در تاریخ دهم سپتامبر سال جاری، اپل از سه گوشی جدید خود با نام‌های آیفون ۱۱، آیفون ۱۱ پرو و آیفون ۱۱ پرو مکس رونمایی کرد. جدا از آیفون ۱۱ که با قیمت خارق‌العاده ۶۹۹ دلاری خود همه را متعجب کرد، آیفون ۱۱ پرو نیز ویژگی‌های به خصوص زیادی دارد که گوشی‌های اندرویدی عمدتا از آن بی‌بهره‌اند.

گوشی‌های آیفون ۱۱ به نسبت نسل قبل خود بروزرسانی بزرگی محسوب نمی‌شوند و در مقایسه با پرچم‌داران اندرویدی فعلی نیز برتری خاصی جز پردازنده قدرتمند خود ندارند. اما با این حال یک سری قابلیت‌هایی وجود دارند که آیفون‌ها را مثل همیشه به گوشی‌های خاص و دوست داشتنی تبدیل می‌کنند.

کیفیت تصاویر مشابه در همه لنز‌ها

یکی از بهترین و جالب‌ترین قابلیت‌هایی که در حال حاضر تنها آیفون ۱۱ پرو از آن بهره می‌برد، دوربین‌های پشتی گوشی است. اگرچه طراحی این دوربین‌ها چندان چنگی به دل نمی‌زند، اما هر سه دوربین فوق عریض، عریض و تله‌فوتو، از سنسوری به بزرگی ۱۲ مگاپیکسل بهره می‌برند.

اپل اولین شرکتی نیست که از سه دوربین در گوشی خود استفاده کرده اما نحوه استفاده از سه دوربین در آیفون ۱۱ پرو متفاوت‌تر از هر گوشی اندرویدی دیگر است. در گوشی‌های اندرویدی هر سنسور فرق کاملا محسوسی با سنسور دیگر دارد، ولی در آیفون ۱۱ پرو حتی اگر این تفاوت کیفیت نیز وجود داشته باشد، مسلما چندان محسوس و آزاردهنده نخواهد بود.

لازم به ذکر است گشودگی دریچه دیافراگم دوربین اصلی آیفون ۱۱ پرو f/1.8، دوربین فوق عریض f/2.4 و دوربین تله‌فوتو f/2.0 بوده و در همه آن‌ها از سنسور ۱۲ مگاپیکسلی استفاده شده است. بنابراین کیفیت تصاویر ثبت شده با این سه لنز تفاوت عمده‌ای با یکدیگر نخواهد داشت.

این را هم باید اضافه کرد که در گوشی‌های نظیر گلکسی نوت ۱۰ پلاس، کیفیت دوربین‌های اصلی بسیار خوب است، اما عمدتا کمتر گوشی اندرویدی هر سه دوربین پشتی را با کیفیتی تقریبا مشابه روانه بازار می‌کند.

بیشتر بخوانید:‌ اپل ظرفیت واقعی باتری آیفون ۱۱ پرو مکس را مشخص کرد

قابلیت فیلم‌برداری پیشرفته

در بخش فیلم‌برداری، هم آیفون ۱۱ پرو و هم آیفون ۱۱ پرو مکس، با پیشرفت‌های هرچند کم اما بسیار خوبی نسبت به نسل قبل خود همراه بودند. برای مثال کاربر می‌تواند با هر سه دوربین، ویدیو‌هایی با وضوح ۴K و با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه ثبت کنید که مهر تاییدی است بر کیفیت خارق‌العاده هر سه دوربین این گوشی! همچنین کاربران می‌توانند در وضوح تصویر ۱۰۸۰، ویدیوهای اسلوموشن را با حداکثر ۲۴۰ فریم بر ثانیه ثبت کنند.

علاوه بر عملکرد خارق‌العده هر سه دوربین در بخش فیلم‌برداری، کاربران به راحتی می‌توانند پیوسته بین دوربین‌ها سوییچ کنند. البته این قابلیت در گوشی‌های اندرویدی همچون گلکسی نوت ۱۰ نیز دیده می‌شود اما حداقل فعلا نمی‌توان کیفیت و روانی سوییچ کردن بین دوربین‌های آیفون ۱۱ پرو را با هیچ گوشی دیگری مقایسه کرد.

