C شارژ می‌شود.

در بخش سخت‌افزار نیز هواوی کاملا قدرتمند ظاهر شده و هواوی ویژن را به همراه چیپست Honghu 818، حافظه داخلی ۶۴ و رم ۶ گیگابایتی معرفی کرده که از ۸ اسپیکر بسیار با کیفیت، ۱ ساب‌بافر و ۱ اسپیکر جهت ارائه صدای حرفه‌ای ۵.۱ کاناله بهره می‌برد.

هواوی زمان مشخصی برای انتشار این تلویزیون مشخص نکرده و همچنین اطلاعات زیادی از قیمت آن در دسترس نیست. اما می‌دانیم این تلویزیون از امروز در کشور چین برای پیش خرید در دسترس قرار دارد. بعید به نظر می‌رسد این تلویزیون در خارج از کشور چین بتواند تلویزیون‌های هوشمند شرکت‌های معتبر و با تجربه‌تر از قبیل سامسونگ، ال جی و سونی را پشت سر بگذارد. با این اوصاف، طراحی چنین گجت‌هایی از سوی هواوی می‌تواند این شرکت را در میان تحریم‌ها و فشار دولت آمریکا، رو به جلو هدایت کند.

