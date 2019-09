آخرین شایعات در مورد گوگل پیکسل ۴؛ تاریخ انتشار و مشخصات فنی

با انتشار اندروید ۱۰ و همچنین عرضه گوشی‌های میان‌رده‌ای چون پیکسل ۳a و پیکسل ۳a XL، نوبت به گوشی‌های پیکسل ۴ و پیکسل ۴ ایکس‌ ال می‌رسد که قصد داریم آخرین شایعات و خبرهای مربوط به این دو گوشی را مورد بررسی قرار دهیم تا ببینیم گوگل قصد دارد گوشی‌های خود را در چه زمانی و با چه مشخصاتی روانه بازار کند.

به طور کلی، در گوشی‌های گوگل پیکسل ۴ چند نکته وجود دارد. اول اینکه طراحی کلی گوشی و مشخصات فنی آن تایید شده است. دوم اینکه احتمالا شاهد قابلیت ۵G در هیچ یک از این گوشی‌ها نخواهیم بود (همچنان این مورد در هاله‌ای از ابهام قرار دارد). تاریخ معرفی آن‌ها تایید شده است. احتمال عرضه نسخه ارزان‌قیمت‌تر با نام گوگل پیکسل ۴a وجود دارد و در نهایت هم با توجه به این موارد، گوگل پیکسل ۳ همچنان انتخاب خوبی خواهد بود.

طراحی گوگل پیکسل ۴

گوگل در طراحی پیکسل ۴، سیاست کاملا جدیدی را در پیش گرفت. در تاریخ ۱۲ ژوئن سال جاری، رندر رسمی این گوشی منتشر شد. برخلاف گوشی‌های گذشته گوگل، پیکسل ۴ در بخش پشتی خود همانند اکثر گوشی‌های دیگر از شیشه استفاده کرده که جلوه زیبایی به آن داده است.

اما طراحی کاملا جدید و تا حدودی بد شکل در بخش پشتی، به دوربین بر می‌گردد. برای اولین بار، گوشی‌ پیکسل در بخش پشتی میزبان ۲ دوربین است که گوگل ترجیح داده بر خلاف گوشی‌های سامسونگ که دوربین‌ها را به صورت افقی یا عمودی در گوشی‌های خود تعبیه می‌کند، آن‌ها را درون یک ماژول مربعی شکل قرار دهد که نمای پشتی گوشی را کمی زشت کرده است. در این ماژول مربعی شکل فلش LED نیز تعبیه شده و همچنین به نظر می‌رسد سنسوری دیگر از نوع ToF هم در بین دوربین‌های پشتی پیکسل ۴ قرار گرفته باشد.

در تاریخ ۸ جولای، بار دیگر وب‌سایت معروف و موثقی تحت عنوان OnLeaks، رندرهایی از گوشی به اشتراک گذاشت که پشت و جلوی گوشی را به خوبی نشان می‌داد. پشت گوشی را چندین بار دیده بودیم، اما در تصویری که OnLeaks به اشتراک گذاشته بود، برای اولین بار توانستیم بخش جلویی دستگاه را نیز مشاهده کنیم.

برخلاف همه شرکت‌های کنونی که حدالامکان سعی در حذف حاشیه‌های گوشی‌ را دارند، گوگل ترجیح داده سنسورها و دوربین سلفی را در حاشیه‌ای در بالای گوشی قرار دهد. همچنین بخش پایینی پیکسل ۴ نیز به نسبت دیگر گوشی‌ها از حاشیه‌های بیشتری برخوردار است.

با نگاهی به گوشی‌های جذابی چون وان پلاس ۷ پرو، گلکسی اس ۱۰، شیائومی ردمی K20 پرو و گوشی‌هایی نظیر آن‌ها، می‌توان به این نتیجه رسید که گوگل در طراحی گوشی پیکسل ۴ کاملا ناامید کننده ظاهر شده اما به نسبت نسل قبل خود، در بخش جلوی دستگاه شاهد نمای جذاب‌تری هستیم.

در تاریخ ۲۰ جولای، OnLeaks بار دیگر تصاویری با کیفیت ۵K از گوشی پیکسل ۴ و پیکسل ۴ ایکس‌ ال منتشر کرد. بار دیگر در طراحی این گوشی‌ها چیز جدیدی به چشم نمی‌خورد جز اینکه پرچم‌داران گوگل را در زوایای مختلف و با کیفیت خیره‌کننده تماشا کردیم.

آخرین رندر منتشر شده از این گوشی هم رنگ‌بندی این گوشی را مشخص کرد که بنا بر آن، شاهد رنگ‌های سفید، مشکی و نارنجی روشن هستیم. همچنین نسخه دیگری از این گوشی با رنگ خاص و زیبای Purple-ish نیز وجود دارد که البته با طراحی بسیار ناامید کننده ماژول دوربین، چندان به زیبایی بخش پشتی گوشی کمکی نمی‌کند.

مشخص نیست با گذشت زمان و نزدیک شدن به ماه اکتبر، گوگل رندر بیشتر و دقیق‌تری از پرچم‌داران خود منتشر می‌کند یا خیر اما کمتر شرکتی وجود دارد که چندین ماه قبل از رونمایی گوشی، رندر‌های رسمی آن را منتشر کند.















