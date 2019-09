در جریان معرفی گوشی‌های هواوی میت ۳۰ که به دلیل تحریم‌های آمریکا بدون اپلیکیشن‌ها و سرویس‌های گوگل روانه‌ی بازار می‌شوند، سامسونگ ایمیلی به زبان اسپانیایی به مشتریان خود در کشورهای آمریکای لاتین ارسال کرده که در عنوان آن آمده: «از آپدیت‌ها، اپلیکیشن‌ها و سرویس‌های گوگل لذت ببرید.»

در بخش فوقانی ایمیل بخشی از نقد کارشناس سایت ۹To5Google عنوان شده که گوشی گلکسی نوت ۱۰ را به‌عنوان «بهترین گوشی اندرویدی موجود در بازار» مطرح کرده است. در پایین این نقل قول هم می‌توانیم تصویری از گلکسی نوت ۱۰ را مشاهده کنیم که در هوم اسکرین آن اپلیکیشن‌های گوگل مانند پلی استور، گوگل مپ، جیمیل و گوگل کروم توجه را جلب می‌کنند؛ تمام مواردی که کاربران هواوی میت ۳۰ و میت ۳۰ پرو نمی‌توانند به آن‌ها دسترسی داشته باشند.

در بخش دیگر هم آمده که خریداران این گوشی به‌مدت چهار ماه می‌توانند از سرویس پولی YouTube Premium استفاده کنند. شاید زمان‌بندی این ایمیل کاملا تصادفی باشد که البته با توجه به محتوای آن چنین چیزی بعید به نظر می‌رسد.

در هر صورت روزبه‌روز وسعت تبعات تحریم آمریکا علیه هواوی بیشتر می‌شود و سامسونگ هم با توجه به این مشکلات هواوی، می‌خواهد تا آنجایی که می‌تواند سهم بازار گوشی‌های این شرکت را از آن خود کند؛ و برای این منظور ظاهرا حاضر است چنین طعنه‌هایی را مطرح کند.

منبع: Android Central

The post طعنه سامسونگ به هواوی میت ۳۰ در مورد سرویس‌های گوگل appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala