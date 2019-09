شرکت چینی ویوو ساعاتی قبل از گوشی میان‌رده ویوو V17 پرو رونمایی کرد که دوربین سلفی دوگانه پاپ‌آپ این گوشی توجهات را جلب می‌کند.

این گوشی از نمایشگر ۶.۴۴ اینچی سوپر AMOLED با نسبت تصویر ۲۰:۹ و رزولوشن FHD+ پلاس بهره می‌برد. این نمایشگر فاقد بریدگی است و در زیر این نمایشگر در بخش پایینی آن حسگر اثر انگشت تعبیه شده است. همانطور که گفتیم، ویوو برای این گوشی دوربین سلفی دوگانه در نظر گرفته که به‌صورت پاپ‌آپ از بخش فوقانی بدنه بیرون می‌آیند.

این دوربین دوگانه از دوربین اصلی ۳۲ مگاپیکسلی و دوربین اولترا واید ۸ مگاپیکسلی تشکیل شده است. همچنین در این ماژول یک فلش هم قرار دارد تا کاربران در شرایط نوری مختلف بتوانند سلفی‌های باکیفیتی را ثبت کنند. علاوه بر این، برای عکس‌های سلفی می‌تواند از حالت شب هم استفاده کرد که با ترکیب فریم‌های مختلف، عکس‌های باکیفیت‌تری خلق می‌شود.

در پنل پشتی شاهد دوربین چهارگانه هستیم که در مرکز پنل به‌صورت عمودی تعبیه شده‌اند. این دوربین‌ها از دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی سونی، دوربین تله‌فوتو ۱۳ مگاپیکسلی، دوربین اولترا واید ۸ مگاپیکسلی و دوربین تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی تشکیل شده‌اند. همچنین سنسور ۸ مگاپیکسلی می‌تواند از فاصله ۲.۵ سانتی‌متری عکس‌های ماکرو را هم ثبت کند.

از دیگر ویژگی‌های گوشی ویوو V17 پرو می‌توانیم به تراشه اسنپ‌دراگون ۶۷۵، ۸ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی اشاره کنیم. انرژی این گوشی از طریق باتری ۴۱۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود و از شارژ سریع ۱۸ وات هم پشتیبانی می‌کند.

این گوشی از تاریخ ۲۷ سپتامبر با قیمت ۴۲۰ دلار در هند روانه‌ی بازار می‌شود و مدتی بعد هم در قفسه‌ی فروشگاه‌های کشورهای دیگر قرار می‌گیرد.