مشخصات فنی گوگل پیکسل ۴ و پیکسل ۴ ایکس‌ ال

در تاریخ ۷ آگوست، وب‌سایت ۹to5Google کامل‌ترین اطلاعات فنی از گوشی‌های پیکسل ۴ و پیکسل ۴ ایکس‌ ال را منتشر کرد که در زیر می‌خوانیم.

بهترین ویژگی پیکسل ۴ و برادر بزرگ‌ترش، استفاده از نمایشگر ۹۰ هرتزی است! در دوره‌ای که اکثر گوشی‌های حاضر در بازار از نمایشگر ۶۰ هرتز استفاده می‌کنند،‌ گوگل به همراه وان پلاس ۷ پرو در جمع بهترین نمایشگرها از لحاظ نرخ تازه‌سازی تصاویر برخوردار است. از نظر پردازنده هم عجیب است چرا گوگل از اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس استفاده نکرده و همچنان ترجیح داده از اسنپدراگون ۸۵۵ در گوشی‌های خود استفاده کند. با این اوصاف گوگل پیکسل ۴ با اسنپدراگون ۸۵۵ نیز می‌تواند در میان مدعیان کنونی موفق عمل کند.

دیگر ویژگی این گوشی، رم ۶ گیگابایتی آن است. با مقدار رم ۴ گیگابایت، گوشی‌های سری قبل این شرکت با مشکلاتی از قبیل مدیریت حافظه رم همراه بودند و لذا ۶ گیگابایت رم می‌تواند تا حد زیادی این مشکل را برطرف کند.

برای نمایشگر امولد ۶.۳ اینچی، انتظار می‌رفت شاهد باتری بزرگ‌تری باشیم. اما متاسفانه این مقدار به ۳۷۰۰ میلی‌آمپر رسیده که تا زمان معرفی نشدن این گوشی‌ها، نمی‌توان در مورد کیفیت آن‌ها نظری قطعی داد. پیکسل ۴ در این بخش با برادر بزرگ‌تر خود تفاوت محسوسی دارد و نمایشگر ۵.۷ اینچی آن را باتری به بزرگی ۲۸۰۰ میلی‌آمپر ساعت تغذیه می‌کند.

در مورد دوربین گوگل پیکسل ۴ هم چند وقت پیش تصاویری منتشر شد که از بهبود قابلیت دید در شب (Night Sight) و وجود قابلیتی جدید تحت عنوان Motion Mode خبر می‌داد. Motion Mode قابلیتی است که به هنگام ثبت تصاویر، حتی زمانی که سوژه در حال حرکت است، پس زمینه عکس را تار کرده و تصویر سوژه اصلی را با کیفیت بهتری ثبت می‌کند. در تاریخ ۹ سپتامبر نیز شایعه وجود قابلیتی تحت عنوان astrophotography در گوشی‌های پیکسل ۴ منتشر شد که بنابر آن،‌ کاربران قادر هستند تصاویری زیبا و منحصربفرد از ستاره‌ها ثبت کنند.

البته اخیرا نمونه‌های ثبت شده توسط دوربین پیکسل ۴ XL و گلکسی نوت ۱۰ پلاس منتشر شد که در نهایت این نوت ۱۰ پلاس بود که توانست با اختلاف کمی پیروز باشد. البته به خاطر داشته باشید که این تست درحالی صورت گرفت که پیکسل ۴ ایکس‌ ال از لحاظ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری کامل نشده است.

قابلیت Motion Sense

در سال ۲۰۱۵، گوگل چیپستی را تحت عنوان Project Soli معرفی کرد که اجازه می‌داد گوشی را با ژست‌های حرکتی کنترل کرد. بعد از این همه مدت، به نظر می‌رسد گوگل بالاخره این پروژه را به انتها رسانده و تحت عنوان Motion Sense به گوشی‌های پیکسل ۴ افزوده.

در تاریخ ۲۹ جولای، گوگل تیزری را در یوتیوب به اشتراک گذاشت که چگونگی عملکرد Motion Sense را به تصویر می‌کشید. دو قابلیت مهمی که این چیپ ارائه می‌دهد، قابلیت تشخیص چهره پیشرفته و ژست‌های هوایی است.

گوگل در مورد قابلیت تشخیص چهره می‌گوید:

هنگامی که پیکسل ۴ را در دست می‌گیرید، Soli قابلیت تشخیص چهره را فعال می‌کند تا اگر چهره شما شناسایی شد، گوشی به محض در دست گرفتن باز شود. جالب‌تر اینگه گوشی حتی در شرایط وارونه نیز می‌تواند چهره شما را تشخیص دهد. همچنین می‌توانید از این قابلیت برای عملیات پرداخت و تایید برنامه‌ها استفاده کنید.

با قابلیت ژست‌های هوایی قادر خواهید بود با تکان دادن دست‌های خود بالای گوشی پیکسل ۴، تماس‌ها را بی‌صدا کنید، آهنگ‌ها را تغییر دهید، ساعت‌زنگ‌دار را متوقف کنید و … . گوگل ادعا می‌کند با بهبود گوشی‌های پیکسل، Motion Sense نیز بهبود یافته و لذا کار کردن با آن هم کاربردی‌تر و هم لذت‌بخش‌تر خواهد شد.

متاسفانه این قابلیت تنها در یک سری کشورها از قبیل آمریکا، کانادا، استرالیا، تایوان، کشورهای اروپایی و سنگاپور در دسترس قرار خواهد داشت. با این حال امیدواریم به زودی کشورهای دیگر نیز بتوانند بدون مشکل از این قابلیت جالب گوشی‌های گوگل بهره‌مند شوند.

گوشی مقرون به صرفه پیکسل ۴a

درحالیکه به سری پیکسل ۳ و پیکسل ۳ ایکس ال، گوشی‌های پیکسل ۳a و پیکسل ۳a ایکس ال اضافه شده،‌ گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد مبنی براینکه گوگل قصد عرضه پیکسل ۴a را نیز دارد. در بین اسم رمز‌هایی که منسوب به گوشی‌های گوگل هستند، یک اسم رمز دیگر نیز وجود دارد که شاید به وجود گوشی دیگری اشاره داشته باشد. با این اوصاف، انتظار می‌رود اگر پیکسل ۴a در کار باشد، نه با فاصله زیادی که پیکسل ۳ و پیکسل ۳a با یکدیگر داشتند، نسبت به پیکسل ۴ روانه بازار شود، و نه با فاصله خیلی کم از این گوشی.

در مورد این گوشی بهتر است همه چیز را در حد یک شایعه محتمل در نظر بگیریم تا زمانی که رندری از آن منتشر شود و یا خود گوگل در رویداد پیش رو از وجود آن خبر دهد.

آیا شاهد گوگل پیکسل ۴ ۵G خواهیم بود؟

درحالیکه قابلیت ۵G در حال حاضر در برخی از گوشی‌ها از قبیل گلکسی اس ۱۰،‌ گلکسی نوت ۱۰ پلاس و ال جی دیده می‌شود، اما احتمال کمی دارد امسال شاهد پیکسل ۴ ۵G باشیم.

به طور کلی گوگل در تعبیه جدیدترین ویژگی‌ها در گوشی‌های نکسوس و پیکسل نیز موفق عمل نکرد و ظاهرا در سال ۲۰۱۹، فناوری جدیدی که گوگل از به کار بردن آن در گوشی‌های خود ممانعت کرده، سریع‌ترین شبکه اینترنتی حال حاضر است.

شانس بسیار کمی وجود دارد که گوگل امسال از نسخه ۵G گوشی‌های پیکسل ۴ رونمایی کند. چرا که زیرساخت‌های این شبکه در حال حاضر در بسیاری از کشورها در سطح ابتدایی قرار دارد و از آن‌جایی هم که برای قرار دادن این قابلیت، باید سخت‌افزار گوشی را اندکی دستخوش تغییرات کرد، بعید به نظر می‌رسد شاهد چنین گوشی باشیم. علاوه بر این، اینترنت ۵G هنوز به قدری فراگیر نشده که نبود آن در یک گوشی به آن لطمه وارد کند. با این اوصاف شایعاتی نیز در مورد وجود نسخه ۵G پیکسل ۴ در فضاهای مجازی دیده می‌شود که صحت آن در هاله‌ای ابهام قرار دارد.

تاریخ انتشار پیکسل ۴ ایکس‌ ال

طبق جدیدترین خبر پیرامون تاریخ برگزاری رویداد گوگل، این شرکت در تاریخ ۱۶ سپتامبر اعلام کرد مراسم رونمایی از گوشی‌های پیکسل ۴ روز ۱۵ اکتبر (۲۶ مهر)، و در شهر نیویورک برگزار خواهد شد. به گفته این شرکت، در این رویداد از مردم دعوت خواهد شد تا چیزهای جدیدی از گوگل را به نظاره بنشینند.

پیکسل ۳ را فراموش نکنید!

مسلما ویژگی‌های گوگل پیکسل ۴ و پیکسل ۴ ایکس‌ ال به اندازه کافی جذاب هستند که کاربران را به خرید آن‌ها ترغیب کند. جدا از طراحی بد بخش پشتی، به طور کلی سابقه نشان داده گوشی‌های پیکسل از هر لحاظ از کیفیت بسیار خوبی برخوردارند. بنابراین نباید با ورود پیکسل ۴، دور نسل قبلی آن را خط کشید!

گوشی پیکسل ۳ از آخرین نسخه از اندروید پشتیبانی می‌کند و چون ساخت خود گوگل است، زودتر از بقیه گوشی‌ها نیز بروزرسانی آن را دریافت می‌کند. از لحاظ دوربین و عملکرد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری نیز این گوشی در جمع گوشی‌های بالارده قرار می‌گیرد. بنابراین اگر به دنبال یک گوشی مقرون به صرفه و در عین حال قدرتمند و جذاب از سری پیکسل می‌گردید، می‌توانید همچنان روی پیکسل ۳ حساب باز کنید.

