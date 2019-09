طبق اعلام مایکروسافت، نسل جدید گجت‌های سرفیس در تاریخ ۲ اکتبر معرفی می‌شوند و حالا ظاهرا قلم مخصوص آن‌ها این بار می‌تواند از شارژ بی‌سیم پشتیبانی کند. در اسناد مربوط به کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا (FCC)، به وجود سیم‌پیچ شارژ اشاره شده که به احتمال زیاد به معنای بهره‌گیری این مدل از قابلیت شارژ بی‌سیم است؛ برای یادآوری باید بگوییم که مدل فعلی از باتری‌های AAAA برای تامین انرژی استفاده می‌کند.

کالبدشکافی دیگر قلم‌های استایلوس نشان می‌دهد که چینین سیم‌پیچ‌هایی دقیقا به همین منظور مورد استفاده قرار می‌گیرند. به‌عنوان مثال در کانال یوتیوب JerryRigEverything که گوشی‌ها و گجت‌های مختلف کالبدشکافی می‌شوند، یک سیم‌پیچ شارژ القایی در نزدیکی سر قلم S-Pen گلکسی نوت ۱۰ پلاس دیده می‌شود که وظیفه‌ی انتقال شارژ بی‌سیم را بر عهده دارد.

نسل دوم اپل پنسل هم که به‌صورت مغناطیسی می‌تواند به بدنه آیپد پرو وصل شود، از چنین سیم‌پیچ شارژی بهره می‌برد و می‌توانید در بالای این پاراگراف تصویر آن را مشاهده کنید. اگرچه قلم سرفیس همین حالا هم به‌صورت مغناطیسی می‌تواند به بدنه لپ‌تاپ‌های سرفیس وصل شود، ولی امیدواریم در نهایت مایکروسافت قابلیت شارژ بی‌سیم را هم برای آن به ارمغان بیاورد.

احتمالا نسل جدید قلم سرفیس به صورت جداگانه با قیمت حدودا ۱۰۰ دلاری برای گجت‌های سری سرفیس پرو به فروش خواهد رسید. در هر صورت همانطور که گفتیم، حدود دو هفته دیگر در تاریخ ۲ اکتبر جدیدترین محصولات سخت‌افزاری مایکروسافت معرفی می‌شوند و با قاطعیت بیشتری می‌توانیم در مورد آن‌ها اظهارنظر کنیم.