به همه این موارد، قابلیت عکاسی Deep Fusion (ثبت ۹ عکس همزمان و ترکیب‌کردن آن‌ها در یک ثانیه برای رسیدن به یک تصویر فوق‌العاده با کیفیت و با کمترین نویز ممکن) و امکان فیلم‌برداری همزمان با هر ۴ دوربین را اضافه کنید تا ببینید اپل در بخش دوربین تا چه حد به نسبت نسل قبل و حتی گوشی‌های اندرویدی پیشرفت محسوسی داشته است!

ضخامت بیشتر، باتری بزرگ‌تر!

سال‌هاست که بزرگ‌ترین شرکت‌های سازنده گوشی‌های هوشمند سعی در باریک‌تر کردن گوشی‌های خود داشتند و لذا این مسئله باعث شد کیفیت باتری گوشی‌ها نسبت به نسل‌های قبل خود با بهبود کمتری همراه باشد. مشکل باتری در گوشی‌های آیفون اپل که به معضلی برای کاربران این گوشی‌ها بدل شده بود، در آیفون ۱۱ پرو مکس تا حد زیادی بهبود یافت و برای اولین بار شاهد این بودیم که اپل ظرفیت باتری گوشی خود را از ۳۵۰۰ میلی‌آمپر ساعت نیز بیشتر کرد!

آیفون ۱۱ پرو و آیفون ۱۱ پرو مکس نسبت به نسل قبل خود یعنی آیفون XS و آیفون XS مکس، هم ضخیم‌تر شده و هم سنگین‌تر شده‌اند. به عبارتی اپل بالاخره تصمیم گرفت وزن و ضخامت را فدای کیفیت باتری کرده تا کاربران دیگر با آزاردهنده‌ترین مشکل موجود در آیفون‌ها مواجه نشوند.

طبق ادعای اپل، باتری آیفون ۱۱ پرو می‌تواند ۴ ساعت بیشتر از آیفون XS و باتری آیفون ۱۱ پرو مکس نیز می‌تواند ۵ ساعت بیشتر از آیفون XS مکس دوام بیاورد که در مورد آیفون بزرگتر باید گفت اپل، بهترین و بزرگ‌ترین باتری که تاکنون ساخته را با حجم ۳۹۶۹ میلی‌آمپر ساعت در این گوشی استفاده کرده.

مسلما ۴ و ۵ ساعت بهبود در وضعیت باتری پیشرفت بسیار خوبی برای آیفون‌های سری ۱۱ محسوب می‌شود و بسیار بهتر خواهد شد اگر شرکت‌هایی چون سامسونگ و گوگل نیز با دنبال کردن همین رویه، افزایش چشمگیری را در باتری گوشی‌های خود اعمال کنند. به عبارتی با افزایش وزن و ضخامت گوشی می‌توان کنار آمد، اما اگر نتوانیم از گوشی خود مدت زمان بیشتری استفاده کنیم، کمی دلسرد خواهیم شد!

این را هم باید اضافه کرد که محصولات اندرویدی چون گلکسی نوت ۱۰ پلاس در حال حاضر با اندازه بزرگتر اما وزن و ضخامت کمتر از آیفون ۱۱ پرو مکس، وضعیت شارژدهی بسیار مناسبی دارند.

بیشتر بخوانید:‌ ۶ ویژگی مدرن گوشی‌های هوشمند فعلی که در آیفون ۱۱ نمی‌بینیم!

چیپ موقعیت یاب U1

در رویداد دهم سپتامبر اپل، این شرکت در مورد قابلیت‌های گوشی‌های آیفون ۱۱ و آیفون ۱۱ پرو و پرو مکس صحبت‌های زیادی کرد. بنابراین برخی از قابلیت‌های خوب و محوری این گوشی‌ها فرصتی برای معرفی پیدا نکردند. از جمله این قابلیت‌ها می‌توان به چیپ موقعیت یاب U1 اشاره کرد که اصلا اشاره‌ای به آن نشد، درحالیکه قابلیتی جذاب و بسیار کاربردی به حساب می‌آید!

