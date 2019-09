ردمی K20 پرو پرمیوم با اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس روانه بازار خواهد شد

درحالیکه گوشی محبوب ردمی K20 پرو مدتی است که در بازار جهانی در دسترس قرار دارد، شیائومی تصمیم گرفت نسخه جدیدی از این گوشی را تحت عنوان ردمی K20 پرو پرمیوم روانه بازار کند.

بزرگ‌ترین تغییری که شیائومی در گوشی جدید خود پدید آورده، به پردازنده آن بر می‌گردد که از اسنپدراگون ۸۵۵ به اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس ارتقا یافته. این پردازنده اگرچه تفاوت خاصی با نسخه استاندارد خود ندارد اما کوالکام ادعا می‌کند که قدرت پردازشی گرافیکی آن ۱۵ درصد بیشتر است.

تغییر دیگر اما به میزان حافظه داخلی و رم دستگاه بر می‌گردد. جایی که شاهد ۱۲ گیگابایت رم و ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی هستیم که البته یک نسخه منحصر بفرد نیز، همانند نسخه اونجرز ادیشن ردمی K20 پرو، برای ردمی K20 پرو پرمیوم وجود دارد. این گوشی همچنین با رابط کاربری MIUI 11 روانه بازار می‌شود و از یک سیستم بهبود یافته دفع گرما همراه است.

باقی مشخصات کاملا مشابه با ردمی K20 پرو است. یعنی همان نمایشگر ۶.۳۹ اینچی امولد، دوربین ۲۰ مگاپیکسلی سلفی، دوربین سه‌گانه در بخش پشتی گوشی با دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، لنز تله‌فوتو ۸ مگاپیکسلی و یک دوربین ۱۳ مگاپیکسلی فوق عریض، باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمر ساعتی و شارژر ۲۷ واتی، در ردمی K20 پرو پرمیوم نیز قرار دارد.

قیمت ردمی K20 پرو پرمیوم برای نسخه ۱۲۸/۸ گیگابایتی ۳۸۰ دلار و نسخه ۸/۵۱۲ گیگابایتی ۴۲۲ دلار خواهد بود. اما نسخه ۱۲/۵۱۲ گیگابایتی این گوشی با قیمت بسیار مناسب ۴۵۰ دلار روانه بازار خواهد شد که با توجه به مشخصات سخت‌افزاری آن، می‌تواند به رقیبی جدی برای پرچم‌داران کنونی بازار بدل شود.

این گوشی در تاریخ ۲۳ سپتامبر سال جاری (۱ مهر) برای فروش در دسترس قرار خواهد گرفت.

