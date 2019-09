توضیحات تکمیلی مدیر هواوی در مورد پرچمداران جدید این شرکت

دو روز پیش شرکت هواوی از گوشی‌های سری میت ۳۰ رونمایی کرد. قابلیت‌هایی از قبیل سیستم نوآورانه دوربین، نمایشگر بهبود یافته، فناوری پیشرفته شارژ سریع و بسیاری موارد دیگر، نشان داد هواوی حتی با وجود تحریم‌ها نیز قصد عقب نشینی ندارد!

هواوی درحالی رویداد معرفی گوشی‌های خود را میان تعداد زیادی از مهمانان برگزار کرد که به علت قرار گرفتن در لیست سیاه آمریکا، هیچ شرکت آمریکایی حق همکاری با آن را ندارد و لذا گوگل نیز دیگر نمی‌تواند سرویس‌های خود را به این شرکت بفروشد. در نتیجه گوشی‌های قدرتمند و جذاب سری میت ۳۰ بدون سرویس‌های گوگل و با نسخه متن باز و غیر رسمی سیستم‌عامل اندروید معرفی شدند.

بعد از پایان مراسم، مصاحبه‌ای با ریچارد یو، رئیس شرکت هواوی، صورت گرفت و ایشان به یک سری سوالات و نگرانی‌های شکل گرفته پیرامون مشکلات و محدودیت‌های گوشی‌های خود پاسخ داد.

اولین سوال در مورد مکان عرضه این گوشی‌ها بود که یو در پاسخ به این پرسش اعلام کرد آسیا و خاورمیانه اولین جاهایی خواهند بود که به هواوی میت ۳۰ دسترسی خواهند داشت. زیرا در کشور‌های این مناطق، گوشی‌های قدرتمند و جذابی چون هواوی میت ۳۰ حتی بدون سرویس‌های گوگل نیز طرفداران خود را دارد.

ما چاره‌ دیگری نداریم. مجبور شدیم چنین رویه‌ای را در پیش بگیریم. مطمئنا شرکای تجاری ما و شرکت‌های مخابراتی به خوبی ما را درک می‌کنند.

جالب اینجاست که هواوی هنوز از اینکه این گوشی‌ها در کشور‌های اروپایی عرضه می‌شوند یا خیر سخنی به میان نیاورده اما قیمت این دستگاه‌ها را به یورو اعلام کرده است. هواوی قصد دارد فروش میت ۳۰ را با ارزیابی دقیق بازار‌های مختلف به فروش برساند و در این راه هیچ عجله‌ای ندارد. بهر حال ریچارد یو نیز به هیچ فروشگاه خاصی در اروپا اشاره نکرد.

کاربران از این پس می‌توانند برنامه‌های مورد نظر خود را دانلود کنند، اما هیچ یک از آن‌ها رسما از سوی فروشگاه گوگل نمی‌آیند و در عوض از گالری برنامه‌های هواوی که جایگزین فروشگاه گوگل است دریافت می‌شوند.

یو معتقد است این خبر بدی برای گوگل محسوب می‌شود. چراکه هواوی همکاری‌های زیادی با این شرکت داشته. به گفته او، همچنان منابع زیادی برای دریافت برنامه‌های مورد نیاز وجود دارد و کاربران همچنین می‌توانند نیاز نرم‌افزاری خود را با بی‌شمار برنامه‌های شخص ثالث برطرف کنند.

مشخصا وی به این نکته اشاره داشت که کاربر می‌تواند برنامه‌های گوگل را از طریق منابع دیگر روی گوشی بارگذاری کند (سایدلود)، اما امکان از پیش نصب کردن آن وجود ندارد. هواوی برای تشویق و ترغیب توسعه‌دهندگان به طراحی برنامه برای App Gallery این شرکت، ۸۵ درصد درآمد حاصل از نرم‌افزارها را به خود توسعه‌دهندگان پس می‌دهد!

اگر شرایط تغییر کند و تحریم‌ها علیه هواوی برداشته شود، هواوی با یک بروزرسانی OTA، تمام آنچه که نیاز است را به گوشی‌های میت ۳۰ باز می‌گرداند و به سرعت بازار‌ گوشی‌های هوشمند را تحت تاثیر قدرت و کیفیت خود قرار می‌دهد. اما از آن‌جایی که جنگ تجاری چین و آمریکا سرنوشت نامشخصی را در پیش دارد، معلوم نیست هواوی چه زمانی طعم رهایی از این تحریم‌ها را خواهد چشید.

با همه این تفاسیر، سری میت ۳۰ در چین به خوبی مورد توجه قرار گرفته‌اند، چون در چین نیاز خاصی به سرویس‌های گوگل حس نمی‌شود! یو می‌گوید همه مردم این گوشی‌ها را به خاطر بهترین دوربین، بهترین عملکرد، بهترین طراحی و بهترین کیفیت اینترنت ۵G دوست دارند.

درحالیکه خیلی از کشورهای اروپایی همچنان زیرساخت‌های لازم برای بهره‌مندی از فناوری ۵G را در اختیار ندارند، اما چین به میزانی از این پیشرفت رسیده که انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۰، تمام کارهای مربوط به آن صورت گیرد و گوشی‌های ۵G در این کشور مورد استفاده مفید‌تری قرار گیرند.

در سال‌های آتی، هواوی قصد دارد گوشی‌های میان‌رده‌ خود را نیز به فناوری ۵G مجهز کند. لذا کاربرانی با بودجه محدود نیز قادر خواهند بود از این فناوری بهره‌مند شوند.