اپل در مورد این ویژگی در وب‌سایت خود این‌چنین می‌گوید:

چیپ جدید U1 از فناوری Ultra Wideband (باند فوق‌ وسیع) برای ادراک موقعیت فضایی استفاده می‌کند که به آیفون ۱۱ پرو این امکان را می‌دهد دیگر محصولات مجهز به این فناوری اپل را به راحتی موقعیت یابی کند. در واقع این فناوری، حس دیگری به آیفون‌ها اضافه کرده و از قابلیت‌های جدید و جذابی بهره می‌برد. با U1 و iOS 13، می‌توانید آیفون خود را به سمت گوشی اپل دیگر بگیرید و بدین ترتیب ایردراپ با انتخاب آن دستگاه، امکان جابجایی فایل بین دو دستگاه را فراهم می‌سازد. البته این تازه شروع کار است!

قابلیت ایردراپ در گوشی‌های آیفون چیز جدیدی نیست اما با این حال در گوشی‌های اندرویدی شاهد آن نیستیم! حال که اپل این قابلیت را بهتر از همیشه راهی گوشی‌های خود کرده، انتقال فایل بین گوشی‌های آیفون جذاب‌تر از هر زمان دیگری و با سرعت بیشتری صورت می‌گیرد.

با اینکه اندروید سیستم‌عاملی متن باز است، شاهد بهره‌مندی آن‌ از چنین قابلیتی نیستیم. البته در ماه ژوئن سال جاری، قابلیتی تحت عنوان Fast Share در اندروید رویت شد که امکان انتقال فایل‌ها را با نزدیک نگه داشتن گوشی‌های اندرویدی به یکدیگر فراهم می‌کرد. قابلیتی مشابه Android Beam که البته با ورود اندروید ۱۰ دیگر نشانی از آن وجود ندارد!

البته گفته می‌شود گوگل در حال حاضر در حال کار روی اضافه کردن چنین قابلیتی به سیستم‌عامل خود است که هرچند بعید به نظر می‌رسد بتوان تا یکی دو سال آینده، کیفیت آن را با کیفیت چیپ U1 اپل برابر دانست.

سنسور تشخیص چهره پیشرفته و مطمئن

از زمان معرفی آیفون X در سال ۲۰۱۷، فناوری فیس ‌آیدی (Face ID)، عملا به عنوان یک مورد استاندارد در بین فناوری‌های تشخیص چهره شناخته شد. سرعت، دقت و کیفیت بالا، این فناوری را به سرعت به عنوان یک سیستم امنیتی رایج تبدیل کرده که در گوشی‌های آیفون، هر ساله شاهد بهبود آن نیز هستیم.

اپل ادعا می‌کند در آیفون‌های ۱۱، فیس آیدی با قابلیت تشخیص چهره سه بعدی، ۳۰ درصد به نسبت نسل قبل بهبود داشته و امکان تشخیص چهره از فواصل دور و از زوایای مختلف را نیز داراست. البته گوشی‌های اندرویدی نظیر وان پلاس ۷ پرو و گلکسی نوت ۱۰ نیز از این قابلیت بهره می‌برند اما امنیت و کیفیت آن با چیزی که اپل در اختیار دارد قابل مقایسه نیست!

تنها گوشی اندرویدی که احتمالا بتواند در این بخش با اپل رقابت کند، گوگل پیکسل ۴ خواهد بود که از چندی پیش حرف‌های زیادی در مورد قابلیت تشخیص چهره آن به گوش می‌رسد. گفته می‌شود سیستم تشخیص چهره در گوگل پیکسل ۴ به همان سرعت، کیفیت و امنیت فیس آیدی در اپل است. بنابراین باید تا ماه اکتبر منتظر ماند تا شاهد رونمایی از قابلیتی باشیم که تاکنون با گوشی‌های آیفون، برای اندرویدی‌ها دست نیافتنی بود!

البته بهره‌مندی از سنسور تشخیص چهره به این معنا نیست که امنیت سنسور اثر انگشت کم است و یا این فناوری سرعت کمتری دارد! بحث بین این دو سیستم امنیتی بیشتر به سلیقه کاربر بستگی دارد و هردوی آن‌ها از امنیت و سرعت دقت بسیار بالایی برخوردار هستند.

بیشتر بخوانید:‌ شما بگویید: آیا آیفون‌ ۱۱، آیفون ۱۱ پرو و آیفون ۱۱ پرو مکس ارزش خرید دارند؟

منبع: androidcentral

The post ۵ قابلیت ضروری آیفون‌ ۱۱ پرو که گوشی‌های اندرویدی به آن‌ها نیاز دارند! appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala